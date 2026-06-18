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Евгения Евсеева
Право

Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трём годам тюрьмы условно

Её обвиняли в отмывании доходов.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Тверской районный суд Москвы признал Митрошину виновной в легализации незаконно полученных доходов и назначил ей три года условно и штраф в 900 тысяч рублей, сообщила столичная прокуратура. Обвинение накануне просило о реальном сроке.
  • Кроме того, суд конфисковал у Митрошиной 115 млн рублей.
  • СК завёл против блогера уголовное дело об отмывании денег (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК) в марте 2025 года. По версии следствия, она получила свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов (ч.2 ст.198 УК) и легализовала часть их, купив «объект недвижимости» в Москве.
  • Во время слушаний в 2025 году адвокат говорил, что Митрошина продала всё имущество, чтобы заплатить налоги. По его словам, она погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года уплатила налогов на 666 млн рублей.
  • Митрошина в последнем слове не стала отрицать покупку недвижимости, но подчеркнула, что преступного умысла у неё не было, пишет РБК. Также она указала, что полностью выплатила налоговую задолженность.

#новости

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