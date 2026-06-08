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Евгения Евсеева
Право

Из второго пакета мер по защите от мошенников убрали подтверждение «значимых действий» через Max, регистрацию по российской почте на «значимых сайтах» и открытие банковского счёта по ИНН

И добавили материальные компенсации пострадавшим от мошенничества.

  • Госдума подготовила ко второму чтению обновлённую версию законопроекта о втором пакете мер по защите от мошенников, пишет «Коммерсантъ». Принять документ могут уже 9 июня 2026 года сразу во втором и третьем чтении, говорят источники издания.
  • В первом чтении его поддержали в феврале 2026 года. Основные из положений должны вступить в силу с 1 марта 2027 года, отдельные пункты — с 1 сентября 2027 года и с 1 января 2028 года.
  • Из документа убрали нормы о подтверждении «значимых действий» через Max вместо SMS, регистрации на «значимых ресурсах» только по российской электронной почте, а также об открытии банковского счёта только в привязке к ИНН и другие.
  • Среди новых мер — компенсации жертвам мошенников, которые будут равны сумме перевода злоумышленникам. Её можно будет получить только в том случае, если банк или оператор связи не выполнят обязательный порядок действий по выявлению мошеннических операций. Если клиент проигнорировал предупреждения и перевёл деньги, возвращать ему ничего не будут.
  • Кроме того, в законопроекте нет автоматического запрета на звонки из-за рубежа — функцию можно будет подключать добровольно. Маркировка таких звонков будет обязательной.
  • Ограничат «револьверную» замену SIM-карт — частое переоформление договоров с операторами. Расторгать их можно будет только через 90 дней после заключения.
  • Предельное количество банковских карт — не более 20 на одного пользователя. До этого обсуждался другой вариант — не более пяти в каждом банке.

#новости #мошенники

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