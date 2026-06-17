Обвинение запросило для блогера Александры Митрошиной три года лишения свободы

Она проходит по делу об отмывании денег.Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы Обвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить Александру Митрошину к трём годам колонии общего режима и назначить штраф в размере 900 тысяч рублей, передаёт «РИА Новости».СК завёл против блогера уголовное дело об отмывании денег (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК) в марте 2025 года. По версии следствия, она получила свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов (ч.2 ст.198 УК) и легализовала часть их, купив «объект недвижимости» в Москве.Во время слушаний в 2025 году адвокат говорил, что Митрошина продала всё имущество, чтобы заплатить налоги. По его словам, она погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года уплатила налогов на 666 млн рублей.Как уточняет «РИА Новости», дело о неуплате налогов впоследствии прекратили из-за погашения части долга.Митрошина находится под домашним арестом. В последний раз его продлевали в апреле 2026 года — на три месяца, писало ТАСС.#новости