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Право
TJ

Судебные приставы принудительно взыщут с Twitter 8,9 млн рублей — соцсеть не выплатила ни одного штрафа в России за год Статьи редакции

Общий долг Twitter с начала года — 45 млн рублей.

  • Таганский суд Москвы направил соответствующие документы в Службу судебных приставов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

  • Пока вступило в силу решение о принудительном взыскании только 8,9 млн рублей. Некоторые из постановлений суда обжалованы компанией, на уплату ещё нескольких штрафов за нарушения закона РФ у Twitter пока есть время.

  • По словам Гуринчук, единственные иностранные компании, которые добровольно оплачивают штрафы, — Google и TikTok. Остальные так же, как и Twitter, до сих пор не выплатили ни одного штрафа.
  • Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несогласованных акциях. Кроме Twitter, Таганский суд Москвы штрафовал Facebook, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Google.
  • На 8,9 млн рублей Twitter оштрафовали в апреле из-за неудаления противоправной информации — призывов к подросткам выйти на незаконные акции в Москве. Сумма последнего штрафа — пять миллионов. Общий долг — 45 млн рублей.

#новость #twitter

1203 просмотров
29 29 комментариев
6
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Sergey Grischyov

24

Сейчас судебных приставов отправят в Сан Франциско, оцепят офис и вынесут все документы, а компы и серверы опечатают. Ждём эксклюзивных видео с гос. каналов

Ответить

Евгений Кузовкин

Sergey
4

- А они нам такие: "Загляните ещё в офис Facebook'а, чтобы билеты дважды не покупать"

Ответить

Александр Антонов

Sergey
0

Есть более действенные механизмы. Как вы описали никто так делать конечно не будет.

Ответить

Buy OrNot

Александр
0

Интересно какие в случае Твиттера?

Ответить

Александр

Buy
1

Создать свой чебутвитер и отжать у них рынок.

Ответить

Vlad Zloy

10

Придут в ООО "Твиттер"?

Ответить

kova7ev

Vlad
10

а там все таже девушка

Ответить

Dmitriy Nikolaev

kova7ev
0

и отправит на три буквы ( в США )

Ответить

Misha Zakarin

Vlad
1

ИП Воробьёв

Ответить

Evgeny Boyko

Misha
0

@Jack Sparrow, тут вас спрашивают

Ответить

greg chudnoff

Vlad
–1

ИП Твиттер Исаак Мойшевич.

Ответить

Стэнли Штейгенбергер

6

Принудительно взыщут, большего бреда в жизни не слышал

Ответить

Superposition

6

Ввести реквизиты и перевести 8,9 млн.

Ответить

A. Bigkkuzin

5

Они бы рады заплатить, но не понимают что такое БИК на российской платежке

Ответить

Ivan Zenkov

A.
2

Я сам не понимаю

Ответить

Shmyax

A.
1

Большое Изысканное Кадило?

Ответить

Аркадий Алексеевич

1

Ща тут новое vcru будет ныть о зловещем режиме))

Ответить

Митя Мурасов

1

как с гугла, поедут потом в командировку в Калифорнию?

Ответить

Radna

Митя
1

Ну наши доблестные органы исполнительной власти хоть Калифорнию посмотрят. Можно фильм документальный снять как прапорщик Олег Степаныч едет в USA.

Ответить

Александр Смирнов

0

Хаха, твиттерг же может просто сказать "Денег нет!".

Ответить

greg chudnoff

Александр
2

... и добавить: "но вы держитесь"

Ответить

Семён Семёныч

Александр
0

Но вы держитесь!)))

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Иван Фейкович

0

Давно пора.

Ответить

Alexandr Shkuriin

0

Направят Жалобу в суд о неисполнении решения суда и дополнительные меры назначат, закроют выезд из рашки и назначат принудительные работы. Будет Джек Дорси со своей командой улицы мести. - сладкий сон судебного пристава о принудительном взыскании, посмотрим что на деле получится у этих молодцов удальцов.

Ответить

Павел Морозов

0

Наверное думают, что офис в Москве смогут оцепить

Ответить

Степан Фадеев

0

Почему-то с таких персонажей как Эдвард Бил приставы ничего не взыскиваю....

Ответить

Sergei Timofeyev

Степан
0

А что с них взыскать?

Ответить

hakhagmon

Sergei
0

финико какой-нить 

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greg chudnoff

0
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