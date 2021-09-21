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Право
Евгения Евсеева

ФАС пригрозила Booking.com судом в случае неуплаты штрафа на 1,3 млрд рублей Статьи редакции

В ведомстве заявили, что пока таких ситуаций не было — все иностранные компании вовремя платят штрафы.

  • Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Петр Иванов в интервью «РИА Новости».
  • «Я бы говорил все же не о санкциях, а о мерах, которые мы предпримем, если штраф не будет оплачен. В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке», — отметил Иванов.
  • До сих пор таких прецедентов не было, утверждает он — все иностранные компании, которым ФАС выписывала штрафы, их выплачивали.
  • В декабре 2020 года ФАС заявила о доминировании Booking.com на рынке и навязывании отелям «гарантии лучшей цены». То есть партнёры агрегатора не могут предоставлять похожий номер с теми же датами заезда и условиями по более низким ценам вне сервиса.
  • Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.
  • 26 августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке. 14 сентября сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.

#новость #фас #bookingcom

1829 просмотров
17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Vitaliy Ivanov

-Ты топ в своей нише?! Плоти 1.3млрд
-это не законно
-мы оспорим в суде
-мы тоже пойдем в суд
Так и поговорили...
А что, а кого, откуда данные. Ничего не ясно. Фактов бы побольше...

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6
Аркадий Дорога

"все иностранные компании вовремя платят штрафы" - так и знал что Гугол наш.

В офис Google в Москве пришли судебные приставы…
Они планировали взыскать с компании штрафы — всего их у Google с начала 2021 года накопилось на…
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6
Андрей Ковалев

Откуда сумма действительно, а почему не 1,5 или 2 , а может 5? Интересная методика конкурентной борьбы - заплати или блокируем и запускаем свой сервис - и так и так сервис в минусе.

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4
Василий Васильев

Наши власти так "бизнес" доят. На всех уровнях. Например, районные власти регулярно трясут деньги с бизнеса, который расположен на их территории. Угрожают проблемами, штрафами, закрытием…

Это обычная практика в РФ идёт и даже поощряется с самого верха

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4
Lolita Legenkaya

До сих пор все иностранные компании платили…
Вот так и подумали почему бы на миллиард не замахнуться🤦‍♀️

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3
Российский чайник

А этот штраф без суда?

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1
Роковой пёс_анон

дпс то же штрафы без суда дают.сначала платишь,потом обжалуешь

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1
Александр Дайверов

Сумма с потолка?

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1
Jack Hammer

Букинг уже испугался, или просто проигнорировал?

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1
умный человек

Букинг уже пожалел, что отменил ту бронь у Петра Иванова

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0
Sergey Ontime

Где прозрачный блокчейн механизм, чтобы было видно потом, куда деньги пошли?

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1
Ar AbduRashid

с большой долей вероятности букинг.ком положит болт (но будем посмотреть, очь интересная ситуация) ибо:

Юридическая информация

Booking.com B.V. (компания, владеющая товарным знаком Booking.com™) зарегистрирована и находится в Амстердаме, Нидерланды (далее "Booking.com", "мы", "нам" или "наш"), откуда она оказывает услугу онлайн-бронирования отелей ("Услуга") на своем вебсайте ("Вебсайт"), на международном уровне компания поддерживается местными компаниями из ее группы ("вспомогательные компании"). Вспомогательные компании оказывают компании Booking.com B.V. поддержку только на внутреннем уровне. Вспомогательные компании не оказывают Услугу, не владеют, не используют, и не управляют Вебсайтом, или любым другим вебсайтом.

Booking.com: Самый большой выбор отелей, домов и…
Что бы вы ни искали — отели, дома или апартаменты — вы всегда найдете самую низкую цену…
www.booking.com
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0
Roman Trifonov

с большой долей вероятности букинг.ком положит болт

До первой блокировки через ТСПУ)))

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1
Ar AbduRashid

Не думаю что рынок РФ для них дороже чем 1.3 лярд

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1
Степан Фадеев

Какая-то бредовая ситуация.

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0
From Siberia to London

Пригрозила ежу голой жопой.

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0
Test Test

Фас это такая собака, которая лает но не кусает.

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0
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