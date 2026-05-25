Из проекта о поддержке «Почты России» убрали требование к маркетплейсам открывать ПВЗ в отделениях — РБК

И необходимость получать лицензию почтового оператора, чтобы доставлять туда посылки.Источник фото: «РИА Недвижимость»25 марта 2026 года Минцифры направило в правительство законопроект о мерах поддержки «Почты России». В нём предложило обязать маркетплейсы из реестра цифровых платформ открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях либо доставлять товары туда напрямую.Среди других идей — обязать компании, которые доставляют на «Почту» вложения до 20 кг, получать у министерства отдельное разрешение или лицензию на услуги почтовой связи. Запросить её смогут юрлица с уставным капиталом от 5 млн рублей, объёмом собственных средств от 1 млрд до 2 млрд рублей и финансовым обеспечением рисков от 100 млн до 200 млн рублей.Госпошлина, согласно упомянутой версии проекта, составит 100 млн рублей на работу по всей России, 10 млн рублей — в регионе, 1 млн рублей — на местном уровне. Для «Почты России» вводить её не планировали.По данным трёх источников РБК на рынке онлайн-торговли, из последней версии убрали пункты, связанные с маркетплейсами и лицензированием. Знает об изменениях и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов.В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что дорабатывают поправки «с учётом обратной связи от бизнеса и заинтересованных ведомств» и «обсуждают» возможность убрать некоторые положения. Но какие — не уточнили.В ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС отметили, что расходы на лицензии привели бы к снижению рентабельности бизнеса и закрытиям. В Data Insight считают, что без этих требований проект «будет малоинтересен» самой «Почте», так как остальные меры — это «много работы и не очень много результата».В 2025 году выручка «Почты России» по российским стандартам бухгалтерской отчётности составила 215 млрд рублей (-1,8% год к году), а чистый убыток — 18,7 млрд рублей (-9%).Глава компании Михаил Волков ранее ссылался на высокую социальную нагрузку: около 27 тысяч отделений находятся в сельских и удалённых населённых пунктах и в большинстве случаев выполняют «исключительно социальную миссию», то есть не приносят денег.В итоге среди мер по «спасению» власти также рассматривали запуск спецфонда на модернизацию таких отделений. Для этого операторы доставки и организации почтовой связи должны были бы отчислять 3% «доходов» от доставки «межгородских» посылок.В «Опоре России» тогда сказали, что меры станут преградой» для развития курьерских служб. В Ассоциации цифровых платформ (АЦП), куда входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбер» и «Авито», назвали это «изъятием». Прямые расходы только крупнейших маркетплейсов составили бы около 90 млрд рублей в год.Ассоциация трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки обращалась к премьер-министру, ФАС и Минэку с просьбой не допустить принятие законопроекта.Полина Лааксо