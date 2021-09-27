Google обжаловала штраф в $5 млрд за ограничения на предустановку приложений на Android-смартфонах Статьи редакции
Еврокомиссия оштрафовала компанию в 2018 году.
- Google подала апелляцию об отмене штрафа через три года после решения суда, сообщает WSJ.
- В 2018 году регулятор обвинил компанию в требовании предустановки на смартфоны браузера Chrome и поиска Google, если производители хотели установить Google Play, в выплатах компаниям за установку поиска Google по умолчанию и в ограничениях в установке приложений компании на альтернативных системах.
- Комиссия утверждала, что Google использовала соглашения для ограничения конкурентов и обеспечить доминирование своей поисковой системы.
- Google утверждает, что Android-устройства конкурируют с iPhone и iPad от Apple, а комиссия не рассматривала их в разбирательстве. Компания утверждает, что не блокировала конкурирующие приложения — производители обычно устанавливают много разных приложений на Android-устройства, а потребители могут легко загружать другие.
- Компания заявила, что имеет право потребовать плату с производителей смартфонов за разработку системы Android, которую она предоставляет бесплатно, и просит взамен только установку поиска от Google.
- В июне 2021 года Google из-за штрафа в $5 млрд бесплатно разместила до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах на Android в Европе.
В июне 2021 года Google из-за штрафа в $5 млрд бесплатно разместила до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах на Android в Европе.
Я всё понимаю, антимонополия там, все дела. Но что за фигня, Еврокомиссия думает что люди так активно пользуются другими поисковыми системами? Аж 12 добавили.
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