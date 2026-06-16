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Евгения Евсеева
Право

Великобритания ввела санкции против «WB Банка» и «Яндекс Банка»

Оба уже находятся под санкциями ЕС.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Страна ввела ограничения против банков за «связь российского финансового сектора с мировыми рынками», в том числе за помощь в обходе санкций. Всего перечень увеличился на 43 позиции.
  • Под ограничения попали также «Еврофинанс моснарбанк», банк «Вятич», лаосский Joint Development Bank, компания «А7 агент», страховые компании «Баланс страхование» и «Росгосстрах».
  • Кроме того, санкции ввели против 27 якобы связанных с Россией судов, включая три СПГ-танкера.
  • «WB Банк» с апреля 2026 года находится под санкциями ЕС. «Яндекс Банк» — с июля 2025-го.

#новости

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