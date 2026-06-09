Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Карьера
Мнения
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Право

В Госдуму внесли законопроект о «заморозке» порога выручки для бизнеса на УСН для уплаты НДС — 20 млн рублей в год

Изначально его планировали поэтапно снижать до 10 млн рублей в год.

Источник: ФНС 
Источник: ФНС 
  • Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, пишет ТАСС.
  • Закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого компании на упрощённой (УСН) и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС, приняли в 2025 году. В 2026-м он снизился с 60 млн рублей до 20 млн рублей в год.
  • В 2027 году порог собирались опустить до 15 млн рублей, в 2028-м — до 10 млн рублей.
  • Но 5 июня 2026 года во время выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин отметил, что «считает возможным» зафиксировать на текущем уровне порог выручки в 20 млн рублей.

#новости

12
2
1
18 комментариев