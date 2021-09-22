Медиатех – новое слово. Как РБК развивает искусственный интеллект

Понятие «медиатех» пока мало используют в медийном и технологическом сообществе — медиа ещё не осознали себя технологическими компаниями. А сделать это пора: кастомизация информации и рекламы с помощью ИИ, big data и рекомендательных систем трансформирует модель устройства редакций и позволяет медиакомпаниям выживать.