Роскомнадзор запланировал запустить систему автоматического поиска запрещённой информации в фото и видео Статьи редакции
Она будет выявлять экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и порнографию.
- Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору), планирует в 2022 году запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете «Окулус». На тендер на сайте госзакупок обратил внимание «Коммерсантъ».
Тендер на разработку техзадания для системы — 15 млн рублей. В документах сказано, что сейчас нарушения на картинках и видео ищут вручную, система позволит «ускорить процесс».
- Исполнительный директор Artezio (создает ПО) Павел Адылин считает, что если система будет предварительно фильтровать видео и изображения, скорость доступа в интернет существенно замедлится — пользователю придётся ждать, пока ИИ проанализирует контент.
- С 2019 года товарный знак Oculus закреплён за Facebook, под ним компания развивает VR-систему. В марте 2021 года Роспатент одобрил заявку компании на товарный знак «Окулус».
- Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов заявил, что теоретически Facebook может запретить другие сервисы под этим названием, если ГРЧЦ будет использовать его для оказания коммерческих услуг. Но центр не относится к лицам, осуществляющим коммерческую деятельность.
- В сентябре ГРЧЦ также разместил тендер на создание автоматической системы поиска запрещённой информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Она будет отслеживать зеркала заблокированных сайтов и анализировать мнение автора публикации.
Искать наркотики на фото? Как Окулус отличит мел от наркотика?
По лицу на фото. Если кокаин держит едросовец, то это мел, а если позиционнер дер жит мел, то это кокаин.
"Спектакль окончен, гаснет свет и многоточий больше нет."
Гагарина П.
PS
Не поклонник творчества, но строчка в тему.
Звучит достаточно амбициозно для того, чтобы закончиться на этом:
1. фейковый запуск
2. фабрикация «улик»
3. возможность безнаказанного занижения уровня качества предоставляемых операторами и магистральщиками услуг связи
4. попил бабла на реализацию настоящей системы
PROFIT!
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