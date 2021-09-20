Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
TJ

Роскомнадзор запланировал запустить систему автоматического поиска запрещённой информации в фото и видео Статьи редакции

Она будет выявлять экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и порнографию.

  • Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору), планирует в 2022 году запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете «Окулус». На тендер на сайте госзакупок обратил внимание «Коммерсантъ».

  • Тендер на разработку техзадания для системы — 15 млн рублей. В документах сказано, что сейчас нарушения на картинках и видео ищут вручную, система позволит «ускорить процесс».

  • Исполнительный директор Artezio (создает ПО) Павел Адылин считает, что если система будет предварительно фильтровать видео и изображения, скорость доступа в интернет существенно замедлится — пользователю придётся ждать, пока ИИ проанализирует контент.
  • С 2019 года товарный знак Oculus закреплён за Facebook, под ним компания развивает VR-систему. В марте 2021 года Роспатент одобрил заявку компании на товарный знак «Окулус».
  • Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов заявил, что теоретически Facebook может запретить другие сервисы под этим названием, если ГРЧЦ будет использовать его для оказания коммерческих услуг. Но центр не относится к лицам, осуществляющим коммерческую деятельность.
  • В сентябре ГРЧЦ также разместил тендер на создание автоматической системы поиска запрещённой информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Она будет отслеживать зеркала заблокированных сайтов и анализировать мнение автора публикации.

#новость #роскомнадзор

642 просмотров
12 12 комментариев
1
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 295458, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Sep 2021 10:21:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Pavel Loginov

8

Шел первый день после выборов...

Ответить

Против Спама

1

Искать наркотики на фото? Как Окулус отличит мел от наркотика? 

Ответить

Степан Фадеев

Против
17

По лицу на фото. Если кокаин держит едросовец, то это мел, а если позиционнер дер жит мел, то это кокаин.

Ответить

Sam Esq

Степан
0

За Путина! За коррупцию! За развал страны! 

Пусть попробуют проанализируют. Бгг

Ответить

911

Sam
0

уже страшно такое лайкать( малоли(

Ответить

Sam Esq

911
2

Вы против Путина? 😏😂😂

Ответить

Swarz Mr

Против
1

На наркотики и криминал им наплевать. 

Ответить

Sam Esq

4

Пид*расы (в плохом смысле) никак не успокоятся.

Ответить

Andrei Smirnovsky

2

Oculus здорового человека... 
И наш окулус

Ответить

Aleksandr Azh

0

"Спектакль окончен, гаснет свет и многоточий больше нет."
Гагарина П.
PS
Не поклонник творчества, но строчка в тему.

Ответить

Антон Кузьмин

0

Звучит достаточно амбициозно для того, чтобы закончиться на этом:
1. фейковый запуск
2. фабрикация «улик»
3. возможность безнаказанного занижения уровня качества предоставляемых операторами и магистральщиками услуг связи
4. попил бабла на реализацию настоящей системы
PROFIT!

Ответить

Вертикальный паркур

0
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Торговля
Маша Цепелева
Ozon позволит поставщикам самим размещать товары на витрине своего сервиса экспресс-доставки через аукцион Статьи редакции

Раньше ритейлер сам закупал и продавал товары на Ozon Express.

4 4 комментария
4
Southbridge
Как работать удалённо по московскому времени, если живёшь в Сибири

Команда ИТ-компании Southbridge — о преодолении трудностей часовых поясов: графике работы, планировании и отдыхе.

12 12 комментариев
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Еда
Илья Склюев
Фастфуд, где «посуду» тоже едят: как открылась, сколько тратит и зарабатывает кафе из Казани «Супстанция» Статьи редакции

Тут продают супы в стаканах из хлеба и уже получают прибыль с каждой точки.

Все блюда «Супстанции» подают в хлебном стакане Супстанция
12 12 комментариев
14
Транспорт
Евгения Евсеева
Система оплаты проезда лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москвы Статьи редакции

Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

11 11 комментариев
Циан
«Вам звонок из Циан»: зачем компания скупает номера телефонов и как call-tracking помогает клиентам сервиса

Подменные номера телефонов защищают от нежелательных звонков и упрощают аналитику продаж

9 9 комментариев
5
Httpool
Конференция GoGlobal! соберет ведущих маркетологов

29 сентября 2021 года впервые состоится GoGlobal! — однодневная онлайн-конференция для маркетологов, заинтересованных в ускорении глобального присутствия своих кампаний.

0 Обсудить
1
Маркетинг
Intellect Dialog
Что происходит с маркетингом WhatsApp: API и чат-боты
0 Обсудить
Торговля
Маша Цепелева
«Сбермегамаркет» открыл первые собственные пункты выдачи заказов Статьи редакции

Первые пункты появились в Москве, до конца года компания откроет 400 точек по стране.

30 30 комментариев
6
Личный опыт
Stanislav Vitinskiy
За чей счёт цветёт «Крокус»?

Всем, привет! Меня зовут Станислав Витинский, мне 37, Петербуржец. Я it-предприниматель, изобретатель, дизайнер и основатель SWAPER. Если вбить моё имя в поисковик, то он выдаст суд с Эмином Агаларовым и его многомиллионными претензиями в мой адрес. Суд, как вы уже, наверное, поняли я проиграл, что неудивительно, так как с берданкой на танк не…

252 252 комментария
309
Яндекс.Маркет
Новая аудитория и до 6 млн рублей в день на экспресс-доставке. Онлайнтрейд.ру о продажах с Яндекс.Маркетом

Иван Авдеев — директор по маркетингу ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ — рассказывает, как переход с рекламной модели на маркетплейс повлиял на работу магазина.

0 Обсудить
0
Больше статей
null