В пресс-службе компании отметили, что не знают точной информации, с чем связан приход силовиков в офис.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, по которому задержан гендиректор Group-IB Илья Сачков, рассказал один из собеседников телеканала RTVI.

Представитель компании также подтвердила РБК, что утром 28 сентября в московской штаб-квартире компании прошли оперативные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня.

Журналисты RTVI отметили, что поздно вечером у здания стояли пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами. Они видели, как человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в автобус, а на проходной в самом здании корреспондентов встретили двое вооруженных мужчин в масках на лице. Они сказали им, что не пустят внутрь и не будут комментировать происходящее в офисе.

Источник телеканала в одной из крупных IT-компаний рассказал, что совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны даже для своих сотрудников. Собеседник RTVI утверждает, что гендиректора задержали утром 28 сентября.

Представитель Group-IB в разговоре с РБК отметила, что не знает точной информации, по какой причине связан приход силовиков в офис компании, а топ-менеджмент и юридические службы «работают над прояснением ситуации».

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

Иван Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.

В июле 2020 года Сачков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Иннополисе назвал риторику страны в отношении киберпреступности в мире — главной проблемой российских компаний в сфере кибербезопасности.