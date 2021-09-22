Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Маша Цепелева

Арендатор «Дома Зингера» через суд выселит из здания «Дом книги» и может расторгнуть договор аренды с «ВКонтакте» Статьи редакции

В здании хотят разместить другой книжный магазин.

  • Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительными договоры субаренды между ЗАО «Зингер» и собственником магазина «Санкт-Петербургский Дом книги», сообщает РБК. Книжный магазин занимает 4 тысячи м².
  • Компания потребовала расторгнуть договоры, потому что они заключены на невыгодных условиях, рассказали изданию в пресс-службе «Альфа-банка», который владеет ЗАО «Зингер». Договор был заключен, когда ЗАО контролировал экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев.
  • Суд счёл доказанным факт сговора при заключении аренды между ЗАО «Зингер» и «Домом Книги». По его мнению, результат заключения оспариваемых сделок — утрата ЗАО «Зингер» «контроля над имуществом, переданным ему в долгосрочную аренду городом, перенаправление дохода от субаренды» с ЗАО «Зингер» на ООО «Книжный магазин № 1»
  • В суде выяснилось, что «Дом книги» платил в месяц за аренду около 7 млн рублей. По оценкам опрошенных РБК экспертов, аренда 1 м² коммерческого помещения на Невском проспекте в 2020 году стоила 3 тысячи рублей. Аренда помещений «Дома книги» должна была стоить 12 млн рублей. В суде Исаев заявил, что снизил ставку из-за пандемии.
  • ЗАО «Зингер» также подало иск о расторжении договора аренды с ООО «В Контакте». Петербургский офис социальной сети находится в «Доме Зингера». Редакция vc.ru отправила вопросы «ВКонтакте» о позиции в суде.
  • Собственник «Дома Зингера» вместо «Дома книги» хочет разместить в здании АО «ТФ Санкт-Петербургский дом книги», сообщили изданию в пресс-службе «Альфа-банка». АО принадлежит правительству Петербурга, магазин размещался в Доме Зингера до 1999 года.
«Дом Зингера»

#новость #петербург #вконтакте #альфабанк

19 589 просмотров
166 166 комментариев
80
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 166, "likes": 80, "favorites": 25, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 296632, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 19:33:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
166 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Dan Badalian

Примечательно, что эту новость я увидел, пока пил кофе в Зингере))
Культовое место, надеюсь, что договорятся!

Ответить
78
Станислав Назаров

Что там культового... Рыночная экономика и алчный менеджмент, превратили это здание в сранный  магазин сувениров, для туристов. 
Там даже вид на невский и казанский перегородили какими-то рекламными конструкциями. 
А как клево там много бы быть, например, как в подписных на литейном. Всегда жалко, когда там рядом бываю.  ред.

Ответить
66
Dan Badalian

Да ладно Вам, чего так негативно?) Чай предложили, а Вы согласились?...
Будьте проще, место то классное, многие известные люди презентуют книги именно там. Да, дорого, но ассортимент - моё почтение))
Если ещё как-то на эту тему рассуждать, вообще грустно будет. Я уверен, что люди из маленьких городов оценят место по достоинству:)

Ответить
7
Станислав Назаров

"Люди из маленьких городов " и бомжей в костюмах Петра или коня оценивают по достоинству). 
Стоит ли на них ровняться, вот в чем вопрос. Жалко проебанный потенциал)  ред.

Ответить
15
Daniil Gladchenko

Согласен на 100%. Я бы вообще людей из городов меньше 500 тысяч не пускал в Петербург.

Ответить
–22
Дмитрий Верба

Странно, а с 1941 по 1944 гг петербуржцы очень ждали людей из этих городов, прям очень ждали. Многие прям дождаться не смогли, в буквальном смысле. 
Вы фильтруйте то, что говорите. Это не ваш город, и ему без вас будет 100% норм, а без туристов уже не очень. Содержать всю эту культуру нужно, за немалые деньги. 
А статья о том как идёт дележка площадей на невском при поддержке администрации. 

