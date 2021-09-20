Регуляторы ЕС обвинили Facebook в слишком маленькой камере в «умных» очках — люди могут не знать, что их снимают Статьи редакции
Ведомства просят Марка Цукерберга провести пиар-кампанию о том, что Ray-Ban Stories могут нарушать личные границы.
Итальянский регулятор Garante и ирландская комиссия по защите данных в Ирландии запросили у Facebook полевые тесты совместных очков соцсети и Ray-Ban, чтобы продемонстрировать то, что световой индикатор записи видео достаточно хорошо виден со стороны другим людям.
Из-за маленького размера индикатора люди не всегда могут заметить, что началась запись и их снимают. Также Facebook не публиковал никаких исследований, которые бы оценивали риски нарушения конфиденциальности и частной жизни, отмечают регуляторы.
Ведомства также заявили, что Facebook следует провести информационную кампанию о том, что их новое устройство позволяет вести запись, не давая окружающим очевидных сигналов об этом.
- В сентябре Facebook представила свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников. Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий.
- Очки стоят от $299 до $379 (около 22-27 тысяч рублей) в зависимости от типа линз. Устройство можно будет купить на сайте компании или в магазинах США, Канады, Великобритании, Италии, Ирландии и Австралии.
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