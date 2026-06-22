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Артур Томилко
Право

СМИ: правительство переработало законопроект об ИИ — он будет регулировать только большие фундаментальные модели с более чем 1 млрд параметров

Из документа также убрали возможность запрета и ограничения «трансграничных технологий ИИ».

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • С итоговой версией законопроекта ознакомились РБК и «Ъ». По словам собеседников изданий, 22 июня 2026 года документ должна одобрить правкомиссия, а в Госдуму его могут внести «до конца июня».
  • Первую версию законопроекта Минцифры опубликовало в марте 2026 года. Он, среди прочего, предусматривал требование об использовании российских данных для обучения «национальных» моделей и маркировку сгенерированного контента. К апрелю эти положения убрали из документа.
  • Финальная редакция сократилась ещё сильнее — в ней осталось 13 статей вместо 21, отмечает РБК. Законопроект теперь называется «О поддержке развития технологий ИИ» и распространяется только на большие фундаментальные модели с не менее чем 1 млрд параметров.
  • Из текста убрали понятие «доверенных» моделей. Остались две категории: «суверенные» и «национальные». «Суверенная» модель должна быть полностью разработана российским юридическим лицом и работать на инфраструктуре внутри страны. «Национальная» модель может опираться на открытый исходный код, но «существенная» часть разработки должна осуществляться российским юрлицом. Такие компании смогут претендовать на господдержку.
  • Вместо регулирования для разработчиков, операторов, владельцев сервисов и пользователей ИИ в документе оставили только требования к разработчикам «суверенных» и «национальных» моделей. Они должны «обеспечить безопасность» своих решений, прописать правила их использования и вести техническую документацию.
  • Из законопроекта убрали понятие «трансграничных технологий ИИ». В предыдущей версии под ними понимали модели, «создание или использование которых связано с двумя и более государствами», поясняет РБК. До этого документ также допускал блокировку или ограничение таких моделей.
  • В законопроекте также говорится, что лица, «предоставляющие доступ» к большим фундаментальным моделям, «обязаны уведомить пользователя о том, кому принадлежат авторские права, и об условиях доступа к результатам работы модели», отмечает издание, не уточняя деталей.
  • По словам источника РБК, знакомого с процессом подготовки документа, правительство решило сначала сосредоточиться на «базовых вопросах регулирования и мерах поддержки отрасли», а «более сложные» темы, например, отдельные аспекты авторского права и специальные режимы использования ИИ в различных сферах, могут дополнительно урегулировать в будущем.

#новости #законопроекты #ии

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