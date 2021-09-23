Группа акционеров обвинила Facebook в переплате штрафа в 50 раз ради защиты Марка Цукерберга — $5 млрд вместо $100 млн Статьи редакции
Так основателя соцсети спасли от личных обвинений.
- В 2019 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Facebook на $5 млрд из-за утечки данных 87 млн пользователей, которую компания обнаружила в 2018 году.
- Акционеры Facebook подали на компанию в суд — по их мнению, Facebook выплатила штраф больше положенного, чтобы комиссия не предъявила обвинение лично основателю компании Марку Цукербергу, пишет Gizmodo.
- Согласно документам, Цукерберг был одним из обвиняемых в жалобе, которую FTC отправила в Facebook в начале 2019 года. Изначально юристы компании подсчитали, что она выплатит за нарушение около $106 млн, пишет Politico. Но чтобы убрать имя гендиректора из обвинений, компания согласилась переплатить.
- Марк Цукерберг, Шерил Сэндберг и другие члены совета директоров Facebook подписали «многомиллиардное соглашение с FTC, чтобы защитить Цукерберга от упоминания в жалобе, личной ответственности и даже от дачи показаний», — говорится в иске.
- Facebook пока не прокомментировала иск.
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