Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Карьера
Приёмная
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Право

ФАС проверит рекламу 5G и другие акции операторов на наличие «признаков недобросовестной конкуренции»

В России сетей пятого поколения пока нет.

Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • ФАС планирует проверить использование операторами в названиях и рекламе услуг термина 5G — «не реализованных в настоящее время технологий», пишет «Ъ» со ссылкой на повестку готовящегося заседания экспертного совета. В ведомстве сообщили, что по итогам заседания представят «соответствующие выводы».
  • В феврале 2026 года МТС запустил кампанию «Совсем скоро», посвящённую 5G, однако на сайте оператора такой услуги нет, отмечает «Ъ». «Билайн» на сайте и в рекламном ролике сообщает, что «тестирование сети 5G доступно всем абонентам». «Мегафон» рекламирует услугу «5G», которая увеличивает «скорость скачивания», и предлагает абонентам подключиться к тестовым зонам 5G. На сайте Т2 есть услуга 5G Ready, которая «ускоряет интернет».
  • Операторы связи утверждают, что не нарушают законодательство при продвижении услуг с названием 5G. При этом опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что реклама сетей пятого поколения при отсутствии реального покрытия может вводить абонентов в заблуждение: «Значительная часть пользователей связывает упоминание 5G с наличием реально доступной сети».
  • Помимо этого, ФАС планирует проверить другие акции операторов. Среди них — «Платим за входящие» от «Билайна», «Маркетплейс тарифов» от «Мегафона».
  • Отдельное внимание уделят предложениями по переходу от одного оператора к другому с сохранением номера. Например, «Билайн» предлагает «гарантию лучшей цены», а Т2 «скидку на тариф».
  • В повестке ФАС также есть тема увеличения числа отказов при переносе номера. Один из собеседников «Ъ» отметил, что это может быть связано «как с наличием реальных обоснованных причин, так и с желанием операторов связи удержать абонентов».

#новости #операторы #фас

19
2
1
28 комментариев