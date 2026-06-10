ФАС проверит рекламу 5G и другие акции операторов на наличие «признаков недобросовестной конкуренции»

В России сетей пятого поколения пока нет. Фото ТАССФАС планирует проверить использование операторами в названиях и рекламе услуг термина 5G — «не реализованных в настоящее время технологий», пишет «Ъ» со ссылкой на повестку готовящегося заседания экспертного совета. В ведомстве сообщили, что по итогам заседания представят «соответствующие выводы».В феврале 2026 года МТС запустил кампанию «Совсем скоро», посвящённую 5G, однако на сайте оператора такой услуги нет, отмечает «Ъ». «Билайн» на сайте и в рекламном ролике сообщает, что «тестирование сети 5G доступно всем абонентам». «Мегафон» рекламирует услугу «5G», которая увеличивает «скорость скачивания», и предлагает абонентам подключиться к тестовым зонам 5G. На сайте Т2 есть услуга 5G Ready, которая «ускоряет интернет».Операторы связи утверждают, что не нарушают законодательство при продвижении услуг с названием 5G. При этом опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что реклама сетей пятого поколения при отсутствии реального покрытия может вводить абонентов в заблуждение: «Значительная часть пользователей связывает упоминание 5G с наличием реально доступной сети».Помимо этого, ФАС планирует проверить другие акции операторов. Среди них — «Платим за входящие» от «Билайна», «Маркетплейс тарифов» от «Мегафона».Отдельное внимание уделят предложениями по переходу от одного оператора к другому с сохранением номера. Например, «Билайн» предлагает «гарантию лучшей цены», а Т2 «скидку на тариф».В повестке ФАС также есть тема увеличения числа отказов при переносе номера. Один из собеседников «Ъ» отметил, что это может быть связано «как с наличием реальных обоснованных причин, так и с желанием операторов связи удержать абонентов».#новости #операторы #фас