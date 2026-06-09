Госдума приняла законопроект о штрафах для владельцев сайтов за отсутствие отечественных способов авторизации для российских пользователей

От 10 тысяч до 700 тысяч рублей. Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент.Документ внесли в Госдуму в ноябре 2025 года — он вводит штрафы за нарушение правил использования рекомендательных технологий и способов авторизации российских пользователей.Этот законопроект — «спутник» к законам о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы и регулировании рекомендательных алгоритмов, которые приняли ещё в 2023 году. Речь о кнопках входа через Google и Apple ID. Требований к почте, если она используется в качестве логина, нет — по ней можно входить на сайт. Подробный разбор делали эксперты РОЦИТ.Так, владельцам сайтов и онлайн-сервисов грозят штрафы, если у них нет возможности авторизации российских пользователей одним из указанных в законе способов. Среди них — российский номер телефона, Госуслуги, Единая система идентификации и аутентификации, Единая биометрическая система и «иная система», которая принадлежит гражданину России или российскому юрлицу. Это, например, VK ID.Размер штрафа — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для физлиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 700 тысяч для юрлиц.#новости