Архитектурный паттерн BLoC в проекте: используем легкий Cubit

Привет! Меня зовут Юрий Петров, я Flutter-разработчик в Friflex и автор канала о мобильной разработке Мобильный разработчик. В этой статье я хотел бы обсудить библиотеку flutter_bloc и одну из ее реализаций Cubit.