Ответить
34

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Дмитрий Малахов

Там все проще
1 - город требует ( в том числе и неформально) чтобы в Зингере были книги.   Это большое желание города исполняют все собственники, Вопрос - кто арендатор.
Логично , что "книжный" арендатор платит меньше....

2  - про "ВК" . Похоже, что просто была хитрая схема аренды, с уводом средств через прокладки.
Когда у собственника появились проблемы, ему захотелось деньги получать кружным путем.
Думаю, что просто переподпишут договор.

Ответить
0

Комментарий удален

Инженерный американец

Фу таким быть. 

Ответить
0
Михаил Пономарев

Вот он, питерский снобизм) А в Москву тогда по какому принципу людей не будете пускать?)  ред.

Ответить
0
Mr Yellow

Петербургский )

Ответить
0
Andrey Azhigirov

чувствуется сразу пошла дискуссия людей из культурной столицы 😂

Ответить
4
Sergey Surikov

как бы топором рубить не начали

Ответить
2
Dan Badalian

Я не пишу, что на них стоит равняться, ни в коем случае. Это дело каждого, начнем с того:)
Для многих, Зингер - крутое место. Для кого-то - опера в Сиднее и больше ничего.
Умерьте пыл :)

Ответить
2
Andrew Freez

речи истинного петербужца...давно понаехал?

Ответить
5
TaleWithNoEnd

Насчет ассортимента...больше в Буквоеде нравится. :) Хотя и у них можно найти что-то интересное. А так, да, место красивое все равно.) Да и здание тоже.)

Ответить
1
Светлана Завацкая

Думаю что не только с малых городов. С чего кто-то взял что это не классное место? Каждому своё и тут спорить неуместно!

Ответить
0
Khamitov Ilshat

Алчный менеджмент? Однобоко. Там космическая кадастровая цена, соответсвенно заоблачные налоги. Если установить неправильную арендную ставку, или потерять даже на время арендатора то собственник и по миру может пойти. 1) коммунальные расходы. 2) эксплуатационные расходы 3) налоги на землю, имущество 4) налог на арендные платежи (у них скорее всего 6%+1% от выручки 5) клининг 6) вывоз мусора и тбо 7) экологический сбор 8) Архитектура и историческое здание 9) косметический ремонт 10) капитальный ремонт 11) ппр на ресурсоснабжащие элементы, подведение мощности и тд 12) Прочистка и контроль Канализации 13) ппр на вентиляцию и кондиционеры 14) это то что вспомнил и пришло в голову стоя в пробке. А ещё скорее всего куплено было не на свои деньги, а на заемные, так что низкая арендная ставка легко может приносить убыток. Как всегда люди видят только приход, но забывают, что неграмотный менеджмент или небольшие ошибки приводят к банкротству. Думаю там очень близко к этому раз решились на суды при действующем договоре аренды

Ответить
5
Дмитрий Малахов

1,2 - ничего космического нет
8- реконструкция уже сделана.
4 - точно нет, ИП в схеме нет.
13 - уже давно подведено.

Про кадастр сказать не могу. Тут причина - смена собственника и "вычищение" договоров.

Ответить
1
Khamitov Ilshat

Я этим профессионально занимаюсь, ежедневно сталкиваюсь-это моя работа. А ваши замечания основаны боюсь на поверхностном знании, либо что-то слышали, читали, когда-то где-то сталкивались. Без обид, я не для спора, не согласны с мнением по космическим затратам, ну и ладно, Ваше дело

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Скажите, а где ещё есть такой выбор книг о программировании и математике (это просто то, что я могу оценить лично), как в этом "сувенирном магазине"? 

Ответить
0
Александр Иващенко

в интернете

Ответить
1
Любопытный турник

А электронные книги, по какой причине не устраивают? Мне самому нравится бумага, особенно удобней по программированию, но дорогая.

Ответить
1
Andr K

на Крупе

Ответить
1
Ivan Zenkov

Это ж Питер. Там таких культовых мест - любая подворотня. Вот только культы те ещё

Ответить
19
Кровавый хот-дог

ред.

Ответить
11
Андрей Иванов

Шта? А думская?

