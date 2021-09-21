ФАС пригрозила Booking.com судом в случае неуплаты штрафа на 1,3 млрд рублей Статьи редакции
В ведомстве заявили, что пока таких ситуаций не было — все иностранные компании вовремя платят штрафы.
- Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Петр Иванов в интервью «РИА Новости».
- «Я бы говорил все же не о санкциях, а о мерах, которые мы предпримем, если штраф не будет оплачен. В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке», — отметил Иванов.
- До сих пор таких прецедентов не было, утверждает он — все иностранные компании, которым ФАС выписывала штрафы, их выплачивали.
- В декабре 2020 года ФАС заявила о доминировании Booking.com на рынке и навязывании отелям «гарантии лучшей цены». То есть партнёры агрегатора не могут предоставлять похожий номер с теми же датами заезда и условиями по более низким ценам вне сервиса.
- Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.
- 26 августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке. 14 сентября сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.
"все иностранные компании вовремя платят штрафы" - так и знал что Гугол наш.
с большой долей вероятности букинг.ком положит болт (но будем посмотреть, очь интересная ситуация) ибо:
Юридическая информация
Booking.com B.V. (компания, владеющая товарным знаком Booking.com™) зарегистрирована и находится в Амстердаме, Нидерланды (далее "Booking.com", "мы", "нам" или "наш"), откуда она оказывает услугу онлайн-бронирования отелей ("Услуга") на своем вебсайте ("Вебсайт"), на международном уровне компания поддерживается местными компаниями из ее группы ("вспомогательные компании"). Вспомогательные компании оказывают компании Booking.com B.V. поддержку только на внутреннем уровне. Вспомогательные компании не оказывают Услугу, не владеют, не используют, и не управляют Вебсайтом, или любым другим вебсайтом.
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