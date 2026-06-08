В Госдуму внесли законопроект о поддержке «Почты России» — без положений о маркетплейсах и лицензиях для почтовых операторов

Его доработали с «учётом предложений бизнеса и профильных ведомств». Источник: GlobalLookPressПравительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке «Почты России», направленный на модернизацию почтового оператора и «повышение удобства почтовых сервисов для граждан», пишет Минцифры.Среди инициатив — электронные платежи за оплату ЖКУ будут проводить без банковской комиссии, а квитанции за услуги будут направлять в электронном виде на Госуслуги. Бумажные версии сохранятся для пенсионеров, льготников и граждан без учётной записи на сайте.Появятся цифровые почтовые ящики — через них можно будет обмениваться «юридически значимыми» документами. «Почта России» сможет привлекать других юрлиц и ИП для обработки и доставки отправлений.Скорректируют графики работы отделений «с учётом реальной нагрузки и потребностей жителей». Также почтовый оператор сможет принимать и доставлять заявления на Госуслуги, а также ответы на них.Изначально в законопроекте были прописаны пункты о возможности продавать безрецептурные лекарства в почтовых отделениях, обязательстве маркетплейсов из реестра цифровых платформ открывать ПВЗ в них либо доставлять товары туда напрямую, а также необходимость компаниям, которые доставляют на «Почту России» вложения до 20 кг, получать отдельное разрешение или лицензию на услуги почтовой связи.В окончательной версии этих положений нет. В Минцифры объяснили РБК только пункт с лекарствами — сказали, что исключили меру по согласованию с ведомствами и отраслью. А вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что законопроект в целом «доработали с учётом предложений бизнеса и профильных ведомств».#новости #почтароссии #законопроекты