Ответить
2
Игорь Петрашевский

похоже на чернышевскую, 

Ответить
1
Инженерный американец

Да на разок ведь

Ответить
0
Dan Badalian

Вы из Питера?

Ответить
0
Black Jack

Дом Книги — скорее туристическое место. Любой петербуржец знает, где купить гораздо дешевле. А ошиваются там студенты и прочие праздные псевдолюбители культуры, бравирующие своей причастностью к процессу.

Ответить
7
Михаил Белов

Какая разница с каким книжным там будет договор? Ну будет другое юр. лицо там книгами торговать. Тем более оно там уже 20 лет назад ими торговало. 

Ответить
4
KSA

Не все книжные одинаково полезны. Про "20 лет назад" смешно.

Ответить
1
Михаил Белов

 АО принадлежит правительству Петербурга, магазин размещался в Доме Зингера до 1999 года.

Он там находился и тоже продавал книги. Это факт. Не очень понял, где тут шутка. 

Ответить
1
KSA

Чем он занимался последние 20 лет?
Висел с нулевым балансом, а теперь его решили для отжима площадей использовать?

Принадлежность правительству Петербурга это явный признак коррупции. АО должно быть ликвидировано, правительство Петербурга не должно лезть в торговлю книгами.

Ответить
2
Steve Evets

"не должно лезть?" не смешите. Оно однажды даже в руководство страны залезло, и ничего))

Ответить
1
Вадим Осадчий

Кек) ред.

Ответить
0
Дмитрий Малахов

Жил на госплощадях на Невском же, но по другому адресу.
"Отжатию" кем - собственником здания?

Ответить
0

Комментарий удален

Valentin Dombrovsky

Так там речь только о том, какой «Дом книги» там будет. 
Пофиг, договорятся или нет. 

Ответить
2
Александр Антипов

Очень феерично получилось. Думаю что договорятся. 

Ответить
0
Mik Petrov

Вот я тут уже оставлял отзывы по Альфа банк, Фридману главное карман набить, а как ни когда не было важно, ни в 90 года, ни сейчас

Ответить
22
Илья Коваленко

ну это капитализм.
Всей истории мы не знаем, но если судить из статьи, то можно сравнить с тем, что ты сейчас получаешь на -30% от рынка зп, просишь поднять до рынка, а тебе работодатель говорит лишь бы тебе карман набить

Ответить
57
Андрей Егоров

Нет, это если ты согласился работать за минус тридцать, а потом говоришь, что так нельзя. Но надо ещё как-то смену собственника прилепить. 

Ответить
4
Het Gloren

Согласился, а потом изменил решение. Что не так то? Всю жизнь теперь работать за «минус тридцать»? ред.

Ответить
0
Сергей Корнилов

Наконец то появится пятёрочка в центре!

Ответить
39
Pavel Ivanov

Dns(

Ответить
1
KSA

DNS от Google?

Ответить
5
Сергей Корнилов

Да, я слышал про DNS от Google, у них довольно много магазинов и ассортимент товаров неплохой.

Ответить
15
Значимый пистолет

Ещё б копнуть, как он стал собственником этого дома и откуда взялся капитал на его покупку ;)

Ответить
26
Станислав Назаров

Че копать,
 распад > приватизация > коррупция > профит
Думаю если хорошо поискать можно следы Путина найти. ред.

Ответить
10
Covid 19

А что цепочка у Вас не с самого начала?
Наверно нужно вспомнить законного владельца до национализации, было бы справедливо вернуть награбленное.

Ответить
–1
KSA

До Великой Октябрьской Социалистической Революции законных владельцев у здания не было.

Ответить
0
Covid 19

...Шестиэтажное здание с мансардой в стиле модерн, площадью около 7000 м² было построено в 1902—1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для «Акционерной компании Зингер в России».
До 1917 года здание принадлежало компании «Зингер»...

Ответить
4
KSA

Что было до 1917 года остается до 1917 года.

Ответить
12
Covid 19

Ах вот вы какая!

Ответить
0
Covid 19

До Великой экспроприации...

Ответить
0
Роскошный космос

До Великого Торрента...

