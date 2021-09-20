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Право
Nazigul Jusupova

Twitter заплатит $809,5 млн для урегулирования спора о введении инвесторов в заблуждение Статьи редакции

Соцсеть обвиняли в подделывании реальных показателей о росте пользователей.

  • Компания выплатит сумму наличными в четвёртом квартале 2021 года.
  • Twitter отрицает какие-либо правонарушения или другие неправомерные действия. Окончательное соглашение подлежит утверждению судом, говорится в пресс-релизе.
  • По данным The Verge, в 2016 году Twitter обвинили в том, что она предоставила инвесторам вводящую в заблуждение информацию о показателях роста, чтобы выглядеть финансово более здоровой, чем она была на самом деле.
  • На мероприятии с финансовыми аналитиками в 2014 году компания показала «нереалистичные» показатели роста, по которым ежемесячные активные пользователи «удвоились до 550 млн пользователей, а к 2018 году выручка выросла бы на $4,6 млрд». Тем самым Twitter пытался скрыть число пользователей от инвесторов, пишет издание.

#twitter #новости

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