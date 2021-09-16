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Право
Nazigul Jusupova

В Китае начали арестовывать финансовых блогеров, которые дают альтернативные властям прогнозы — Financial Times Статьи редакции

Отсутствие мнений, расходящихся с позицией властей, усложнит получение надёжных данных о китайском рынке, говорят эксперты.

44 44 комментария
2250 просмотров

В Шанхае регуляторы удалили более 17 тысяч «вредоносной информации» и закрыли более 8000 незаконных онлайн-счетов. В Шэньчжэне арестованы 14 подозреваемых в манипуляциях с акциями, пишет Financial Times. На этом фоне крупные китайские соцсети WeChat, Weibo (аналог Twitter) и Douyin (аналог TikTok для китайской аудитории) начали сами регулировать контент.

Власти Китая объясняют аресты борьбой с манипулированием ценами на акции, включая случаи, когда подозреваемые использовали прямые эфиры и группы в мессенджерах.

По данным издания, властями был арестован финансовый блогер с более чем 5 млн подписчиков Хуан Шэн, а его аккаунты в WeChat и Weibo неактивны. Аккаунт блогера с 4 млн подписчиков Сюй Сяофэна в Weibo не обновлялся с начала июля. Посты другого финансового блогера И Вэя, за которым следят сотни тысяч человек, были удалены.

Опрошенные изданием эксперты опасаются, что чрезмерное давление заставит замолчать тех, чьё мнение расходится с официальными версиями, и лишит инвесторов информации о ситуации в экономике.

По словам одного из экспертов, несмотря на то, что мошенничество имеет место быть, суровые меры властей распространяются на всех, кто «неверно интерпретирует экономические данные», кто пытаются быть объективными «начинают задумываться о последствиях».

Один из западных экспертов, тоже пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Китай удалил из открытого доступа статистику о домохозяйствах и компаниях, и другие данные.

По словам одного инвестора из Гонконга, иногда только в блогах и соцсетях можно найти информацию о том, как менялось руководство компании, в каких расследованиях со стороны регулятора она участвовала. Поэтому меры властей ограничивают возможности понять, какие эмитменты «заслуживают доверия», говорит он.

По словам опытного аналитика, в мире может быть только 10 человек, которые знают информацию об экономических планах и постановлениях Пекина. Это Си Цзиньпин, члены комитета Политбюро и некоторые ключевые чиновники, считает он.

  • В конце июня китайские власти усилили давление на отрасль — тогда Didi вышла на биржу и привлекла $4,4 млрд. Через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей, а сервис удалили из магазинов приложений в Китае.
  • Китайские регуляторы уже запретили коммерческим образовательным платформам, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу, а от сервисов доставки еды потребовали сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе.
  • Регулятор призвал ужесточить требование к онлайн-рекламе ресторанов, а также ограничил детям время для видеоигр.

#новости #китай

44 44 комментария
10
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44 комментария
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Дмитрий Ханкин

23

Soon (C)

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Лев Щенин

Дмитрий
2

Вы хотели сказать 
"Скоро на экране нашего кинотеатра" ?

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Влад Борщ

Дмитрий
0

Какой глубокий смысл у вашего комментария....

Ответить

Alex Petrov

7

Товарищ Си, продолжает посыпать песочком колеса китайского локомотива экономики, а тем временем на берегах Потомака 
 

Ответить

Alex Lowen

Alex
9

И причем, казалось еще лет 5 назад, что руководство Китая реально умное и умеет стратегически мыслить, умело балансируя на грани коммунизма и капитализма одновременно. Но видимо у всех диктаторов в определенный момент включается одна и та же программа самоуничтожения (ну и уничтожения страны заодно):

- сделать себя пожизненным правителем
- начать закручивать гайки, убивая экономику и инвестиционный, прости господи, климат

Ответить

A.K.

Alex
2

Можете на США глянуть. Та же цензура и закручивание гаек. Так что это явно неизбежный финал любой империи.

Ответить

Alex Lowen

A.K.
5

Это вы про ту страну и того президента, где один президент попытался сделать много всяких штук, но система не позволила? Можно долго обсуждать правоту того президента или неправоту, но суть в том, что абсолютно очевидно, что в США у глав государства (президента) нет безграничной власти. В оличие от РФ и Китая.

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BearStrikesBack

Alex
0

О каких штатах ты говоришь? О тех, которые были в книжке Ильфа и Петрова? Или о тех, в которых Вашингтон давно голосует как Чечня?

Ответить

Alex Lowen

BearStr…
0

Ваши метафоры вообще непонятны. Выражайте мысли прямо, мы тут не на собрании у Си Зи Пина. Что вы хотели сказать по существу?

Ответить

A.K.

Alex
0

Я привел ниже лишь один пример, и то больше в шутку. Если вы не знаете, что имеется в виду, то это лишь означает, что вы не разбираетесь в вопросе. При чем тут вообще президент? США правит финансовый капитал.

Ответить

Alex Lowen

A.K.
0

Берите выше - мировая закулиса правит всем.

Ответить

A.K.

Alex
0

Вам сколько, 15 лет? Сами американцы со времен Кеннеди знают то, что не знаете вы. И помнят его высказывания.

Ответить

Николай

Alex
0

Потому что власть > деньги

Ответить

Андрей Николаев

Alex
0

Да, власть затмевает мозг. А когда ты у власти - уже делаешь все, чтобы никто тебя оттуда не скинул. А скинуть тебя никто не сможет, если достоверных новостей нет, реальной статистики никто не знает, а любой, кто открывает рот - в срочном порядке отправляется на нары. Так и уничтожают экономику.