Ответить
2
Кирилл Загоскин

Давайте там уже apple store откройте и убирайте храм Дурова, сделайте нормальный коворкинг за дохера денег, отбоя не будет! 

Ответить
7
Pavel Loginov

Вы как смеете? Из верхней форточки Дуров выкидывал купюры. Дуров работал в этом здании. Можно уже вешать табличку "В этом доме трудился великий предприниматель начала 21 века Паша Дуров". И перед каждым стартапом нужно будет непременно потереть табличку денежной купюрой на удачу

Ответить
35
Кирилл Загоскин

Я бы там таблички сделал в стиле последнего адреса. На каждой выбил имя политзаключенного, которого осудили из-за постов в его соцсети 

Ответить
27
Дмитрий Тенетович

из-за постов в его соцсети

Усманова?

Ответить
0
KSA

Приземленно мыслите!
В холле коворкинга должна быть гигантская обнаженная бронзовая скульптура Аполлона современности, Павла Дурова. 
Стартаперы натрут до блеска!

Ответить
6
Андрей Семенов

Такие как вы может и натрут а вот адекватные люди будет обходить такое место стороной.

P.S. Наверное вы профессионал в этом деле! C чем вас и поздравляю!

Ответить
1
KSA

Адекватные стартапами не занимаются! ред.

Ответить
2
Андрей Семенов

У адекватных стартаперов всегда в остатке 51% голосующих акций а не так как у данного персонажа. Его можно только ставить в пример как не стоит делать стартап!

Ответить
0
KSA

Вам не нравится телега?

Ответить
0
Андрей Семенов

Как место для переписки норм. Как бизнес ну такое себе!

Ответить
0
Егор Васильев

Что в нём великого? Он украл абсолютно все идеи у Фейсбук.

Ответить
–6
Андрей Новиков

А вы используете фейсбук? Очень громогласное заявление

Ответить
11
Сергей Молчановский

С той разницей, что фейсбук - тотальная херь. Неудобная, с древним UI, запутанными менюшками, глючным поиском.

Ответить
3
Решающий Гоша

Кстати, реально, поиск в FB — просто пиздец.

Ответить
0
KSA

Не ищи, но потребляй!

Ответить
0
Pavel Loginov

Извините, дефицит великих людей в этом веке, что есть

Ответить
2
Месье Никита

А как же путин? 

Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить

Ответить
2
Егор Васильев

Ага. Был Стравинский, Прокофьев, Рахманинов. Остался паша дуров:( ред.

Ответить
0
Andrey Dolg

Заверните мне пару таких варишек, мне нужно чтобы они слямзили ещё парочку крупных сервисов.

Ответить
1
Максим Синькевич

Ну если так говорить) то можно сказать что и фейсбук тоже украл почти все)

Ответить
1
Игорь Петрашевский

он трудился в затопленном сортире под всеволожском. в сети гуляют первые фото серверов вк, в 7 обычных системных блоков

Ответить
1
Андрей Семенов

Он был мастером пантов и липовой инфы роста. Все забывают про его брата вот кого нужно считать первым человек что начал думать про ВК.

Ответить
4
Игорь Петрашевский

Тем не менее, спонсоров нашел, лучших людей собрал, понты - выстрелили. Все а-ля Джобс, когда Возняк делал всю работу и т.п.

Ответить
0
Вадим Осадчий

А не они нашли его?

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Ага. трудился он.

Фото, про которые вы говорите – там Николай и Антон.

Ответить
1
Маркет СБКгрупп

а есть инфа о них?
нашел только о  Вячеславе Мирилашвили и Льве Левиеве

Ответить
1
Ezra

На фото слева Антон Розенберг, один из первых сотрудников ВК, а справа Николай, брат Павла

https://medium.com/@anton.rozenberg/friendship-betrayal-claims-3f395bcc95fa

КОТ ДУРОВА или ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ПАВЕЛ ДУРОВ…
Об иске на 100 миллионов рублей за указание места работы на Фейсбуке я подробно расскажу ниже…
medium.com
Ответить
2
Маркет СБКгрупп

спасибо

Ответить
0
Егор Васильев

Кому этот cpaнный эпл стор нужен?

