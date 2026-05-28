Данила Бычков
Право

В США арестовали сотрудника Google, который использовал инсайдерскую информацию для ставок на Polymarket и выиграл $1,2 млн

Он «угадал», что самым популярным человеком в поиске Google в 2025 году станет певец D4vd, хотя этот исход на платформе считался маловероятным.

Источник: Bloomberg
  • Гражданина Италии Микеле Спаньоло, работающего инженером по информационной безопасности в Google, арестовали в Нью-Йорке 27 мая 2026 года, пишет ABC News. По данным следствия, он «использовал ценную конфиденциальную и информацию» для размещения нескольких ставок на Polymarket.
  • Например, Спаньоло «предсказал», что самым популярным человеком в поиске Google в 2025 году станет певец D4vd. На момент размещения ставки вероятность такого исхода на Polymarket оценивалась как «практически нулевая». Суммарный выигрыш сотрудника Google составил примерно в $1,2 млн.
  • Спаньоло «предпринял целенаправленные шаги», чтобы замаскировать источник своих доходов, считает следствие. Сам итальянец вину не признал — пока его освободили под залог в размере $2,25 млн.
  • В Google заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами в рамках расследования. Компания уже отстранила инженера от работы.
  • В апреле 2026 года в Нью-Йорке также арестовали американского военнослужащего, который торговал на Polymarket, используя инсайдерскую информацию об операции США в Венесуэле.
Сервисы
Метеослужба Франции заподозрила, что кто-то «подкрутил» датчики температуры в парижском аэропорту, чтобы выиграть на Polymarket

Несколько пользователей сервиса «заработали» до $20 тысяч за счёт резких скачков температуры.

Источник: @GrablyR

