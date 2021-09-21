Предприниматели попросили запретить единому измерителю в интернете продажу данных без согласия владельцев сайтов Статьи редакции
Данные могут попасть к конкурентам, считают они.
- Комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выпустила замечание к проекту постановления правительства, разъясняющего порядок работы единого измерителя аудитории сайтов, пишет «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с текстом заявления.
- Организация просит запретить измерителю распространять без согласия владельцев информацию об аудитории сайта и результаты исследования на базе интернет-ресурса.
- В Минцифры не ответили на запрос, но источник «Ъ» из ведомства рассказал, что измеритель не вправе использовать персональные данные от площадок в любых целях, кроме измерения аудитории.
- В ivi и Megogo согласились с позицией РСПП. В ivi считают, что публикация аудиторных данных представляет коммерческие риски, так как ими могут воспользоваться другие компании для собственной выгоды и конкурентного преимущества.
- В «Megogo Россия» сообщили, что компания «вправе принимать решение о том, где и кем эта информация будет использована, тем более когда речь идет о коммерческих целях».
- По словам директора по работе с госорганами «Триколора» Владимира Трунова, бизнес не против распространения обезличенных исследований, но если к этому списку показателей добавят конкретный источник исследования, то «это становится критичным».
- В июне Госдума приняла закон о едином счётчике интернет-аудитории в июне 2021 года, а 15 июля Минцифры опубликовало проект, где перечислены данные для измерителя: об оборудовании пользователя, о месте и времени посещения сайтов, о контенте, включая заголовки, IP-адреса (если пользователь заходил через браузер).
- В августе онлайн-сервисы раскритиковали проект Минцифры и попросили сократить список, так как он нарушает права.
Вот видите ! Уже и вариант решения назрел,и без всяких там гейроп справились навалясь,по россиянски,по православному ! Я пардон но вина не пью,я неправильный русский,но если вам это поможет разогнать осеннюю хандру буду искренне рад. И верно-ну ее политику эту,на нее пенять как на погоду-бессмысленно.
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