Олег Тиньков договорился об урегулировании претензий налоговиков США Статьи редакции
Условия соглашения пока неизвестны. По стандартной судебной практике Тинькова могут обязать к выплате доначисленных налогов, считают юристы.
- Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий. Это следует из материалов, направленных в суд Калифорнии.
- Соглашение и его условия будут обсуждаться позднее в ходе судебного заседания. Оно вступит в силу после утверждения судом.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США. Тиньков не является гражданином США с 2013 года, уточняли в компании.
- После выхода TCS Group Holding на Лондонскую фондовую биржу состояние предпринимателя превысило миллиард долларов, посчитали в Минюсте США. Ведомство подозревало Тинькова в сокрытии доходов и подаче недостоверной налоговой декларации при отказе от американского гражданства.
- 1 марта 2020 года Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), писала Sunday Express. Его обязали сдать свои паспорта, отмечаться в полиции и запретили покидать Лондон.
Сдался то есть, так и пишите.
«Договорился» выплатить всё, что требуют )))
Уже сам факт что заплатит только доначисленное без огромных штрафов и тюремного заключения - успешный успех )
А он сейчас гражданин чего?
ну ок, в США он тогда не заплатил налоги, значит должен был с дохода их заплатить в другом месте, ну и отсюда вопрос, платил ли господин Тиньков налоги в России или также уклонился?
кстати, Тиньков после этого решения суда заплатил налогов американцам больше, чем родной стране за всю жизнь. Отличный патриот, можно в иноагенты записывать 😂
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Условия соглашения пока неизвестны. По стандартной судебной практике Тинькова могут обязать к выплате доначисленных налогов, считают юристы.
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