Ответить
1
Ivan Zenkov

ЛГБТ сообществу

Ответить
19
Егор Васильев

Вы правы.

Ответить
1
Кирилл Загоскин

А что плохого в эпл стор? 

Ответить
1
Shoo

Что-то мне подсказывает, что решение суда и намерение сдавать помещение компании, принадлежащей правительству, несколько коррелируют между собой. 

Ответить
11
Slava Itprofi

Это уже не корреляция, это функциональная зависимость!

Ответить
1
Shoo

Ну что вы. Ветви власти в этой стране независимы. 

Ответить
1
Slava Itprofi

Правда все они зависят от единого ствола)

Ответить
0
MrQueneau

Не понял: и те «Дом книги», и эти. Кто настоящий?

Ответить
3
useless uS

Книжный против книжного. Питер, ты прекрасен. 

Ответить
27
Орден Чистых Штанов

Как ни странно, тот кто будет новым арендатором если судить по статье рбк

Ответить
4
MrQueneau

Ну тогда нормально. А то мои ностальгические воспоминания о том, как я там книги читал не покупая, из конца 90х. Значит они относятся к подлинному дому книги))

Ответить
0
Оборонный магнит

А что так можно , менять стоимость через суд ?

Ответить
5
Семен Смирнов

Если арендатор сам не согласился доплачивать 5 лямов в месяц, то да

Ответить
2
Екатерина Сантан

И так с любым договором аренды? 

Ответить
1
Максим Попов

По умолчанию раз в год можно стоимость менять, если договором не предусмотрено иное, насколько помню.

Ответить
1
роман долгополов

Все по лекалам Стокгольмского арбитража

Ответить
0
Роскошный космос

Я не понял. Вместо дома книги хотят сделать дом книги?

Ответить
5
Ivan Zenkov

А ведь когда-то оттуда сам Дуркин деньги разбрасывал, а люди снизу как мураши собирали купюры и дрались

Ответить
3
Denis Chupalov

Первая мысль была такая же когда прочитал заголовок  - как Дурев купюрами там разбрасывалсч

Ответить
0
KSA

Не люди, а пользователи вконтакта.

Ответить
–1
Григорий Догонин

7 лямов аренды за книжный лихо

Ответить
4
Oleg Matveenko

Давно поры выгнать друзей ФСБ из отличного здания.

Ответить
–2
andr oid

Ты кажется не дочитал кто займёт их место ))

Ответить
8
NotFop

А дом книги точно книги продает? На 7 лямов аренды без прочих издержек..🤔

Ответить
1
Mikhail Che

там 3 этажа книг по тыще рублей штука и народу внутри не протолкнутся в будний день, буквально
это наверное самый оживленный перекресток в Питере

Ответить
2
KSA

Еще закладки для книг можно купить.

Ответить
1
TaleWithNoEnd

Помимо книг также много всяких сувениров, тетрадей, блокнотов, шоколадок и прочего всякого.)

Ответить
0
Oleg K

Что значит "Выселит через суд"? Решения, вступившего в силу ещё нет.
Эксперты РБК, которые оценивают "аренду 1 м² коммерческого помещения на Невском проспекте в 2020 году стоила 3 тысячи рублей" не равно судебным экспертам. Знаете, я тоже своего рода эксперт, пока не предупреждён об уголовной ответственности за ложную экспертизу. 
Речь о расторжении договоров субаренды, что, возможно, закончится мировым соглашением с повышением цен. А возможно суд встанет на сторону арендатора, сославшись на свободу договора .
Не новость, а сотрясение воздуха. 

Ответить
1
Daria Titova

Эх, а мне нравилось в этот книжный заходить каждый раз по приезду в Питер. Традиция многолетняя)

Ответить
1
Александр Борродач
Ответить
1
Александр Прилипко

мечта рантье

Ответить
1
Эдуард Дементьев

Ждём ответов от ВКонтакте 😳

Ответить
0
vmp

Лучше не ответ, а ответку.

