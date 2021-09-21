Представители книжной индустрии пожаловались в Роскомнадзор на Telegram из-за неудаления пиратских копий книг Статьи редакции
За действия мессенджера грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, считают они.
- Соответствующее заявление в Роскомнадзор поступило от Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), пишут «Ведомости». Подлинность документа подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко.
- Поводом для заявления стало пиратство книги Бориса Акунина. Кроме этого, администрация Telegram не удаляет пиратские копии даже тех книг, которые потребовал удалить суд. Это «История государства Российского. Между Азией и Европой» Бориса Акунина (издательство АСТ) и «Заживо в темноте» Майка Омера (издательство «Эксмо»).
- Также в АЗАПИ пожаловались, что Telegram даже не заблокировал канал, который распространял нелегальный контент. Организация считает, что действия мессенджера подпадают под признаки нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, которое влечёт штраф для юрлиц от 800 тысяч до 4 млн рублей.
- По словам Рябыко, сейчас Telegram – один из крупнейших источников книжного онлайн-пиратства в России. В третьем квартале 2021 года в было выявлено 308 Telegram-каналов с пиратскими книгами c аудиторией в более 10 млн человек.
- В августе АСТ и «Эксмо» подали иски к Telegram, чтобы запретить Telegram создавать технические условия для распространения пиратских копий своих книг. Заседание по рассмотрению иска назначено на 11 октября, сообщил Рябыко «Ведомостям».
Здесь бот - рассматривается, как аналог сайта, который предоставляет пиратский контент. Это публичная отправка, которая обнародует Книги, которые защищены авторскими правами. А в частном порядке бумажную книгу можете хоть всем друзьям дать почитать, в любом случае вы как минимум заплатили за одну копию за использование.
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