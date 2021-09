Мой новый "Xbox One X"

Спойлер: при отправке груза через ТК " Деловые линии " украли игровую консоль Xbox One X, вместо консоли в коробку положили мои же книги, которые взяли с другого пакета. Со слов сотрудников компании — " По видеозаписям с камер несанкционированных действий к вашему грузу не было обнаружено ".

