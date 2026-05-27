Минцифры расширило набор данных, которые операторы должны передавать «уполномоченным органам» через СОРМ

Среди них — паспортные данные, ИНН, банковские реквизиты и логины.Фото «Ведомости» Приказ с обновлёнными правилами опубликован на портале правовых актов 22 мая 2026 года, пишет «Ъ». Он описывает порядок работы операторов с Системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).В документе перечислены типы данных, которые должны быть доступны по запросам «уполномоченных органов». Это паспортные и «адресные» данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и «организационные сведения». Сведения должны передавать с посредством языка GraphQL, протокола WebSocket и интерфейса HTTP, говорится в приказе.В Минцифры заявили, что документ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи «для обеспечения безопасности» и осуществления «оперативно-разыскной деятельности».Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что до этого требования были «гораздо более рамочными». Обновление правил обусловлено «технологической гонкой», в ходе которой интернет стал «сложным и зашифрованным», а старые инструменты для доступа к информации «перестали быть эффективными», считает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.Операторам придётся обновлять оборудование для «отложенного» поиска и переписывать ПО для интеграции с новыми интерфейсами, отмечает он. Стоимость внедрения минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ начинается от 5 млн рублей, добавляет глава RUVDS Никита Цаплин.В «Ростелекома» сообщили, что оборудование компании «в целом отвечает современным требованиям», но может потребовать модернизации после изучения новых правил. В «Билайне», МТС и Т2 от комментариев отказались. В «Мегафоне» не ответил на запрос газеты.СОРМ обеспечивает возможность удалённого доступа к беседам, трафику и данным пользователей. Устанавливать её обязаны операторы связи и организаторы распространения информации. По «закону Яровой» они должны в течение года хранить данные о фактах передачи сообщений и сведения о пользователях (время передачи, IP-адреса, идентификаторы сессий, учётные записи отправителя и получателя), а в течение полугода — содержание переписки, аудиосообщения, видео и файлы.