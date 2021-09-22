HeadHunter подал иск к Reg.ru из-за регистрации домена myhh.ru Статьи редакции
В компании считают, что сайт используют для фишинга.
- Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 21 сентября, но еще не принято на рассмотрение.
- В HeadHunter отказались комментировать vc.ru иск. В Reg.ru ответили, что не могут прокомментировать, так как ещё не получили иск.
- По данным Telegram-канала «Арбитр», провайдер Reg.ru зарегистрировал за Романом Бурковым домен myhh.ru, который похож на домен my.hh.ru, принадлежащий HeadHunter.
- HeahHunter считает, что домен myhh.ru используется для фишинга. Чтобы доказать сходство, компания провела фонетический, визуальный, семантический анализы. HeadHunter требует аннулировать регистрацию доменного имени и просит запретить использовать его.
1) Регистратор регистрирует домены пачками без ручного пропуска.
2) Обращаться тут надо в cctld, а не к регистратору.
3) Сайта даже тупо нет на домене. "Может использоваться" и "Используется" это разные понятия совершенно.
4) HH это настолько распространённая аббревиатура, что может использоваться для чего угодно. Как вариант для магазина вещей helly hansen.
5) Они могли обратиться к администратору домена и просто его выкупить.
P.S. HeadHunter лососнёт тунца)
1) Домен наверняка зарегало физ.лицо. Регистратор в суде выступает как лицо, способное остановить деятельность домена.
3) Без разницы. Домен сам по себе фунционирует, а значит, в любой момент может использоваться для фишинга.
4) Да, но не myhh.ru, который выглядит точь-в-точь как my.hh.ru
Пока на домене нет магазина вещей helly hansen, есть основания подозревать, что он будет использоваться для противоправных действий.
5) Зачем сотрудничать с террористами-киберсквоттерами?
P.S ответчик лососнёт тунца)
https://cctld.ru/help/wiki/pravovye-voprosy/ :
Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ содержат закрытый перечень оснований, по которым регистратор обязан аннулировать регистрацию доменного имени, прекратить администрирование (п.8 Правил). Аннулирование регистрации доменного имени по иным основаниям, включая спор о контенте интернет-сайта, не допускается.
+ по данный whois истец даже не поставил на домен внесудебную блокировку (администратор домена может к примеру аннулировать регистрацию или переоформить на несуществующее лицо)
Сталкивался с случаем, когда домен в зоне .ru отдавал по определенному URL фишинговую страницу.
Домен был зарегистрирован на reg.ru.
Кидал abuse report и мне грамотно ответили - мы тут ничего не сделаем, пусть там хоть про экстремизм пишут, пока не будет решения суда, мы не будем блокировать домен.
Конец истории.
В таких случаях регистраторы проверяют идентификационные данные. Если пользователь не предоставит подтверждающие документы в регламентированные сроки — регистратор вправе разделегировать домен.
Однако, если пользователь подтверждает свои данные, без решения суда или другого компетентного органа принять самостоятельное решение о блокировке регистратор не может.
Комментарий удален
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