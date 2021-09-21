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Право
Nazigul Jusupova

Предприниматели попросили запретить единому измерителю в интернете продажу данных без согласия владельцев сайтов Статьи редакции

Данные могут попасть к конкурентам, считают они.

  • Комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выпустила замечание к проекту постановления правительства, разъясняющего порядок работы единого измерителя аудитории сайтов, пишет «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с текстом заявления.
  • Организация просит запретить измерителю распространять без согласия владельцев информацию об аудитории сайта и результаты исследования на базе интернет-ресурса.
  • В Минцифры не ответили на запрос, но источник «Ъ» из ведомства рассказал, что измеритель не вправе использовать персональные данные от площадок в любых целях, кроме измерения аудитории.
  • В ivi и Megogo согласились с позицией РСПП. В ivi считают, что публикация аудиторных данных представляет коммерческие риски, так как ими могут воспользоваться другие компании для собственной выгоды и конкурентного преимущества.
  • В «Megogo Россия» сообщили, что компания «вправе принимать решение о том, где и кем эта информация будет использована, тем более когда речь идет о коммерческих целях».
  • По словам директора по работе с госорганами «Триколора» Владимира Трунова, бизнес не против распространения обезличенных исследований, но если к этому списку показателей добавят конкретный источник исследования, то «это становится критичным».
  • В июне Госдума приняла закон о едином счётчике интернет-аудитории в июне 2021 года, а 15 июля Минцифры опубликовало проект, где перечислены данные для измерителя: об оборудовании пользователя, о месте и времени посещения сайтов, о контенте, включая заголовки, IP-адреса (если пользователь заходил через браузер).
  • В августе онлайн-сервисы раскритиковали проект Минцифры и попросили сократить список, так как он нарушает права.

#новости #измеритель

994 просмотров
14 14 комментариев
4
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14 комментариев
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Александр Кремлёв

А что так можно было ?

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2
Sergei Timofeyev

К пакету Яровой тоже были возражения. И что?

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2
Александр Кремлёв

Как то вы непатриотично вопрос ставите,не по крымнашенски... Вы пятая колонна и судя по фото на аватаре иноагент работающий на британские спецслужбы. Величия боитесь и военную мощь уважаете а внутри завидуете. Не буду я вам отвечать по вышеперечисленным причинам.

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4
Sergei Timofeyev

Вы не поняли. Возражения можно писать, но они там никому не нужны. Мы живём в автократичной стране. Она не требует размышлений, а требует указанного действия.

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0
Александр Кремлёв

Я все понял,просто мой пост выразил мою же горькую иронию по этому вопросу. Простите если задел чем то,я лишь хотел подчеркнуть абсурдность происходящего и поднять хоть кому-то настроение)

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0
Sergei Timofeyev

За окном хмуро, почти десять утра. Вы думаете, что люди будут улыбаться?

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0
Александр Кремлёв

За прошедшие двадцать лет наш народ научился жрать с лопаты,смотреть "шедевры" россиянского кино,ненавидеть Америку сидя в Форде и ожидая порцию гамбургеров в мак-авто... Всего и не перечислишь,так что ни погода ни ранняя рань ни проделки Байдена не смутят наш боевой дух !

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0
Sergei Timofeyev

Ну к чему эту низкосортную политоту? Лучше вискарика заебенить!

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0
Александр Кремлёв

Вот видите ! Уже и вариант решения назрел,и без всяких там гейроп справились навалясь,по россиянски,по православному ! Я пардон но вина не пью,я неправильный русский,но если вам это поможет разогнать осеннюю хандру буду искренне рад. И верно-ну ее политику эту,на нее пенять как на погоду-бессмысленно.

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0
Sergei Timofeyev

А вам никто не предлагал. Погода отвратная.

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0
com poser

По всей видимости нужно было)))

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1
Aleksey Bobkov

Лол, попросили 😂😂🤣

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2
Степан Фадеев

Единый измеритель. Как-то антиутопично звучит.

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0
Sergei Timofeyev

И кому верить-то? Жене или линейке? (с)

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1
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