СМИ: правительство переработало законопроект об ИИ — он будет регулировать только большие фундаментальные модели с более чем 1 млрд параметров

Из документа также убрали возможность запрета и ограничения «трансграничных технологий ИИ». Фото «Ъ» С итоговой версией законопроекта ознакомились РБК и «Ъ». По словам собеседников изданий, 22 июня 2026 года документ должна одобрить правкомиссия, а в Госдуму его могут внести «до конца июня». Первую версию законопроекта Минцифры опубликовало в марте 2026 года. Он, среди прочего, предусматривал требование об использовании российских данных для обучения «национальных» моделей и маркировку сгенерированного контента. К апрелю эти положения убрали из документа.Финальная редакция сократилась ещё сильнее — в ней осталось 13 статей вместо 21, отмечает РБК. Законопроект теперь называется «О поддержке развития технологий ИИ» и распространяется только на большие фундаментальные модели с не менее чем 1 млрд параметров.Из текста убрали понятие «доверенных» моделей. Остались две категории: «суверенные» и «национальные». «Суверенная» модель должна быть полностью разработана российским юридическим лицом и работать на инфраструктуре внутри страны. «Национальная» модель может опираться на открытый исходный код, но «существенная» часть разработки должна осуществляться российским юрлицом. Такие компании смогут претендовать на господдержку.Вместо регулирования для разработчиков, операторов, владельцев сервисов и пользователей ИИ в документе оставили только требования к разработчикам «суверенных» и «национальных» моделей. Они должны «обеспечить безопасность» своих решений, прописать правила их использования и вести техническую документацию.Из законопроекта убрали понятие «трансграничных технологий ИИ». В предыдущей версии под ними понимали модели, «создание или использование которых связано с двумя и более государствами», поясняет РБК. До этого документ также допускал блокировку или ограничение таких моделей.В законопроекте также говорится, что лица, «предоставляющие доступ» к большим фундаментальным моделям, «обязаны уведомить пользователя о том, кому принадлежат авторские права, и об условиях доступа к результатам работы модели», отмечает издание, не уточняя деталей.По словам источника РБК, знакомого с процессом подготовки документа, правительство решило сначала сосредоточиться на «базовых вопросах регулирования и мерах поддержки отрасли», а «более сложные» темы, например, отдельные аспекты авторского права и специальные режимы использования ИИ в различных сферах, могут дополнительно урегулировать в будущем.#новости #законопроекты #ии