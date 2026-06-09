Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал прошение о помиловании Дональду Трампу

В марте 2024 года его приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Фото ReutersО получении прошения сообщил Минюст США, пишет Bloomberg. О желании добиться помилования Бэнкман-Фрид также рассказал в интервью телеканалу Fox Business.Основатель FTX также выступает в соцсетях и консервативных СМИ с поддержкой решений Трампа, отмечает Bloomberg.Криптобиржа FTX в ноябре 2022 года подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации». СМИ писали, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств.В декабре того же года Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Он согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформы Alameda заключили сделку со следствием.В марте 2024 года суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.В феврале 2026 года он подал апелляцию на пересмотр приговора, по которому он отбывает 25-летний срок за мошенничество. В заявлении Бэнкмана-Фрид попросил привлечь в качестве свидетелей бывшего руководителя отдела обработки данных FTX Дэниел Чапски и бывшего заместитель Бэнкмана-Фрида Райана Саламе. По его мнению, они могут опровергнуть обвинения в обмане клиентов.Артур ТомилкоПраво22.01.2025Дональд Трамп помиловал создателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за управление площадкой по продаже наркотиков, оружия и документов. #новости #ftx