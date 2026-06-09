В Госдуму внесли законопроект о «заморозке» порога выручки для бизнеса на УСН для уплаты НДС — 20 млн рублей в год

Изначально его планировали поэтапно снижать до 10 млн рублей в год. Источник: ФНС Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, пишет ТАСС.Закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого компании на упрощённой (УСН) и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС, приняли в 2025 году. В 2026-м он снизился с 60 млн рублей до 20 млн рублей в год.В 2027 году порог собирались опустить до 15 млн рублей, в 2028-м — до 10 млн рублей.Но 5 июня 2026 года во время выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин отметил, что «считает возможным» зафиксировать на текущем уровне порог выручки в 20 млн рублей.#новости