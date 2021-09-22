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Право
Nazigul Jusupova

HeadHunter подал иск к Reg.ru из-за регистрации домена myhh.ru Статьи редакции

В компании считают, что сайт используют для фишинга.

  • Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 21 сентября, но еще не принято на рассмотрение.
  • В HeadHunter отказались комментировать vc.ru иск. В Reg.ru ответили, что не могут прокомментировать, так как ещё не получили иск.
  • По данным Telegram-канала «Арбитр», провайдер Reg.ru зарегистрировал за Романом Бурковым домен myhh.ru, который похож на домен my.hh.ru, принадлежащий HeadHunter.
  • HeahHunter считает, что домен myhh.ru используется для фишинга. Чтобы доказать сходство, компания провела фонетический, визуальный, семантический анализы. HeadHunter требует аннулировать регистрацию доменного имени и просит запретить использовать его.

#новости #headhunter

2665 просмотров
35 35 комментариев
8
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35 комментариев
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Ярослав Зикун

Сами виноваты. Такие домены нужно выкупать, что позволяет защитить бренд. 🤦🏻‍♂️

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31
Артем Акулов

Может у юридического отдела работы нет и надо обосновывать свою зп. Попросили знакомого зарегать домен, затем сами себе работу придумали.

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15
Артём Сергеевич

Та ну) Тут недавно сайт с фишингом на десятки млн рублей пострадавших пролетал в новостях, там просто голый ip был 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить
0
Сергей Лукин

Зачем выкупать, если можно подать в суд и заблокировать домен? ред.

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0
Шизоидная обезьяна

Если myhhui.ru зарегать?

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30
Петя Иванов

А nahhuya.ru регать такой домен? ред.

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0
Влад Борщ

1) Регистратор регистрирует домены пачками без ручного пропуска.
2) Обращаться тут надо в cctld, а не к регистратору.
3) Сайта даже тупо нет на домене. "Может использоваться" и "Используется" это разные понятия совершенно.
4) HH это настолько распространённая аббревиатура, что может использоваться для чего угодно. Как вариант для магазина вещей helly hansen.
5) Они могли обратиться к администратору домена и просто его выкупить.

P.S. HeadHunter лососнёт тунца)

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11
Валерий Крокус

Они могли обратиться к администратору домена и просто его выкупить.

Не барское это дело...

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0
Влад Борщ

А жидко обосраться распиаря это в СМИ прям барское? :DDD

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1
Валерий Крокус

Подождите, ещё суда не было, кто его знает, как повернётся дело...

Ответить
1
Балкон.Ру

HH это настолько распространённая аббревиатура, что может использоваться для чего угодно. Как вариант для магазина вещей helly hansen.

Вот история покупки домена hh

Ответить
0
Сергей Лукин

1) Домен наверняка зарегало физ.лицо. Регистратор в суде выступает как лицо, способное остановить деятельность домена.
3) Без разницы. Домен сам по себе фунционирует, а значит, в любой момент может использоваться для фишинга.
4) Да, но не myhh.ru, который выглядит точь-в-точь как my.hh.ru
Пока на домене нет магазина вещей helly hansen, есть основания подозревать, что он будет использоваться для противоправных действий.
5) Зачем сотрудничать с террористами-киберсквоттерами?

P.S ответчик лососнёт тунца)

Ответить
0
Андрей Мильнер

Если бы мухи имели мозги, они бы разбогатели на глупости хедхунтера))

Ответить
8
Герман Воронов

Зарегистрировали бы домен myhha? 

Ответить
2
Александр Александрович

“HeahHunter считает, что домен myhh.ru используется для фишинга.”
Считаю, что hh должен мне 100млн$. Даю срок в неделю на перевод иначе подаю в суд!!!

Ответить
6
Vicious Fox

Так на домене нет ничего, и никогда не было, в чём проблема то? Мб чел ждёт, пока ХХ выкупит у него домен?! ^_^

Ответить
2
Дмитрий Соломатин

вы не понимаете - "компания провела фонетический, визуальный, семантический анализы"

Ответить
4
Сергей Никитин

Проблема в том, что происходит дичь. Гиганты и крупный бизнес и так всех вышибли с ниш, но им все мало.

Ответить
1
Юрий Адамов

а в чем вопрос, если домен был зарегистрирован в 2014 году. И они только сейчас требуют, что-то
domain: MYHH.RU
state: REGISTERED, NOT DELEGATED, UNVERIFIED
person: Private Person
registrar: REGRU-RU
created: 2014-11-17T23:00:11Z
paid-till: 2021-11-17T23:00:11Z
free-date: 2021-12-19

Ответить
2
Aleksandr Starikov-Razborov

к слову, сайт уже не открывается.

Ответить
1
Валерий Крокус

А что там было?

Ответить
0
Aleksandr Starikov-Razborov

вот и я хотел посмотреть

Ответить
2
Микаел Маферман

Закрыть закроют, а имя Романа Буркова увековечится в СМИ.

Ответить
1
Ilya Brin

МУХАХА 🦹‍♀️

Ответить
1
Anton Kosenko

Хуяндекс.рф …. Хммм
Toppb.ru хмм 😂 ред.

Ответить
1
Валерий Крокус

Полированный бетон? Обалдеееееть!

Ответить
0
Arty Cool

Надо в администрацию Нижнего Новгорода написать что нн захватил их доменное имя :) 

Ответить
1
Kesha Pazzy

Гросс-Днепров-Бурков?

Ответить
1
L A

https://cctld.ru/help/wiki/pravovye-voprosy/ :

Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ содержат закрытый перечень оснований, по которым регистратор обязан аннулировать регистрацию доменного имени, прекратить администрирование (п.8 Правил). Аннулирование регистрации доменного имени по иным основаниям, включая спор о контенте интернет-сайта, не допускается.

Правила: https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf

Правовые вопросы
Правовые вопросы
cctld.ru
https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf
https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf
cctld.ru
Ответить
0
L A

+ по данный whois истец даже не поставил на домен внесудебную блокировку (администратор домена может к примеру аннулировать регистрацию или переоформить на несуществующее лицо)

https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf ред.

https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf
https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf
cctld.ru
https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf
https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf
cctld.ru
Ответить
0
Алексей Игнатьев

в whois нет такого флага ;)

Ответить
0
Constantine Kiselev

myer.ru

Ответить
0
Просто Хэнк

Сталкивался с случаем, когда домен в зоне .ru отдавал по определенному URL фишинговую страницу.
Домен был зарегистрирован на reg.ru.
Кидал abuse report и мне грамотно ответили - мы тут ничего не сделаем, пусть там хоть про экстремизм пишут, пока не будет решения суда, мы не будем блокировать домен.
Конец истории.

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0
REG.RU

В таких случаях регистраторы проверяют идентификационные данные. Если пользователь не предоставит подтверждающие документы в регламентированные сроки — регистратор вправе разделегировать домен.

Однако, если пользователь подтверждает свои данные, без решения суда или другого компетентного органа принять самостоятельное решение о блокировке регистратор не может.

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0
Евгений Рожнов

Дарю свободный домен - ooohh.ru - соцсеть зае6авшихся от тупости HH.

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0

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