Ответить
0
KSA

Ответ очку.

Ответить
3
Pavel Loginov

Почему им просто не купить с потрохами эту компанию? Там оборота в год 84 млн, прибыль 17 млн. Ну стоит это от силы 300 млн. У ВК прибыли в год больше 7 млрд. ред.

Ответить
–1
Евгений Архипов

У кого купить? У Альфа Банка?

Дом Зингера — торгово-офисный центр общей площадью 8 тыс. кв. м. По информации «Альфа-Банка», 100% акций ЗАО «Зингер» принадлежит ООО «Петербургское агентство недвижимости», 92,5% долей которого входят в состав ЗПИФН «Северная столица», единственным пайщиком которого является АО «Альфа-Банк».

Ответить
3
Steve Evets

ЗПИФН «Северная столица» закрыт, разворовали его, по-моему. Так что, мутно всё в этой истории, кто собственник - еще разбираться надо  https://www.kommersant.ru/doc/4426776

Ответить
0
Семен Смирнов

Расторгнут договор в другом своём офисе?

Ответить
1
Андрей Семенов

Да она будет простая или Усманов купит за несколько лярдов данный дом или они свалят.

Ответить
0
Алексей Гуторов

Хозяин просто хочет поднять аренду и заработать больше, что тут необычного, может и правда Пятерочка стучится и предлагает платить на 10% больше ) ред.

Ответить
0
KSA

tsya.ru ред.

-ТСЯ или -ТЬСЯ?
Правописание -тся и -ться в глаголах
tsya.ru
Ответить
1
KSA

 ЗАО «Зингер» также подало иск о расторжении договора аренды с ООО «В Контакте». Петербургский офис социальной сети находится в «Доме Зингера».

Почему Паша не купил дом тогда, когда был в контакте на коне?

Ответить
0
Андрей Семенов

А нафига?  Что помойка как Mail Group получилось себе здание так же с отжатием ВК у Дурова))) У Товарища Усманова и так харя треснет. ред.

Ответить
0
KSA

Ты пропустил "когда был в контакте у руля". Заранее о судьбе вконтакта он знать не мог. Логично было бы вложить деньги в недвижимость. Их было столько, что он пятитысячными из окна разбрасывался.

 помойка как Mail Group

Эта "помойка" отбашляла великому борцу за приватность кругленькую сумму за "отжатый" ВК. А потом еще одну за ЦОД. ред.

Ответить
0
Андрей Семенов

Паша в те годы явно не блистал умом если смог прое.... ВК по причине того что ему было лень читать договор с Инвестором.

P.S. На фото видно про что думал тогда Паша! ред.

Ответить
2
KSA

Как же хочется войти в контакт с нижней тройкой!

Ответить
2
Андрей Семенов

3000$ и без проблем.

Ответить
0
KSA

В каком модельном агентстве их найти?

Ответить
0
Андрей Семенов

В любом!

Ответить
0
KSA

Не хочу любых, хочу этих!

Ответить
0
Андрей Семенов

Я думаю этим уже по 30 и они уже давным давно мамки!

Ответить
1
KSA

Некоторые в 30 еще норм.

Ответить
0
Андрей Семенов

Не спорю. Хотите этих найдите тут контакты бывшего пресс - служащего ВК и думаю он вам найдет контакты этих!

Искать по вот этой ссылке! ред.

Контакты
Бизнес, технологии, идеи, модели роста
vc.ru
Ответить
1
Андрей Семенов

Вам нужно сказать секретное слово мне нужны Элитные.

Ответить
0
Pavel Loginov

Да, сразу захотелось во ВКонтакте работать... Боже, до чего же скучно сейчас компании живут со своими митапчиками с дешёвой пиццей

Ответить
1
KSA

Какие митапчики? Страшный Ковид!
И за***вшая всех удаленка.

Ответить
0
Маркет СБКгрупп

да норм удаленка. Совещание в пижаме и с вкусным кофе, немного помятое лицо, подушка и одеяло рядом. возможность размяться и по отжиматься, сходить в душ, работать, как тебе удобно. по-моему огонь

Ответить