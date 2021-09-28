Интернет превратил деньги в игру, а криптовалюта и знаменитости вроде Маска её «раздувают» — и это

Обыватели инвестируют в цифровые активы, надеясь мгновенно разбогатеть и стать, например, частью «племени» Илона Маска. Однако выгоду с них в основном получают разработчики, пиарщики и биржи, считает Fast Company. Для простых людей инвестиции в криптовалюту — это лотерея, чаще всего запрограммированная на проигрыш.