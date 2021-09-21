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Право
Nazigul Jusupova

Представители книжной индустрии пожаловались в Роскомнадзор на Telegram из-за неудаления пиратских копий книг Статьи редакции

За действия мессенджера грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, считают они.

  • Соответствующее заявление в Роскомнадзор поступило от Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), пишут «Ведомости». Подлинность документа подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко.
  • Поводом для заявления стало пиратство книги Бориса Акунина. Кроме этого, администрация Telegram не удаляет пиратские копии даже тех книг, которые потребовал удалить суд. Это «История государства Российского. Между Азией и Европой» Бориса Акунина (издательство АСТ) и «Заживо в темноте» Майка Омера (издательство «Эксмо»).
  • Также в АЗАПИ пожаловались, что Telegram даже не заблокировал канал, который распространял нелегальный контент. Организация считает, что действия мессенджера подпадают под признаки нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, которое влечёт штраф для юрлиц от 800 тысяч до 4 млн рублей.
  • По словам Рябыко, сейчас Telegram – один из крупнейших источников книжного онлайн-пиратства в России. В третьем квартале 2021 года в было выявлено 308 Telegram-каналов с пиратскими книгами c аудиторией в более 10 млн человек.
  • В августе АСТ и «Эксмо» подали иски к Telegram, чтобы запретить Telegram создавать технические условия для распространения пиратских копий своих книг. Заседание по рассмотрению иска назначено на 11 октября, сообщил Рябыко «Ведомостям».

#новости #telegram #издательство

1717 просмотров
42 42 комментария
2
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42 комментария
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Aleksandr

Ну копии книг - это вам не бот для умного голосования, можно и забить на законы и жалобы. Паша, меняет свое слово на лету.

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21
Stanislav

Они редко на такое забивают

Ответить
0
Анастасия Андреева

А теперь можно список этих 308 Telegram-каналов? У меня, так, знакомый один интересуется.

Ответить
15
Иван Шеметов

я через флибусту качаю

Ответить
12
Sergei Timofeyev

А она доступна через ТОР

Ответить
1
Андрей Ивченко

и через телеграм

Ответить
0
Sergei Timofeyev

На дройде

Ответить
0
Андрей Ивченко

Да

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Клёво, мне проще зайти с компьютера в ТОР.

Ответить
0
Sergey Khohlachev

Фразой «знакомый интересуется» не отмазаться. В любом случае — пособничество пиратству.

Ответить
–1
Степан Фадеев

Тогда не знакомый.

Ответить
3
Андрей Ивченко

во-вторых что ты ей сделаешь, она в другом городе ©

Ответить
0
Red Boy

Дед фул просит

Ответить
0
Pavel Loginov

Вот мне не понятно... я пишу знакомому, он мне скидывает книжку. Это пиратство? А если мой знакомый - это бот

Ответить
9
Сергей Щукин

Поддерживаю, коллега!
Половина моих знакомых - боты

Ответить
5
Артём Палённый

Все зависит от того, что написано в лицензионном соглашении.

Ответить
0
Елизавета Мигунова

Здесь бот - рассматривается, как аналог сайта, который предоставляет пиратский контент. Это публичная отправка, которая обнародует Книги, которые защищены авторскими правами. А в частном порядке бумажную книгу можете хоть всем друзьям дать почитать, в любом случае вы как минимум заплатили за одну копию за использование.

Ответить
0
Легкий Мика

А когда тайна переписки стала техническими условиями для распространения?

Ответить
10
Поля Глейзер

А может лучше удалить каналы мужского государства?)))
Или господин Дуров сам инцел?)))

Ответить
8
Неожиданный браслет

Это они же там добились запрещения какого-то фильма недавно?

Ответить
0
leha2014 leha2014

гей порно про них же

Ответить
1
Неожиданный браслет

Неандертальцы пожаловались на кроманьонцев

Ответить
7
Сергей Щукин

Тонко

Ответить
0
Arartem

Правообладатели печатной продукции опять воюют не в ту сторону. Война с пиратами в Музыкальной индустрии никого ничему не научила? Опыт Steam тоже какая-то невероятная и непостижимая вершина борьбы с пиратством?
Когда хочу купить или почитать книгу легально, без слёз сложно пользоваться легальными книжными сайтами.
Зашел как то на Литрес, ввёл адрес электронной почты перед покупкой, но передумал покупать. В почтовом ящике после этого начался сущий кошмар.
Правообладатели от жадности сами тормозят индустрию и заставляют её стагнировать. 

Ответить
6
Илья Шишкунов

Вот уж где, а в книгах с пиратством бороться с помощью запретов глупо, нужно предлагать лучший сервис и доступные цены, а не как сейчас, где автор получает 15 рублей, а цена книги 300 

Ответить
5
Джон Картошкин

Я знаю как решить: введите день тишины на пиратство и всё, Пашка всё закроет.

Ответить
2
Митя Мурасов

Телеграм теперь удаляет то что ему скажут, а не то что надо . Раз не удаляет, значит не сказали

Ответить
2
Станислав Пак

если бы книги столько не стоили, пиратские копии никто бы и не выставлял. 

Ответить
2
Валерий Гималаев

Повысьте зарплату у людей и пиратство снизится

Ответить
2
MEGAtraXXXer666

Ну Telegram теперь соблюдает местные законы…
Надо удалять

Ответить
1
Sergei Timofeyev

delete user MEGAtraXXXer666

Ответить
0
Андрей Арсенович

Дайте адрес канала я хоть скачаю

Ответить
1
Yury Grinev

У Хозяев дурова нет претензий к таким ботам и каналам, так что.

Ответить
0
leha2014 leha2014

кто то их читает?

Ответить
0
Андрей Ивченко

Например я

Ответить
0
Olesya Sukhinina

Че вы за люди такие, только ноете и жалуетесь.. позорно читать. Нытики долбаные

Ответить
–3
Andrey Andreev

Вот-вот. Как на митинг выйти, так ссутся, зато в интернете все борцы с режимом. Неудивительно, что на вас даже Дуров наплевал.

Ответить
0
leha2014 leha2014

он шлюха как его телеграм защищали он не засал. а как тут заблочил.

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0
Фиктивный Аккаунт

Качайте на gen.lib.rus.ec

Ответить
0
Степан Фадеев

Ну выборы прошли, теперь телеграмм займётся не блокировкой каналов умного голосования, а флибустой.

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0
Галина Добрякова

Телеграм — площадка, с которой не всегда получается быстро убрать пиратский контент. Но сложность еще в том, что авторов, которые хотят отстаивать свои права, мало.

Акунин выиграл суд, возможно, получит компенсацию. Но это единичный случай. Если авторов, которые хотят отстаивать свои права будет больше, расходы на штрафы для пиратских площадок начнут превышать доходы.

Только в таком случае ситуация изменится.

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0
Даниил Ярушкин

Пиратские копии книг были всегда, и Telegram тут вообще не причем

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0
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