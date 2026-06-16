Великобритания ввела санкции против «WB Банка» и «Яндекс Банка»

Оба уже находятся под санкциями ЕС. Источник: ТАСССтрана ввела ограничения против банков за «связь российского финансового сектора с мировыми рынками», в том числе за помощь в обходе санкций. Всего перечень увеличился на 43 позиции.Под ограничения попали также «Еврофинанс моснарбанк», банк «Вятич», лаосский Joint Development Bank, компания «А7 агент», страховые компании «Баланс страхование» и «Росгосстрах».Кроме того, санкции ввели против 27 якобы связанных с Россией судов, включая три СПГ-танкера.«WB Банк» с апреля 2026 года находится под санкциями ЕС. «Яндекс Банк» — с июля 2025-го.#новости