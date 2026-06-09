Маркировка международных звонков, база IMEI устройств и «красная кнопка» на Госуслугах: Госдума приняла второй пакет мер по защите от мошенников

Из второго пакета мер по защите от мошенников убрали подтверждение «значимых действий» через Max, регистрацию по российской почте на «значимых сайтах» и открытие банковского счёта по ИНН

И добавили материальные компенсации пострадавшим от мошенничества. Госдума подготовила ко второму чтению обновлённую версию законопроекта о втором пакете мер по защите от мошенников, пишет «Коммерсантъ». Принять документ могут уже 9 июня 2026 года сразу во втором и третьем чтении, говорят источники издания.