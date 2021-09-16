Отсутствие мнений, расходящихся с позицией властей, усложнит получение надёжных данных о китайском рынке, говорят эксперты.

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В Шанхае регуляторы удалили более 17 тысяч «вредоносной информации» и закрыли более 8000 незаконных онлайн-счетов. В Шэньчжэне арестованы 14 подозреваемых в манипуляциях с акциями, пишет Financial Times. На этом фоне крупные китайские соцсети WeChat, Weibo (аналог Twitter) и Douyin (аналог TikTok для китайской аудитории) начали сами регулировать контент.

Власти Китая объясняют аресты борьбой с манипулированием ценами на акции, включая случаи, когда подозреваемые использовали прямые эфиры и группы в мессенджерах.

По данным издания, властями был арестован финансовый блогер с более чем 5 млн подписчиков Хуан Шэн, а его аккаунты в WeChat и Weibo неактивны. Аккаунт блогера с 4 млн подписчиков Сюй Сяофэна в Weibo не обновлялся с начала июля. Посты другого финансового блогера И Вэя, за которым следят сотни тысяч человек, были удалены.

Опрошенные изданием эксперты опасаются, что чрезмерное давление заставит замолчать тех, чьё мнение расходится с официальными версиями, и лишит инвесторов информации о ситуации в экономике.

По словам одного из экспертов, несмотря на то, что мошенничество имеет место быть, суровые меры властей распространяются на всех, кто «неверно интерпретирует экономические данные», кто пытаются быть объективными «начинают задумываться о последствиях».

Один из западных экспертов, тоже пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Китай удалил из открытого доступа статистику о домохозяйствах и компаниях, и другие данные.

По словам одного инвестора из Гонконга, иногда только в блогах и соцсетях можно найти информацию о том, как менялось руководство компании, в каких расследованиях со стороны регулятора она участвовала. Поэтому меры властей ограничивают возможности понять, какие эмитменты «заслуживают доверия», говорит он.

По словам опытного аналитика, в мире может быть только 10 человек, которые знают информацию об экономических планах и постановлениях Пекина. Это Си Цзиньпин, члены комитета Политбюро и некоторые ключевые чиновники, считает он.