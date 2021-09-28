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Право
DTF

Activision Blizzard выплатит пострадавшим сотрудникам по делу о домогательствах $18 млн Статьи редакции

Так компания отреагировала на иск от EEOC, но ей всё ещё предстоит урегулировать судебную жалобу от штата Калифорния.

  • О готовности выплатить пострадавшим сотрудникам $18 млн Activision Blizzard объявила у себя на сайте 27 сентября — вскоре после того, как получила судебный иск от Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC). Корпорацию обвиняли в том, что её сотрудники подвергались домогательствам и дискриминации.
  • Согласно соглашению с EEOC, фондом в $18 млн смогут воспользоваться только пострадавшие работники, которые трудоустроены в компании с 1 сентября 2016 года или раньше.
  • В своём заявлении Activision Blizzard отрицала нарушения со своей стороны и согласилась на трёхлетний тщательный надзор со стороны третих лиц.
  • Глава корпорации Бобби Котик, в свою очередь, заявил, что в их компании нет место домогательствам и дискриминациям, поэтому он поблагодарил всех сотрудников, которые высказались о своём опыте работы.
  • На данный момент Activision Blizzard урегулировала иск только со стороны Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве, и ей ещё предстоит защищать себя по аналогичному делу о домогательствах и дискриминациях от штата Калифорния.
  • На фоне исков выяснилось о многолетних проблемах внутри студий Activision Blizzard, а сама корпорация объявила о крупных перестановках — так, руководство отправило в отставку президента Blizzard Джея Аллена Брэка.
  • Кроме этого, разработчики начали вносить изменения в свои игры, чтобы убрать из них отсылки к руководителям и старшим сотрудникам, которых обвинили в домогательствах.

#новость #activision #blizzard

1213 просмотров
11 11 комментариев
3
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Вадим Трушин

Если домогался конкретный сотрудник, причем здесь вобще компания? ред.

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9
Taras Halturin

зашел спросить этот же вопрос. почему не привлекают к ответственности за харасмент в частном порядке через суд к конкретному человеку?  ред.

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1
Влад Рудов

Репутация компании. особенно если этот кто-то на руководящей должности.

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0
Преступный Денис

Так деньги-то у кого есть?) Ну и конкретному сотруднику менее важна его репутация)

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0
Ann Lukashenko

Там ещё про hire equality иск. Главного hr уволили, но на иск все равно компании отвечать.
В статье Блумберг написано про создание культуры «плохих парней», поощряемой со стороны руководства. Дальше не успела, бесплатное время вышло. Но вопросики и к журналистам имеются, некоторые моменты очень уж притянуты за уши.

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0
Жуткий томагавк_два

Считается, что домогательства возникли именно на фоне служебной зависимости и это вина HR в том числе.

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0
Максим Першин

Теперь будут соревноваться кто до кого больше домогался чтоб больше денег из этого фонда получить)

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1
boj Ko

Никогда такого не было и вот Опять !
Как говорил старый Еврей с Брайтена - "Если Удача к вам повернулась задом, а там набита татуха Феминизма -  то это Судьба"... ред.

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–4
Артём Тюменцев

Теперь то акции вырастут?)

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0
Максим Горький

"разработчики начали вносить изменения в свои игры, чтобы убрать из них отсылки к руководителям и старшим сотрудникам, которых обвинили в домогательствах" - в 1930-е годы была похожая практика - внезапно обнаруженных врагов народа на фотографиях рядом с вождями заменяли пальмами в кадках. Даже появился термин "пальмирование".

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0
- -

Сколько же в мире появилось "оскорбленных", обиженных людей, лишенных хоть какой части человеческого достоинства и по видимому чувства юмора, которых почему-то прорывает на откровения ровно в тот момент, как на горизонте появляется возможность навалиться толпой на "жертву" и попытаться стрясти с нее денег.

Домогаются? Пошли на х*й. Не помогает, сообщи руководству. Руководству пох? Вали из компании. Потому что это гнилье. ред.

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0
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