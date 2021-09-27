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Право
Маша Цепелева

Google обжаловала штраф в $5 млрд за ограничения на предустановку приложений на Android-смартфонах Статьи редакции

Еврокомиссия оштрафовала компанию в 2018 году.

  • Google подала апелляцию об отмене штрафа через три года после решения суда, сообщает WSJ.
  • В 2018 году регулятор обвинил компанию в требовании предустановки на смартфоны браузера Chrome и поиска Google, если производители хотели установить Google Play, в выплатах компаниям за установку поиска Google по умолчанию и в ограничениях в установке приложений компании на альтернативных системах.
  • Комиссия утверждала, что Google использовала соглашения для ограничения конкурентов и обеспечить доминирование своей поисковой системы.
  • Google утверждает, что Android-устройства конкурируют с iPhone и iPad от Apple, а комиссия не рассматривала их в разбирательстве. Компания утверждает, что не блокировала конкурирующие приложения — производители обычно устанавливают много разных приложений на Android-устройства, а потребители могут легко загружать другие.
  • Компания заявила, что имеет право потребовать плату с производителей смартфонов за разработку системы Android, которую она предоставляет бесплатно, и просит взамен только установку поиска от Google.
  • В июне 2021 года Google из-за штрафа в $5 млрд бесплатно разместила до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах на Android в Европе.

#новость #google

1662 просмотров
8 8 комментариев
6
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8 комментариев
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Павел Бойченко

Интересная новость, только без ссылки на достоверный источник это похоже на фейк.

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3
Руслан Агаев

А ссылка на официальный источник есть?

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0
adkxamov

Не знаю достоверный ли сайт:

Google's appeal against EU record £3.8bn fine…
An appeal at the European Court of Justice precedes a range of actions currently ongoing in the US…
news.sky.com
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1
adkxamov

В июне 2021 года Google из-за штрафа в $5 млрд бесплатно разместила до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах на Android в Европе.

Я всё понимаю, антимонополия там, все дела. Но что за фигня, Еврокомиссия думает что люди так активно пользуются другими поисковыми системами? Аж 12 добавили.

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0
Положительный танк88

Когда бюрократам заняться нечем, они придумывают разную дичь, чтобы обосновывать за что им платят деньги.

Интересней то, что новость появилась сразу после выборов в Германии. ред.

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0
Артём Кучиев

Локальные в некоторых из стран Евросоюза? Или просто условный топ-10,15 по миру

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0
KINCH

Давай миллиард, по кайфу сделаю тебе, Гугл, отвечаю.

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0
Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Но плохая Apple. Не забывайте.

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–2
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