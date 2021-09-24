Больше 200 игровых компаний в Китае обязались бороться с зависимостью пользователей от игр Статьи редакции
Они могут использовать распознавание лиц для поиска детей, которым разрешено играть не больше трёх часов в неделю.
- Заявление игровой ассоциации CGIGC подписали 213 компаний, включая Tencent и NetEase, сообщает Reuters.
- Компании также обязались бороться с играми, которые искажают историю в сюжетах или продвигают женственное поведение мужчин. В начале сентября власти Китая приказали игровым компаниям сократить количество образов «женоподобных» мужчин.
- В августе регулятор опубликовал правила, по которым дети и подростки до 18 лет не могут играть в видеоигры более трех часов в неделю. Компании и инвесторы опасаются, что против отрасли могут ввести новые меры, сообщает издание.
- В июле Tencent запустила функцию распознавания лиц, которую родители могут включить, чтобы дети не могли использовать логины взрослых для обхода запретов.
- После открытия торгов в пятницу акции Tencent падали на минимуме на 1,3%, NetEase — на 2,4%.
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