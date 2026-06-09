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Таня Боброва
Право

Маркировка международных звонков, база IMEI устройств и «красная кнопка» на Госуслугах: Госдума приняла второй пакет мер по защите от мошенников

Документ включает более 20 инициатив, уточняет ТАСС.

Источник: Kindel Media / Pexels
Источник: Kindel Media / Pexels
  • Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О связи» и отдельные законодательные акты, направленные на противодействие кибермошенникам. Первый пакет аналогичных мер приняли в 2025 году.
  • Документ должен одобрить Совфед и подписать президент. После этого закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением нескольких положений, сроки вступления в силу которых варьируются.

Звонки, SIM-карты и операторы

  • Законопроект вводит маркировку международных звонков. Россияне смогут установить самозапрет на их получение. Изначально хотели добавить автоматический запрет на звонки из-за рубежа для пожилых граждан, сообщал Forbes.
  • Расторгнуть договор с оператором связи можно будет только по прошествии 90 дней с момента его заключения. Это сделали для борьбы с многократной и последовательной заменой SIM-карт, чтобы усложнить использование одноразовых «симок» в мошеннических схемах, уточняет РБК.
  • По словам ТАСС, если абонент хочет расторгнуть договор раньше, оператор обязан прекратить услуги и перестать списывать плату, но номер не смогут переоформить на другого человека раньше установленного срока.
  • Родители смогут сообщать операторам о передаче оформленных на себя SIM-карт детям. Правительство установит правила оказания услуг связи по «детским» «симкам».
  • Россияне должны будут сообщать мобильному оператору идентификационный номер своего устройства (IMEI) для внесения в договор об оказании услуг связи, рассказали в Госдуме. Без внесения IMEI в договор услуги предоставляться не будут.
  • Власти хотят создать единую базу данных идентификаторов пользовательского оборудования. «Нелегально ввезенный или ворованный аппарат попадёт в “черный список”» и перестанет работать в наших сетях», — пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Банковские карты и возмещение ущерба

  • Документ вводит ограничение на количество платёжных карт — не более 20, открытых в совокупности во всех банках, на человека, уточнили в ЦБ. Количество карт, выданных физлицу в одном банке, ограничивать не стали.
  • Для предотвращения хищений банки с разрешения клиента перед проведением операции должны проверять, нет ли на его устройстве с установленным онлайн-банком вредоносных программ. Если есть, кредитная организация должна будет отклонить операцию, уведомить клиента и предложить провести её с безопасного устройства или в офисе.
  • Появится механизм возмещения ущерба от мошеннических действий. Компенсировать его будут банки или мобильные операторы, если «не полностью выполнят комплекс мер по противодействию мошенничеству», пояснял глава комитета по информполитике Сергей Боярский.
  • В одной из первых версий законопроекта предполагалось обязать российские банки открывать банковские счета физлицам только в привязке к ИНН. В ЦБ уточнили РБК, что от идеи не отказались: соответствующие предложения перенесли в состав другого законопроекта.

Другие меры

  • На Госуслугах появится «красная кнопка»: россияне, которые считают, что стали жертвой мошенников, смогут воспользоваться ей «для оперативной приостановки дистанционных денежных операций». «Чтобы сразу все понимали, включая банки и операторов связи, что сработал мошенник», — пояснял в апреле 2026 года вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Евгения Евсеева
Право
Из второго пакета мер по защите от мошенников убрали подтверждение «значимых действий» через Max, регистрацию по российской почте на «значимых сайтах» и открытие банковского счёта по ИНН

И добавили материальные компенсации пострадавшим от мошенничества.

  • Госдума подготовила ко второму чтению обновлённую версию законопроекта о втором пакете мер по защите от мошенников, пишет «Коммерсантъ». Принять документ могут уже 9 июня 2026 года сразу во втором и третьем чтении, говорят источники издания.

#новости #законы

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