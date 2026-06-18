Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трём годам тюрьмы условно

Её обвиняли в отмывании доходов. Источник: ТАССТверской районный суд Москвы признал Митрошину виновной в легализации незаконно полученных доходов и назначил ей три года условно и штраф в 900 тысяч рублей, сообщила столичная прокуратура. Обвинение накануне просило о реальном сроке.Кроме того, суд конфисковал у Митрошиной 115 млн рублей.СК завёл против блогера уголовное дело об отмывании денег (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК) в марте 2025 года. По версии следствия, она получила свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов (ч.2 ст.198 УК) и легализовала часть их, купив «объект недвижимости» в Москве.Во время слушаний в 2025 году адвокат говорил, что Митрошина продала всё имущество, чтобы заплатить налоги. По его словам, она погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года уплатила налогов на 666 млн рублей.Митрошина в последнем слове не стала отрицать покупку недвижимости, но подчеркнула, что преступного умысла у неё не было, пишет РБК. Также она указала, что полностью выплатила налоговую задолженность.#новости