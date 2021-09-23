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Право
Евгения Евсеева

Группа акционеров обвинила Facebook в переплате штрафа в 50 раз ради защиты Марка Цукерберга — $5 млрд вместо $100 млн Статьи редакции

Так основателя соцсети спасли от личных обвинений.

  • В 2019 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Facebook на $5 млрд из-за утечки данных 87 млн пользователей, которую компания обнаружила в 2018 году.
  • Акционеры Facebook подали на компанию в суд — по их мнению, Facebook выплатила штраф больше положенного, чтобы комиссия не предъявила обвинение лично основателю компании Марку Цукербергу, пишет Gizmodo.
  • Согласно документам, Цукерберг был одним из обвиняемых в жалобе, которую FTC отправила в Facebook в начале 2019 года. Изначально юристы компании подсчитали, что она выплатит за нарушение около $106 млн, пишет Politico. Но чтобы убрать имя гендиректора из обвинений, компания согласилась переплатить.
  • Марк Цукерберг, Шерил Сэндберг и другие члены совета директоров Facebook подписали «многомиллиардное соглашение с FTC, чтобы защитить Цукерберга от упоминания в жалобе, личной ответственности и даже от дачи показаний», — говорится в иске.
  • Facebook пока не прокомментировала иск.

#новость #facebook

2216 просмотров
22 22 комментария
10
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22 комментария
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Kesha Pazzy

Репутация дороже 5 миллиардов долларов.

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8
Jay Green

репутация жадного ублюдка рептилоида? у этой репутации отрицательная цена. ред.

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2
Pavel Ivanov

у этой репутации отрицательная цена

В этом случае ему бы наоборот заплатили за нарушения. Так что вряд ли.

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2
Dimitri

У Фейсбука и Цукерберга репутация лидер в анти-рейтинге. Наверно только у Monsanto и Ku Klux Klan она еще хуже.

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3
Jay Green

забыл про BLM и ЛГБТQWERTY ну и Грин пис. Тоже по днищу рейтинга.

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–2
Dimitri

Вы СНГ с США путаете. Там все зависит это смотря у Республиканцев и Демократов. Фейсбук и Цукерберга ненавидят все. По разным причинам.

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0
Олег Григорьев

Ага, прямо Гитлер! Демон воплоти!

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0
Степан Фадеев

Так она опять постарадала.

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0
Fred Han

И в чем пострадала? Раз пятёрку отслюнявили на штраф, значит точно не последние бабки, а акционеры сейчас бэбу пососут, из за таких заявлений акции начнут падать и следовательно их активы, они начнут их сливать под давлением, а там и новые акционеры без заебов набегут, вот посмотришь. 

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1
Волоцкой Дмитрий

Тик пишешь, будто ты основал фондовый рынок и знаешь будущее

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0
Инженерный американец

Могу продать свою со скидкой за 2 млрд. Берете? 

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0
Max Payne

почему цукер, если закер? хотя никто же не говорит стэй(th)м вместо стэтхэм. но все равно КОЛХОЗ.

Ответить
–1
Dimitri

Потому что Цукерберг это немецко-еврейская фамилия и читается она именно цукер. Закер это американизированная версия. Колхоз - это не знать такие вещи.

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4
Max Payne

там он тоже закер. цукеров в природе не существует - вы их выдумали, срен тв наверное.

Ответить
–1
Dimitri

Нет. Я просто немецкий знаю.

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1
Max Payne

Нет. Ты перепутал, ты ненецкий знаешь)

Ответить
–1
Антон Баринов

Почему Макс, если Мэкс?

Ответить
1
Max Payne

потому-что не Барин, а исконно древнеславянскорусское Бэрин

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0
Александр Никитин

Давно ни для кого не секрет что Фейсбук и Гугл марионеточные компании. Слив данных и продвижение нужного «хозяевам» контента. В Штатах иначе не выжить. Даже Трампа пришлось забанить во всех соц сетях демократии ради. Смешно. 

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1
Инженерный американец

Я не в курсе, но каким образом размер компенсации считался юристами FB?
Типа ''1 юзер - полтора бакса"?
Или там бигдата, ИИ и прочие нейросети с пометками 'этот из лгбт - стоит 12', 'а тут зеленый - дадим 5', ' блм - ну хуй знает, сегодня давай 20, но потом можно и в 4 оценить'? 

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0
Юрий Белоножкин

Акционеры как будто бы недовольны тем, что акции их компании не упали.

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0
Canis Majoris

Узаконенный откуп

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0
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