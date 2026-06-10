ФАС рекомендовала операторам связи скорректировать свои акции — чтобы те соответствовали «принципам добросовестной конкуренции»

В частности, после обсуждения сокращения длительности вызовов и гудков на номера конкурентов.В ФАС прошло заседание экспертного совета, на котором обсуждали акции операторов — в том числе рекламу ещё нереализованной в России 5G, начисление бонусов за входящие звонки и сокращение максимальной продолжительности вызова и ожидания ответа абонента.Регулятор рекомендовал операторам скорректировать «спорные практики» для создания «добросовестной конкурентной среды» и призвал «повысить прозрачность взаимодействия с абонентами». Что конкретно должны сделать компании, служба не уточнила.В ноябре 2025 года МТС, «Мегафон» и T2 пригрозили «Билайну» судом и ФАС за обещание клиентам выплат за звонки от других операторов, напоминает «Ъ». Они посчитали, что его действия нарушают «баланс интересов» на рынке. В «Билайне» сообщили газете, что акция не направлена на «причинение убытков другим участникам рынка» и нужна для привлечения клиентов и повышения лояльности.При этом на заседании экспертного совета представители оператора пожаловались на ответные действия конкурентов, рассказали три источника «Ъ». По словам источника, представители «Билайна» заявили: «Мегафон» сократил продолжительность соединений на номера оператора с 30 до 20 минут в Москве и до 25 минут в регионах, а МТС и Т2 — время дозвона на номера «Билайна» с 20 до 13-15 секунд.В Т2 сказали, что сократили продолжительность вызова до 20 минут, но длительность гудков не меняли. В «Мегафоне» — что длительность вызова и гудков не регламентирована законодательством. Как правило, любые действия компании — это ответ на действия другого оператора. В МТС от комментариев отказались.Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своей сети, уточняет «Ъ»: чем больше вызовов оператор получает от других компаний, тем больше денег он выручает. Средняя ставка на рынке — около 1 рубля за минуту.#новости #фас