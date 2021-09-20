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Право
TJ

Регуляторы ЕС обвинили Facebook в слишком маленькой камере в «умных» очках — люди могут не знать, что их снимают Статьи редакции

Ведомства просят Марка Цукерберга провести пиар-кампанию о том, что Ray-Ban Stories могут нарушать личные границы.

Итальянский регулятор Garante и ирландская комиссия по защите данных в Ирландии запросили у Facebook полевые тесты совместных очков соцсети и Ray-Ban, чтобы продемонстрировать то, что световой индикатор записи видео достаточно хорошо виден со стороны другим людям.

Из-за маленького размера индикатора люди не всегда могут заметить, что началась запись и их снимают. Также Facebook не публиковал никаких исследований, которые бы оценивали риски нарушения конфиденциальности и частной жизни, отмечают регуляторы.

Многие устройства, включая смартфоны, могут записывать третьих лиц. Обычно в таком случае камера, телефон или устройство, с помощью которого ведётся съёмка, видны. Таким образом попавшие в объектив информируются о начале записи. Индикатор съёмки очков от Facebook слишком мал, чтобы его заметить.

из заявления европейских регуляторов

Ведомства также заявили, что Facebook следует провести информационную кампанию о том, что их новое устройство позволяет вести запись, не давая окружающим очевидных сигналов об этом.

  • В сентябре Facebook представила свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников. Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий.
  • Очки стоят от $299 до $379 (около 22-27 тысяч рублей) в зависимости от типа линз. Устройство можно будет купить на сайте компании или в магазинах США, Канады, Великобритании, Италии, Ирландии и Австралии.

#новости #facebook #rayban

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7 комментариев
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Арсен Аникян

То есть скрытые камеры и микрофоны можно, а вот очки от FB вообще никак!
Что и требовалось доказать- спецслужбы не терпят конкуренции
В РФ их наверное первым делом запретят ред.

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1
Эмиль Жибаров

Зачем запрещать? Приравняют к спецсредствам. А это уже статья)

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1
Fred Han

Не сравнивай рекламные контракты и продвижение таких гигантов как Facebook и Ray-Ban с какими-то китайскими ноунеймами ред.

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0
John Doe

Что и требовалось доказать. Даже и без реальных случаев зло употребления вопросы пошли. На что рассчитывали маркетологи и юристы FB - вопрос.

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0
Fred Han

На вот такие бесплатные посты с рекламой 

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0
Fred Han

Регуляторы ЕС слепые? Тем более чего им бояться, в Европе же нет коррупции. Британия вообще не в ЕС, хотя там камер и так 5к1

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0
Вертикальный паркур

Как по мнению регуляторов должен выглядеть индикатор в очках

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