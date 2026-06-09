Маркировка международных звонков, база IMEI устройств и «красная кнопка» на Госуслугах: Госдума приняла второй пакет мер по защите от мошенников

Документ включает более 20 инициатив, уточняет ТАСС.Источник: Kindel Media / PexelsГосдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О связи» и отдельные законодательные акты, направленные на противодействие кибермошенникам. Первый пакет аналогичных мер приняли в 2025 году.Документ должен одобрить Совфед и подписать президент. После этого закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением нескольких положений, сроки вступления в силу которых варьируются.Звонки, SIM-карты и операторыЗаконопроект вводит маркировку международных звонков. Россияне смогут установить самозапрет на их получение. Изначально хотели добавить автоматический запрет на звонки из-за рубежа для пожилых граждан, сообщал Forbes.Расторгнуть договор с оператором связи можно будет только по прошествии 90 дней с момента его заключения. Это сделали для борьбы с многократной и последовательной заменой SIM-карт, чтобы усложнить использование одноразовых «симок» в мошеннических схемах, уточняет РБК.По словам ТАСС, если абонент хочет расторгнуть договор раньше, оператор обязан прекратить услуги и перестать списывать плату, но номер не смогут переоформить на другого человека раньше установленного срока.Родители смогут сообщать операторам о передаче оформленных на себя SIM-карт детям. Правительство установит правила оказания услуг связи по «детским» «симкам».Россияне должны будут сообщать мобильному оператору идентификационный номер своего устройства (IMEI) для внесения в договор об оказании услуг связи, рассказали в Госдуме. Без внесения IMEI в договор услуги предоставляться не будут.Власти хотят создать единую базу данных идентификаторов пользовательского оборудования. «Нелегально ввезенный или ворованный аппарат попадёт в “черный список”» и перестанет работать в наших сетях», — пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.Банковские карты и возмещение ущербаДокумент вводит ограничение на количество платёжных карт — не более 20, открытых в совокупности во всех банках, на человека, уточнили в ЦБ. Количество карт, выданных физлицу в одном банке, ограничивать не стали.Для предотвращения хищений банки с разрешения клиента перед проведением операции должны проверять, нет ли на его устройстве с установленным онлайн-банком вредоносных программ. Если есть, кредитная организация должна будет отклонить операцию, уведомить клиента и предложить провести её с безопасного устройства или в офисе.Появится механизм возмещения ущерба от мошеннических действий. Компенсировать его будут банки или мобильные операторы, если «не полностью выполнят комплекс мер по противодействию мошенничеству», пояснял глава комитета по информполитике Сергей Боярский.В одной из первых версий законопроекта предполагалось обязать российские банки открывать банковские счета физлицам только в привязке к ИНН. В ЦБ уточнили РБК, что от идеи не отказались: соответствующие предложения перенесли в состав другого законопроекта.Другие мерыНа Госуслугах появится «красная кнопка»: россияне, которые считают, что стали жертвой мошенников, смогут воспользоваться ей «для оперативной приостановки дистанционных денежных операций». «Чтобы сразу все понимали, включая банки и операторов связи, что сработал мошенник», — пояснял в апреле 2026 года вице-премьер Дмитрий Григоренко.Евгения ЕвсееваПравовчераИз второго пакета мер по защите от мошенников убрали подтверждение «значимых действий» через Max, регистрацию по российской почте на «значимых сайтах» и открытие банковского счёта по ИНН И добавили материальные компенсации пострадавшим от мошенничества. Госдума подготовила ко второму чтению обновлённую версию законопроекта о втором пакете мер по защите от мошенников, пишет «Коммерсантъ». Принять документ могут уже 9 июня 2026 года сразу во втором и третьем чтении, говорят источники издания.#новости #законы