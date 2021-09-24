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Право
Маша Цепелева

Больше 200 игровых компаний в Китае обязались бороться с зависимостью пользователей от игр Статьи редакции

Они могут использовать распознавание лиц для поиска детей, которым разрешено играть не больше трёх часов в неделю.

  • Заявление игровой ассоциации CGIGC подписали 213 компаний, включая Tencent и NetEase, сообщает Reuters.
  • Компании также обязались бороться с играми, которые искажают историю в сюжетах или продвигают женственное поведение мужчин. В начале сентября власти Китая приказали игровым компаниям сократить количество образов «женоподобных» мужчин.
  • В августе регулятор опубликовал правила, по которым дети и подростки до 18 лет не могут играть в видеоигры более трех часов в неделю. Компании и инвесторы опасаются, что против отрасли могут ввести новые меры, сообщает издание.
  • В июле Tencent запустила функцию распознавания лиц, которую родители могут включить, чтобы дети не могли использовать логины взрослых для обхода запретов.
  • После открытия торгов в пятницу акции Tencent падали на минимуме на 1,3%, NetEase — на 2,4%.
Котировки Tencent 24 сентября Гонконгская биржа
Котировки NetEase Гонконгская биржа

#новость #китай

919 просмотров
15 15 комментариев
3
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15 комментариев
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Александр Афанасьев

Пчёл заставили бороться с мёдом! :)

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21
Михаил Б

Сейчас больше принято говорить: OnlyFans заставили бороться с порно

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2
Минувший пистолет

Но придерживая за яйца.
Все-таки не одно и то же

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1
Илья Шишкунов

Сейчас Китай лоббирует введение в МКБ диагноза игровая зависимость (не азартная, а именно к играм), чтобы начинать принудительную психиатрию и трудовые лагеря для игроков, но об этом что-то новостей не много 

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1
Николай Замотаев

А есть какие-нибудь источники?

PS. Как будто наличие/отсутствие чего-то в МКБ может останавливать государство от принудительной психиатрии и трудовых лагерей для любых категорий граждан. Тем более, в Китае, где государство относительно контролирует сеть и новости.

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1
Maxim Sergeevich

Это же такая шутка?

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0
Джон Картошкин

С языка снял 😀👍

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1
Pavel Ivanov

Вот в GTA 5 всё чётко – геймплей помогает вовремя делать перерывы:

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5
Pavel Ivanov

@Vladislav Tsyplukhin когда всерьёз займёшься кубом? Я уже устал его в одного продвигать в комментах VC ))

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0
Misha Zakarin

Перевод на китайский сделает этот шедевр ещё прекраснее

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3
L. Firm

Да здравствуют рост взломанных игр с торрента

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2
Акционерный коктейль

Компании единолично решили поддержать товарища Си Цзиньпина и его курс, похвально!

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1
ur spam

единолично

Только сообща, товарищ. Так можно и кошко-жены лишиться.

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1
Джон Картошкин

2025: "Боролись. Не получилось."

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0
Поджог Сараев

Судя по новости, речь идёт только об ограничениях для несовершеннолетних.
А заголовок хайпует, что это коснётся всех пользователей (из-за него сюда и зашёл).

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0
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