FoodTech: дорого и вкусно!

Как сделать так, чтобы российский бизнес стал одним из лидером в сфере FoodTech? Да все просто – привлечь в него максимум инвестиций и инноваций! Вот вам немного цифр для раскачки: по оценкам J’son & Partners, объем мирового рынка FoodTech в 2018-м году составлял 191 миллиард долларов США, то к 2025-му году он может достичь 390 миллиардов.…