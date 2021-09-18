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Право
Виктория Степанова

Олег Тиньков договорился об урегулировании претензий налоговиков США Статьи редакции

Условия соглашения пока неизвестны. По стандартной судебной практике Тинькова могут обязать к выплате доначисленных налогов, считают юристы.

  • Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий. Это следует из материалов, направленных в суд Калифорнии.
  • Соглашение и его условия будут обсуждаться позднее в ходе судебного заседания. Оно вступит в силу после утверждения судом.

  • В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США. Тиньков не является гражданином США с 2013 года, уточняли в компании.

  • После выхода TCS Group Holding на Лондонскую фондовую биржу состояние предпринимателя превысило миллиард долларов, посчитали в Минюсте США. Ведомство подозревало Тинькова в сокрытии доходов и подаче недостоверной налоговой декларации при отказе от американского гражданства.
  • 1 марта 2020 года Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), писала Sunday Express. Его обязали сдать свои паспорта, отмечаться в полиции и запретили покидать Лондон.

#новость #олегтиньков #делотинькова

1216 просмотров
14 14 комментариев
6
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14 комментариев
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From Siberia to London

1

Сдался то есть, так и пишите.
«Договорился» выплатить всё, что требуют )))

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Герман Воронов

From
8

Уже сам факт что заплатит только доначисленное без огромных штрафов и тюремного заключения - успешный успех )

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Denis Kiselev

From
5

А были варианты лучше договорится? Кмк, только хуже

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nochnoy.ru

From
4

Тащемта его посадить собирались. Не сдался а выкрутился с честью.

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Fred Han

3

Олег Киборг бизнесмен помноженный на вечность

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nochnoy.ru

2

Красавчик! :)

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евгений аношин

1

Речь о выплате 1,5 млрд без признания вины?

Ответить

Аналитик Толян

0

А он сейчас гражданин чего?

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IO

Аналитик
0

РФ

Ответить

Виктор Булов

0

Это итак понятно было

Ответить

Artemy

0

Одной проблемой меньше

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Ilnur Seebaev

0

красавчик Олег

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Vadim Semenov ‏⚡☟

0

ну ок, в США он тогда не заплатил налоги, значит должен был с дохода их заплатить в другом месте, ну и отсюда вопрос, платил ли господин Тиньков налоги в России или также уклонился?

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Vadim Semenov ‏⚡☟

Vadim
0

кстати, Тиньков после этого решения суда заплатил налогов американцам больше, чем родной стране за всю жизнь. Отличный патриот, можно в иноагенты записывать 😂

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