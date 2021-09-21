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Право
Евгения Евсеева

Суд отстранил управляющего долями основателя Natura Siberica — после его назначения в компании сменилось руководство Статьи редакции

Перестановки происходили на фоне спора наследников за контроль над бизнесом.

  • Суд приостановил право доверительного управляющего Григория Жданова распоряжаться долями основателя Natura Siberica Андрея Трубникова в компаниях «Первое решение», «Натура Сиберика», «Вкусные продукты Агафьи», «Планета органика» и «Органик Шоп Рус». Решение приняли по иску сына Трубникова Дмитрия к Жданову.
  • В то же время суд отказал в назначении Ирины Трубниковой исполняющей обязанности доверительного управляющего. В пресс-службе компании сообщили vc.ru, что «назначенные Ждановым лица» пока не покинули компанию, но их полномочия также оспорят.
  • В мае 2021 года The Bell выяснил, что жены и сын Андрея Трубникова после его смерти подали иски к юрлицам компании. Истцы считали, что доверительный управляющий Борис Любошиц работает против них.
  • В июле нотариус, которая ведёт наследственное дело Трубникова, назначила нового доверительного управляющего вместо Любошица — Григория Жданова. Тот, в свою очередь, назначил гендиректором Дмитрия Ганзера, который выбрал президентом всех компаний Сергея Буйлова.
  • Между Буйловым и Ириной Трубниковой начался конфликт, который привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства. С 8 сентября первыми возобновили работу магазины бренда Organic Shop.
  • На момент написания заметки Буйлов не прокомментировал vc.ru отстранение Жданова.

#новость #naturasiberica

1348 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Misha Zakarin

Раньше по вечерам смотрели сериалы, теперь можно читать про Натуру. Очень удобно, спасибо

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14
Антон Василик

Смотришь, как разваливается Интересная компания после смерти создателя. Грустно.

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2
StepanCapusta

Расскажите кто нибудь, что там происходит? А то я уже нить потерял..

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1
Sergei Timofeyev

Деньги распилили, в долги загнали.

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0
KINCH

Уже хорошая весточка.

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0
Балкон.Ру

нотариус, которая ведёт наследственное дело Трубникова, назначила нового доверительного управляющего вместо Любошица — Григория Жданова. Тот, в свою очередь, назначил гендиректором Дмитрия Ганзера, который выбрал президентом всех компаний Сергея Буйлова.

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0
Микаел Маферман

Напиши завещание вовремя - спасай родных от самоуничтожения.

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0
Sergei Timofeyev

Как раз не нужно. 

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0
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