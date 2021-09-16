Кинотеатры попросили правительство продлить на год программу льготных кредитов Статьи редакции
Во многих регионах продолжают действовать ограничения, отрасль не восстановилась и в 2021 году может недополучить четверть выручки, считают кинотеатры.
- Ассоциация владельцев кинотеатров 8 сентября направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости». Издание ознакомилось с письмом. Его подлинность подтвердил председатель совета ассоциации Олег Березин.
Из-за существующих ограничений во многих регионах кинопрокатная студия еще не восстановилась. По прогнозам Березина, она недополучит по итогам года порядка 15 млрд рублей.
По данным ассоциации, только в 17 регионах нет ограничений для кинотеатров. В 67 регионах продолжают действовать требования о заполняемости зала от 25% до 75%, а в Республике Тыва кинотеатры закрыты
- На 1 сентября выручка от продажи билетов составила 37,4 млрд рублей — 71% от аналогичного периода 2019 года, по количеству зрителей — только 67%.
- В пресс-службе правительства подтвердили получение письма и отметили, что его рассмотрят в установленном порядке.
- По данным представителя «МСП банка», инициатива продлить погашение кредитов на год целесообразная. Она позволит поддержать одну из наиболее пострадавших отраслей и поможет постепенно восстановиться, отметили в банке.
Судя по мировой тенденции, это льготные кредиты для отмирающей отрасли. На сколько их еще хватит? Лет 10-15?
.. Кинофильмы то уже хорошие кончились😀😀.. Зачем здания держать с креслами..
А мы с МСП так и.. Как-то не смогли договориться.. Видать слишком мелкий
Digital-агентство «Атвинта» рассказывает, как разработать туристический сайт, который укрепит имидж курорта и поможет путешественнику разобраться со всеми вопросами о поездке и отдыхе.
Пользователи по всей России наблюдают сбои.
Привет! Меня зовут Юрий Петров, я Flutter-разработчик в Friflex и автор канала о мобильной разработке Мобильный разработчик. В этой статье я хотел бы обсудить библиотеку flutter_bloc и одну из ее реализаций Cubit.
Пока они появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Skyeng, Skillbox и других.
Компания HONOR запускает онлайн-конкурс для своих пользователей, в ходе которого будут выбраны официальные амбассадоры бренда в России. Победители получат уникальную возможность первыми протестировать новый флагманский смартфон.
Желающим предлагают создать цифровой наряд для сотрудников магазина.
Цены на оставшиеся iPhone 11 и 12 снизились на $100.
Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите три дня.
Как оценивать карьерный рост — инсайты от сотрудников и тимлидов команд в ИТ-компании.
Доступ должен быть только у тех, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги, считают они.