В США арестовали сотрудника Google, который использовал инсайдерскую информацию для ставок на Polymarket и выиграл $1,2 млн

Он «угадал», что самым популярным человеком в поиске Google в 2025 году станет певец D4vd, хотя этот исход на платформе считался маловероятным.Источник: BloombergГражданина Италии Микеле Спаньоло, работающего инженером по информационной безопасности в Google, арестовали в Нью-Йорке 27 мая 2026 года, пишет ABC News. По данным следствия, он «использовал ценную конфиденциальную и информацию» для размещения нескольких ставок на Polymarket.Например, Спаньоло «предсказал», что самым популярным человеком в поиске Google в 2025 году станет певец D4vd. На момент размещения ставки вероятность такого исхода на Polymarket оценивалась как «практически нулевая». Суммарный выигрыш сотрудника Google составил примерно в $1,2 млн.Спаньоло «предпринял целенаправленные шаги», чтобы замаскировать источник своих доходов, считает следствие. Сам итальянец вину не признал — пока его освободили под залог в размере $2,25 млн.В Google заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами в рамках расследования. Компания уже отстранила инженера от работы.В апреле 2026 года в Нью-Йорке также арестовали американского военнослужащего, который торговал на Polymarket, используя инсайдерскую информацию об операции США в Венесуэле.Данила БычковСервисы21 апрМетеослужба Франции заподозрила, что кто-то «подкрутил» датчики температуры в парижском аэропорту, чтобы выиграть на Polymarket Несколько пользователей сервиса «заработали» до $20 тысяч за счёт резких скачков температуры.