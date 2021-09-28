Forbes: ФНС обсуждает ограничения в новом налоговом режиме — им не сможет воспользоваться бизнес с зарплатами наличными Статьи редакции
Новым режимом не смогут воспользоваться арбитражные управляющие, оценщики и другие, предлагает налоговая.
- ФНС вместе с другими ответственными чиновниками обсуждает ограничения для нового налогового режима для ИП и малого бизнеса — без страховых взносов с самого предпринимателя и сотрудников, но с повышенным налогом на деятельность, выяснил Forbes.
- Новым режимом не смогут пользоваться арбитражные управляющие, оценщики, компании и ИП, которые совершают сделки с ценными бумагами или оказывают кредитные и финансовые услуги.
- Перейти на новый режим не смогут компании с сотрудниками, которые не считаются налоговыми резидентами России. Также им не сможет воспользоваться бизнес со счетами, открытыми в банках, которые не участвуют в информационном обмене, и компании, выплачивающие зарплаты наличными.
- В сентябре ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Использовать его могут компании и ИП, в которых работает менее пяти сотрудников, а выручка не превышает 60 млн рублей в год. При этом ставка налога составит 8%, не будет страховых взносов и деклараций.
- По мнению опрошенных Forbes экспертов, ФНС исключила из аудитории, на которую направлен законопроект, все виды малого бизнеса со сложной налоговой отчётностью. Например, микропредприятием в России считается бизнес с выручкой до 120 млн рублей и до 15 сотрудников.
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