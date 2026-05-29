Обвинение запросило для основателя iSpring Юрия Ускова четыре года колонии со штрафом в 800 тысяч рублей

Его обвиняют в мошенничестве на 7,8 млн рублей при покупке 20 участков земли для строительства ИТ-деревни.Юрий Усков. Источник: «Московский комсомолец» О завершении прений по делу Ушакова 28 мая 2026 года сообщил в своём Telegram-канале адвокат предпринимателя Матвей Цзен. Внимание на публикацию обратил автор The Edinorog Дмитрий Филонов.По словам Цзена, гособвинитель попросил суд пориговорить Ускова к четырём годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Защита настаивает на полном оправдании. Оглашение приговора назначено на 5 июня 2026 года.Ускова задержали в феврале 2025 года после обысков в офисе iSpring и у него дома, писал Forbes. По данным издания, в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство ИТ-деревни. По версии следствия, покупку совершили по заниженной цене.Источники «Ъ» говорили, что в уголовном деле речь об операциях с земельными участками, которые провели с мая 2013 года по май 2023 года. Структуры Ускова якобы сначала брали землю в аренду, а затем «путём различных манипуляций переоформляли в собственность». Как писала газета, общий ущерб бюджету составил 20,5 млн рублей.В том же феврале 2025-го суд избрал для Ускова запрет определённых действий, однако 22 августа отправил его под домашний арест. Предприниматель не смог вовремя явиться на следственные действия, так как ездил к сыну. В сентябре постановление об аресте отменили.В декабре в Telegram-канале «Дело Ускова» опубликовали текст обвинительного заключения. По мнению следствия, в ходе предполагаемого мошенничества при покупке 20 земельных участков ущерб составил 7,8 млн рублей.#новости #ispring