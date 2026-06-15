Основательница стартапа Frank, которую JP Morgan уличил в обмане из-за количества пользователей, подала прошение о помиловании Дональду Трампу — WSJ

В сентябре 2025 года её приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве.Источник: ReutersОб этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Чтобы получить помилование, основательница платформы Frank для помощи при поступлении в колледжи США Чарли Джевис пытается заручиться поддержкой людей, близких к администрации Трампа, утверждает издание.Frank создана в 2016 году, а в 2019-м Джевис вошла в рейтинг «З0 до 30» американского Forbes. Компания помогала студентам в США ускоренно подать заявление на получение гранта на высшее образование.JP Morgan в январе 2023 года подал иск против Джевис, обвинив её в мошенничестве. Банк купил у неё стартап за $175 млн, но вскоре выяснил: у него меньше 300 тысяч пользователей, хотя компания заявляла, что их было 4,25 млн. Сразу после этого JP Morgan закрыл компанию.В апреле того же года прокуратура в США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявили Джевис обвинение в мошенничестве, а в сентябре 2025-го её приговорили к семи годам тюрьмы.Джевис с приговором не согласна: она считает, что JP Morgan вступил в «сговор» с Минюстом США, чтобы возбудить против неё уголовное дело. При этом суд проигнорировал «важные доказательства», указывающие на невиновность Джевис.Артур ТомилкоПраво9 июняОснователь FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал прошение о помиловании Дональду Трампу В марте 2024 года его приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве. #новости #frank