Судебные приставы принудительно взыщут с Twitter 8,9 млн рублей — соцсеть не выплатила ни одного штрафа в России за год Статьи редакции
Общий долг Twitter с начала года — 45 млн рублей.
Таганский суд Москвы направил соответствующие документы в Службу судебных приставов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Пока вступило в силу решение о принудительном взыскании только 8,9 млн рублей. Некоторые из постановлений суда обжалованы компанией, на уплату ещё нескольких штрафов за нарушения закона РФ у Twitter пока есть время.
- По словам Гуринчук, единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok. Остальные так же, как и Twitter, до сих пор не выплатили ни одного штрафа.
- Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несогласованных акциях. Кроме Twitter, Таганский суд Москвы штрафовал Facebook, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Google.
- На 8,9 млн рублей Twitter оштрафовали в апреле из-за неудаления противоправной информации — призывов к подросткам выйти на незаконные акции в Москве. Сумма последнего штрафа — пять миллионов. Общий долг — 45 млн рублей.
Сейчас судебных приставов отправят в Сан Франциско, оцепят офис и вынесут все документы, а компы и серверы опечатают. Ждём эксклюзивных видео с гос. каналов
- А они нам такие: "Загляните ещё в офис Facebook'а, чтобы билеты дважды не покупать"
Придут в ООО "Твиттер"?
ИП Воробьёв
Они бы рады заплатить, но не понимают что такое БИК на российской платежке
как с гугла, поедут потом в командировку в Калифорнию?
Хаха, твиттерг же может просто сказать "Денег нет!".
Направят Жалобу в суд о неисполнении решения суда и дополнительные меры назначат, закроют выезд из рашки и назначат принудительные работы. Будет Джек Дорси со своей командой улицы мести. - сладкий сон судебного пристава о принудительном взыскании, посмотрим что на деле получится у этих молодцов удальцов.
Почему-то с таких персонажей как Эдвард Бил приставы ничего не взыскиваю....
А что с них взыскать?
«БКС Мир инвестиций» запустил новую стратегию «Оптимальный портфель» на площадке Fintarget – маркетплейсе инвестиционных стратегий.
Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь, дымка и птицы.
Премия разделена на два блока и предусматривает финансовое вознаграждение. Один блок – конкурс в области охраны окружающей среды – включает 8 премий. Сумма награды составляет по 200 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей в 4-х номинациях.
Он доступен бесплатно всем клиентам банка.
Продолжаем знакомиться с отечественными IT-миллионерами. В этот раз расскажу про ребят, которые по разным причинам решили переехать из России.
Компания с оборотом 50 млн рублей и прибылью 4 млн рублей в год ремонтирует устройства от Apple и продаёт подержанную технику «Яндексу», «Арзамасу», Level Travel и другим.
В планах компании начать с Великобритании и США, а затем постепенно связывать страны в одну сеть.
Всего — десять тысяч пачек.
Владелица магазина кондиционеров Светлана Исюк рассказала, как полезный контент и внимание к клиентам помогают выделиться на фоне конкурентов и как виртуальный маркетолог Макс помог продать 150 акционных моделей.
Пока они появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Skyeng, Skillbox и других.