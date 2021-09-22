Арендатор «Дома Зингера» через суд выселит из здания «Дом книги» и может расторгнуть договор аренды с «ВКонтакте» Статьи редакции
В здании хотят разместить другой книжный магазин.
- Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительными договоры субаренды между ЗАО «Зингер» и собственником магазина «Санкт-Петербургский Дом книги», сообщает РБК. Книжный магазин занимает 4 тысячи м².
- Компания потребовала расторгнуть договоры, потому что они заключены на невыгодных условиях, рассказали изданию в пресс-службе «Альфа-банка», который владеет ЗАО «Зингер». Договор был заключен, когда ЗАО контролировал экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев.
- Суд счёл доказанным факт сговора при заключении аренды между ЗАО «Зингер» и «Домом Книги». По его мнению, результат заключения оспариваемых сделок — утрата ЗАО «Зингер» «контроля над имуществом, переданным ему в долгосрочную аренду городом, перенаправление дохода от субаренды» с ЗАО «Зингер» на ООО «Книжный магазин № 1»
- В суде выяснилось, что «Дом книги» платил в месяц за аренду около 7 млн рублей. По оценкам опрошенных РБК экспертов, аренда 1 м² коммерческого помещения на Невском проспекте в 2020 году стоила 3 тысячи рублей. Аренда помещений «Дома книги» должна была стоить 12 млн рублей. В суде Исаев заявил, что снизил ставку из-за пандемии.
- ЗАО «Зингер» также подало иск о расторжении договора аренды с ООО «В Контакте». Петербургский офис социальной сети находится в «Доме Зингера». Редакция vc.ru отправила вопросы «ВКонтакте» о позиции в суде.
- Собственник «Дома Зингера» вместо «Дома книги» хочет разместить в здании АО «ТФ Санкт-Петербургский дом книги», сообщили изданию в пресс-службе «Альфа-банка». АО принадлежит правительству Петербурга, магазин размещался в Доме Зингера до 1999 года.
Что там культового... Рыночная экономика и алчный менеджмент, превратили это здание в сранный магазин сувениров, для туристов.
Там даже вид на невский и казанский перегородили какими-то рекламными конструкциями.
А как клево там много бы быть, например, как в подписных на литейном. Всегда жалко, когда там рядом бываю. ред.
Да ладно Вам, чего так негативно?) Чай предложили, а Вы согласились?...
Будьте проще, место то классное, многие известные люди презентуют книги именно там. Да, дорого, но ассортимент - моё почтение))
Если ещё как-то на эту тему рассуждать, вообще грустно будет. Я уверен, что люди из маленьких городов оценят место по достоинству:)
Странно, а с 1941 по 1944 гг петербуржцы очень ждали людей из этих городов, прям очень ждали. Многие прям дождаться не смогли, в буквальном смысле.
Вы фильтруйте то, что говорите. Это не ваш город, и ему без вас будет 100% норм, а без туристов уже не очень. Содержать всю эту культуру нужно, за немалые деньги.
А статья о том как идёт дележка площадей на невском при поддержке администрации.
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Там все проще
1 - город требует ( в том числе и неформально) чтобы в Зингере были книги. Это большое желание города исполняют все собственники, Вопрос - кто арендатор.
Логично , что "книжный" арендатор платит меньше....
2 - про "ВК" . Похоже, что просто была хитрая схема аренды, с уводом средств через прокладки.
Когда у собственника появились проблемы, ему захотелось деньги получать кружным путем.
Думаю, что просто переподпишут договор.
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Алчный менеджмент? Однобоко. Там космическая кадастровая цена, соответсвенно заоблачные налоги. Если установить неправильную арендную ставку, или потерять даже на время арендатора то собственник и по миру может пойти. 1) коммунальные расходы. 2) эксплуатационные расходы 3) налоги на землю, имущество 4) налог на арендные платежи (у них скорее всего 6%+1% от выручки 5) клининг 6) вывоз мусора и тбо 7) экологический сбор 8) Архитектура и историческое здание 9) косметический ремонт 10) капитальный ремонт 11) ппр на ресурсоснабжащие элементы, подведение мощности и тд 12) Прочистка и контроль Канализации 13) ппр на вентиляцию и кондиционеры 14) это то что вспомнил и пришло в голову стоя в пробке. А ещё скорее всего куплено было не на свои деньги, а на заемные, так что низкая арендная ставка легко может приносить убыток. Как всегда люди видят только приход, но забывают, что неграмотный менеджмент или небольшие ошибки приводят к банкротству. Думаю там очень близко к этому раз решились на суды при действующем договоре аренды
На фото слева Антон Розенберг, один из первых сотрудников ВК, а справа Николай, брат Павла
https://medium.com/@anton.rozenberg/friendship-betrayal-claims-3f395bcc95fa
Что значит "Выселит через суд"? Решения, вступившего в силу ещё нет.
Эксперты РБК, которые оценивают "аренду 1 м² коммерческого помещения на Невском проспекте в 2020 году стоила 3 тысячи рублей" не равно судебным экспертам. Знаете, я тоже своего рода эксперт, пока не предупреждён об уголовной ответственности за ложную экспертизу.
Речь о расторжении договоров субаренды, что, возможно, закончится мировым соглашением с повышением цен. А возможно суд встанет на сторону арендатора, сославшись на свободу договора .
Не новость, а сотрясение воздуха.
У кого купить? У Альфа Банка?
Дом Зингера — торгово-офисный центр общей площадью 8 тыс. кв. м. По информации «Альфа-Банка», 100% акций ЗАО «Зингер» принадлежит ООО «Петербургское агентство недвижимости», 92,5% долей которого входят в состав ЗПИФН «Северная столица», единственным пайщиком которого является АО «Альфа-Банк».
ЗПИФН «Северная столица» закрыт, разворовали его, по-моему. Так что, мутно всё в этой истории, кто собственник - еще разбираться надо https://www.kommersant.ru/doc/4426776
Ты пропустил "когда был в контакте у руля". Заранее о судьбе вконтакта он знать не мог. Логично было бы вложить деньги в недвижимость. Их было столько, что он пятитысячными из окна разбрасывался.
помойка как Mail Group
Эта "помойка" отбашляла великому борцу за приватность кругленькую сумму за "отжатый" ВК. А потом еще одну за ЦОД. ред.
Не спорю. Хотите этих найдите тут контакты бывшего пресс - служащего ВК и думаю он вам найдет контакты этих!
Искать по вот этой ссылке! ред.