Суд отстранил управляющего долями основателя Natura Siberica — после его назначения в компании сменилось руководство Статьи редакции
Перестановки происходили на фоне спора наследников за контроль над бизнесом.
- Суд приостановил право доверительного управляющего Григория Жданова распоряжаться долями основателя Natura Siberica Андрея Трубникова в компаниях «Первое решение», «Натура Сиберика», «Вкусные продукты Агафьи», «Планета органика» и «Органик Шоп Рус». Решение приняли по иску сына Трубникова Дмитрия к Жданову.
- В то же время суд отказал в назначении Ирины Трубниковой исполняющей обязанности доверительного управляющего. В пресс-службе компании сообщили vc.ru, что «назначенные Ждановым лица» пока не покинули компанию, но их полномочия также оспорят.
- В мае 2021 года The Bell выяснил, что жены и сын Андрея Трубникова после его смерти подали иски к юрлицам компании. Истцы считали, что доверительный управляющий Борис Любошиц работает против них.
- В июле нотариус, которая ведёт наследственное дело Трубникова, назначила нового доверительного управляющего вместо Любошица — Григория Жданова. Тот, в свою очередь, назначил гендиректором Дмитрия Ганзера, который выбрал президентом всех компаний Сергея Буйлова.
- Между Буйловым и Ириной Трубниковой начался конфликт, который привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства. С 8 сентября первыми возобновили работу магазины бренда Organic Shop.
- На момент написания заметки Буйлов не прокомментировал vc.ru отстранение Жданова.
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