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Артур Томилко
Право

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал прошение о помиловании Дональду Трампу

В марте 2024 года его приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве.

Фото Reuters
Фото Reuters
  • О получении прошения сообщил Минюст США, пишет Bloomberg. О желании добиться помилования Бэнкман-Фрид также рассказал в интервью телеканалу Fox Business.
  • Основатель FTX также выступает в соцсетях и консервативных СМИ с поддержкой решений Трампа, отмечает Bloomberg.
  • Криптобиржа FTX в ноябре 2022 года подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации». СМИ писали, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств.
  • В декабре того же года Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Он согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформы Alameda заключили сделку со следствием.
  • В марте 2024 года суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.
  • В феврале 2026 года он подал апелляцию на пересмотр приговора, по которому он отбывает 25-летний срок за мошенничество. В заявлении Бэнкмана-Фрид попросил привлечь в качестве свидетелей бывшего руководителя отдела обработки данных FTX Дэниел Чапски и бывшего заместитель Бэнкмана-Фрида Райана Саламе. По его мнению, они могут опровергнуть обвинения в обмане клиентов.
Артур Томилко
Право
Дональд Трамп помиловал создателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта

В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за управление площадкой по продаже наркотиков, оружия и документов.

Росс Ульбрихт. Источник фото: Reuters 

#новости #ftx

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