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Право
Nazigul Jusupova

Кинотеатры попросили правительство продлить на год программу льготных кредитов Статьи редакции

Во многих регионах продолжают действовать ограничения, отрасль не восстановилась и в 2021 году может недополучить четверть выручки, считают кинотеатры.

  • Ассоциация владельцев кинотеатров 8 сентября направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости». Издание ознакомилось с письмом. Его подлинность подтвердил председатель совета ассоциации Олег Березин.

  • Из-за существующих ограничений во многих регионах кинопрокатная студия еще не восстановилась. По прогнозам Березина, она недополучит по итогам года порядка 15 млрд рублей.

  • По данным ассоциации, только в 17 регионах нет ограничений для кинотеатров. В 67 регионах продолжают действовать требования о заполняемости зала от 25% до 75%, а в Республике Тыва кинотеатры закрыты

  • На 1 сентября выручка от продажи билетов составила 37,4 млрд рублей — 71% от аналогичного периода 2019 года, по количеству зрителей — только 67%.
  • В пресс-службе правительства подтвердили получение письма и отметили, что его рассмотрят в установленном порядке.
  • По данным представителя «МСП банка», инициатива продлить погашение кредитов на год целесообразная. Она позволит поддержать одну из наиболее пострадавших отраслей и поможет постепенно восстановиться, отметили в банке.

#новости #кинотеатры

287 просмотров
5 5 комментариев
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Митя Мурасов

3

закрывайтесь уже, ваш век прошел

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Евгений Лукин

1

Судя по мировой тенденции, это льготные кредиты для отмирающей отрасли. На сколько их еще хватит? Лет 10-15? 

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Dimm Debrov

1

Дюна всех спасёт.

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Dmitri Petrov

0

.. Кинофильмы то уже хорошие кончились😀😀.. Зачем здания держать с креслами..
А мы с МСП так и.. Как-то не смогли договориться.. Видать слишком мелкий

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Mik Petrov

0

Попкорн не отбивает аренду ?

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