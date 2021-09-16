В Китае начали арестовывать финансовых блогеров, которые дают альтернативные властям прогнозы — Financial Times Статьи редакции
Отсутствие мнений, расходящихся с позицией властей, усложнит получение надёжных данных о китайском рынке, говорят эксперты.
В Шанхае регуляторы удалили более 17 тысяч «вредоносной информации» и закрыли более 8000 незаконных онлайн-счетов. В Шэньчжэне арестованы 14 подозреваемых в манипуляциях с акциями, пишет Financial Times. На этом фоне крупные китайские соцсети WeChat, Weibo (аналог Twitter) и Douyin (аналог TikTok для китайской аудитории) начали сами регулировать контент.
Власти Китая объясняют аресты борьбой с манипулированием ценами на акции, включая случаи, когда подозреваемые использовали прямые эфиры и группы в мессенджерах.
По данным издания, властями был арестован финансовый блогер с более чем 5 млн подписчиков Хуан Шэн, а его аккаунты в WeChat и Weibo неактивны. Аккаунт блогера с 4 млн подписчиков Сюй Сяофэна в Weibo не обновлялся с начала июля. Посты другого финансового блогера И Вэя, за которым следят сотни тысяч человек, были удалены.
Опрошенные изданием эксперты опасаются, что чрезмерное давление заставит замолчать тех, чьё мнение расходится с официальными версиями, и лишит инвесторов информации о ситуации в экономике.
По словам одного из экспертов, несмотря на то, что мошенничество имеет место быть, суровые меры властей распространяются на всех, кто «неверно интерпретирует экономические данные», кто пытаются быть объективными «начинают задумываться о последствиях».
Один из западных экспертов, тоже пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Китай удалил из открытого доступа статистику о домохозяйствах и компаниях, и другие данные.
По словам одного инвестора из Гонконга, иногда только в блогах и соцсетях можно найти информацию о том, как менялось руководство компании, в каких расследованиях со стороны регулятора она участвовала. Поэтому меры властей ограничивают возможности понять, какие эмитменты «заслуживают доверия», говорит он.
По словам опытного аналитика, в мире может быть только 10 человек, которые знают информацию об экономических планах и постановлениях Пекина. Это Си Цзиньпин, члены комитета Политбюро и некоторые ключевые чиновники, считает он.
- В конце июня китайские власти усилили давление на отрасль — тогда Didi вышла на биржу и привлекла $4,4 млрд. Через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей, а сервис удалили из магазинов приложений в Китае.
- Китайские регуляторы уже запретили коммерческим образовательным платформам, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу, а от сервисов доставки еды потребовали сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе.
- Регулятор призвал ужесточить требование к онлайн-рекламе ресторанов, а также ограничил детям время для видеоигр.
Soon (C)
Товарищ Си, продолжает посыпать песочком колеса китайского локомотива экономики, а тем временем на берегах Потомака
И причем, казалось еще лет 5 назад, что руководство Китая реально умное и умеет стратегически мыслить, умело балансируя на грани коммунизма и капитализма одновременно. Но видимо у всех диктаторов в определенный момент включается одна и та же программа самоуничтожения (ну и уничтожения страны заодно):
- сделать себя пожизненным правителем
- начать закручивать гайки, убивая экономику и инвестиционный, прости господи, климат
Это вы про ту страну и того президента, где один президент попытался сделать много всяких штук, но система не позволила? Можно долго обсуждать правоту того президента или неправоту, но суть в том, что абсолютно очевидно, что в США у глав государства (президента) нет безграничной власти. В оличие от РФ и Китая.
О каких штатах ты говоришь? О тех, которые были в книжке Ильфа и Петрова? Или о тех, в которых Вашингтон давно голосует как Чечня?
Ваши метафоры вообще непонятны. Выражайте мысли прямо, мы тут не на собрании у Си Зи Пина. Что вы хотели сказать по существу?
Берите выше - мировая закулиса правит всем.
Да, власть затмевает мозг. А когда ты у власти - уже делаешь все, чтобы никто тебя оттуда не скинул. А скинуть тебя никто не сможет, если достоверных новостей нет, реальной статистики никто не знает, а любой, кто открывает рот - в срочном порядке отправляется на нары. Так и уничтожают экономику.
Глупый желтый коммунист скоро развалится, вернется под власть Тайвань Республик и начнет строить демокраси как в великий Соединенные Штаты оф Америка
Ну в принципе в России тоже банят за отличную от про-властной точки зрения. Банят и людей и сервисы, например, за альтернативные избирательные списки, отличные от того, что хочет власть.
Так что Китай и РФ тут братья. Нельзя быть публично несогласным с линией партии и не отхватить за это.
ну началось. один и тот же аргумент и один и тот же ответ: не путайте государство, обладающее монополией на издание законов и насилие, и частные органицазии - вы%боны которых порешает рынок рано или поздно. Т.е. одно дело когда игрок ведет себя как ушлепок, а другое дело - когда арбитр, обладающий несравнимо бОльшой властью и неподотчетный никому.
Вангую, экономическая статистика там полностью искажена, а о рецессии мы узнаем только после начала войны с Тайванем.
Война все спишет.
Ого! С другой стороны, где гарантии, что это консультанты не приведут людей в китайскую Финико?
А где гарантия, что вы завтра не будете рекламировать или развивать пирамиду?
Так пользователям/фолловерам мозг Даня для того, чтобы думать, разве нет?
С таким подходом можно снимать перила, поручни, убрать светофоры, отменить правила о маркировке продуктов и т.д.
Зачем защищать? У каждого мозг же есть!
Вы хотели сказать
"в китайскую GameStop " ?
У нас уже давно налажена практика красить траву в зелёный цвет для радости проезжающего мимо руководства. Китай тоже решил покрасить траву и скрыть альтернативные мнения.
Ржу просто, такое ощущение, что курс акций действительно зависит от того, сколько их купили)) В реальности, владельцам фондового рынка совершенно наплевать, прибыльное предприятие или в убытках, много акций купили компании или их распродали все. Какой курс захотят, такой и нарисуют.
Коммунизм вошёл в чат.
Уверен, что реальная ситуация находится к статейке FT не намного ближе, чем к официальной позиции властей.
Я в принципе за то, чтобы порядок на своих полянах наводить. (В кой-то веки). Но не делать это сродни тиранскому режиму. Ведь все это демонстрирует слабость власти и дискредитирует её.
Ну, эти тысячи финансовых аналитиков ,видимо, молчали в тряпочку когда уйгуров топтали, иначе их закрыли бы гораздо раньше. Так что все закономерно, поочередно придут за всеми, не в первый раз история повторяется 🤣
Тем временем Чарльз Мангер инвестирует в Алибаба. Я хоть и не спец, но категорически не верю в успех Китая. История показывает, что диктаторы и успех в экономике крайне редко сочетаются. Если товарища Винни Пуха сменят, то может что-то и выгорит
Очень странное поведение, ведь как известно, любой прогноз - это соотношение 50/50, тогда какая разница, кто их даёт?
А ведь могли просто не выдавать вторую чашку риса и кошка-жену. За что так строго, компартия?
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Кто-то тут писал (и активно лайкали ведь), что давление на компании в течение последних полугода - это "круто, наводят порядок, не дают зарваться частным компаниям, стать совсем монополистами". Сейчас тоже круто и "наводят порядок" арестовывая тех, кто не согласен с "официальной линией" даже не по политике, а по финансам?
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