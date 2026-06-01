Китай запретил переносить в другие страны бизнес и сотрудников компаний из «стратегически важных отраслей» — это касается разработчиков ИИ

Предпосылкой послужила история стартапа Manus, который перенёс бизнес в Сингапур и попытался продать его Meta*. Источник: XinhuanetКитайское правительство приняло правила, ужесточающие контроль над зарубежными сделками, в которых участвуют китайские инвесторы, а также в сфере технологий, данных и нацбезопасности, пишет Reuters.Они вступят в силу с 1 июля 2026 года. Один из важных пунктов — требование получать разрешение на экспорт китайских товаров, услуг или данных, на которые распространяются новые ограничения. Какие это товары, услуги и данные — не уточняется.Новые правила запрещают «трансграничный» перевод сотрудников в «стратегически важных отраслях», куда Китай относит ИИ, без соответствующего разрешения. Это, например, случай Manus, которая перед слиянием с Meta* перевела сотрудников из Китая в Сингапур.Кроме того, кабинет министров Китая наделяют полномочиями проверки зарубежных инвестиций в китайские компании и сделок с активами, которые «могут повлиять на нацбезопасность». Также он сможет требовать от инвесторов продать акции или прекратить инвестиции.Власти также смогут запрещать иностранным компания вести торговлю с Китаем, если их страны ограничивают китайские инвестиции. Например, если США введут санкции против китайской компании, в ответ Китай может запретить американской компании покупать китайскую фирму.Об ограничениях объявили на фоне решения заблокировать сделку покупке Meta* китайского ИИ-стратапа Manus: её заключили в конце 2025 года, сумма могла составить около $2 млрд. По данным Bloomberg, к апрелю 2026 года инвесторы Manus получили деньги, а команда стартапа присоединилась к Meta*.Сделку начали проверять китайские регуляторы, а в марте 2026 года гендиректору Manus Сяо Хуну и главному научному сотруднику Цзи Ичао запретили покидать Китай. А 27 апреля Национальная комиссия страны по развитию и реформам распорядилась отменить сделку. После этого, как писало WSJ, Meta* решила отменить покупку.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #китай #manus