Ответить

Adult Swim

Alex
0

Глупый желтый коммунист скоро развалится, вернется под власть Тайвань Республик и начнет строить демокраси как в великий Соединенные Штаты оф Америка

Ответить

Alex Lowen

5

Ну в принципе в России тоже банят за отличную от про-властной точки зрения. Банят и людей и сервисы, например, за альтернативные избирательные списки, отличные от того, что хочет власть.

Так что Китай и РФ тут братья. Нельзя быть публично несогласным с линией партии и не отхватить за это.

Ответить

A.K.

Alex
3

Трамп от этих ваших слов печально вспомнил про твиттер.

Ответить

Alex Lowen

A.K.
0

ну началось. один и тот же аргумент и один и тот же ответ: не путайте государство, обладающее монополией на издание законов и насилие, и частные органицазии - вы%боны которых порешает рынок рано или поздно. Т.е. одно дело когда игрок ведет себя как ушлепок, а другое дело - когда арбитр, обладающий несравнимо бОльшой властью и неподотчетный никому.

Ответить

A.K.

Alex
3

Какая такая частная организация? Что прикажут, то и будут делать. Цукерберг не даст соврать. Вы еще расскажите про независимость частных американских СМИ.

Так что все одно и то же в указанных странах. Цензура и закручивание гаек, как я ранее и писал.

Ответить

Андрей Гришин

Alex
0

Твиттер такой же частный-независимый, как и vk.com , кек

Ответить

Фиктивный Аккаунт

3

Вангую, экономическая статистика там полностью искажена, а о рецессии мы узнаем только после начала войны с Тайванем.

Война все спишет.

Ответить

Radna

Фиктивный
1

Проблемы с крупнейшим застройщиком в Китае говорят что в системе есть проблемы которые власти скрывают, там нет нормальной и правдивой статистики по макроэкономическим показателям которые публикуют в США и ЕС на основе которых можно было бы делать какие либо выводы.

Ответить

Елизавета Маркус

2

Ого! С другой стороны, где гарантии, что это консультанты не приведут людей в китайскую Финико?

Ответить

Шизоидная обезьяна

Елизавета
3

А где гарантия, что вы завтра не будете рекламировать или развивать пирамиду?

Ответить

Оксана Вихрова

Елизавета
1

Так пользователям/фолловерам мозг Даня для того, чтобы думать, разве нет?

Ответить

Иван Кучеренко

Оксана
–5

С таким подходом можно снимать перила, поручни, убрать светофоры, отменить правила о маркировке продуктов и т.д.

Зачем защищать? У каждого мозг же есть!

Ответить

Лев Щенин

Елизавета
0

Вы хотели сказать 
"в китайскую GameStop " ?

Пользователи Reddit «по приколу» подняли акции…
Инвестиционные компании потеряли миллиарды долларов, а капитализация GameStop выросла до рекордных…
vc.ru
Ответить

Nikolay Ganin

3
Ответить

One Geek

1

У нас уже давно налажена практика красить траву в зелёный цвет для радости проезжающего мимо руководства. Китай тоже решил покрасить траву и скрыть альтернативные мнения.

Ответить

Евгений Бв

0

Ржу просто, такое ощущение, что курс акций действительно зависит от того, сколько их купили)) В реальности, владельцам фондового рынка совершенно наплевать, прибыльное предприятие или в убытках, много акций купили компании или их распродали все. Какой курс захотят, такой и нарисуют.

Ответить

Степан Фадеев

1

Коммунизм вошёл в чат.

Ответить

Sam Esq

Степан
0

Это не коммунизм, это тупизм и тоталитаризм.

Ответить

Степан Фадеев

Sam
2

Что собственно одно и тоже.

Ответить

Dimitri

Sam
0

Назовите мне хоть одну страну, где коммунизм не привел к тоталитаризму.

Ответить

Антон Антонов

1

Уверен, что реальная ситуация находится к статейке FT не намного ближе, чем к официальной позиции властей.

Ответить

WallStreet Shadow

1

Очередное импульсивное решение дряхлой партии

Ответить

Sam Esq

1

Я в принципе за то, чтобы порядок на своих полянах наводить. (В кой-то веки). Но не делать это сродни тиранскому режиму. Ведь все это демонстрирует слабость власти и дискредитирует её.

Ответить

Розарио Агро

1

Ну, эти тысячи финансовых аналитиков ,видимо, молчали в тряпочку когда уйгуров топтали, иначе их закрыли бы гораздо раньше. Так что все закономерно, поочередно придут за всеми, не в первый раз история повторяется 🤣

Ответить

юрий с

1

Тем временем Чарльз Мангер инвестирует в Алибаба. Я хоть и не спец, но категорически не верю в успех Китая. История показывает, что диктаторы и успех в экономике крайне редко сочетаются. Если товарища Винни Пуха сменят, то может что-то и выгорит

Ответить

Роман Хабиров

0

Очень странное поведение, ведь как известно, любой прогноз - это соотношение 50/50, тогда какая разница, кто их даёт?

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

https://coub.com/view/2w6d0m

Ответить

Даниил Слесарчук

0

А ведь могли просто не выдавать вторую чашку риса и кошка-жену. За что так строго, компартия? 

Ответить

Роман Александров

0

Вспомнилось

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Комментарий удален

ilia

0

Кто-то тут писал (и активно лайкали ведь), что давление на компании в течение последних полугода - это "круто, наводят порядок, не дают зарваться частным компаниям, стать совсем монополистами". Сейчас тоже круто и "наводят порядок" арестовывая тех, кто не согласен с "официальной линией" даже не по политике, а по финансам?

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