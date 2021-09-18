Основательница Theranos знала о неисправности устройств, но готовила их к поставке в аптеки Walgreens — WSJ Статьи редакции
Об этом рассказала в суде старший научный сотрудник компании Суреха Гангахедкар, которая проработала в компании восемь лет.
- Экс-глава Theranos Элизабет Холмс знала о проблемах с устройствами и требовала, чтобы сотрудники спешили с проверкой лабораторных тестов, заявила в суде 17 сентября Гангахедкар.
- В августе 2013 года сотрудница узнала, что Холмс готовится поставлять устройства для анализа крови в десятки аптек Walgreens, и в сентябре подала в отставку. Гангахедкар сохранила некоторые документы Theranos, чтобы защитить себя. «Я боялась, что всё пойдёт не так, и меня обвинят», — объяснила сотрудница.
- В суде была представлена электронная переписка начальницы и подчинённой от 2013 года. В ней Гангахедкар докладывала Холмс, что устройство собирает недостаточно крови и не показывает результаты анализов на тиреотропные гормоны и витамин D. Все эти проблемы у аппарата были ещё в 2011 году, отмечала Гангахедкар.
- В 2016 году Theranos аннулировала результаты тестов за 2014 и 2015 годы, после чего Walgreens разорвала контракт с производителем.
Суд обвиняет Холмс и намеренном обмане инвесторов и клиентов стартапа с целью обогащения. Холмс не признала себя виновной. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Аналогичные обвинения предъявлены и Рамешу Балвани, бывшему президенту Theranos и бывшему гражданскому мужу Холмс.
- Адвокат обвиняемой Лэнс Уэйд утверждает, что его подзащитная была наивна и потерпела неудачу. Она полностью доверилась бывшему мужу Балвани, который руководил лабораторными исследованиями, и не знала о реальных результатах тестов.
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