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Право
TJ

В московском офисе компании в области кибербезопасности Group-IB прошли обыски — RTVI Статьи редакции

В пресс-службе компании отметили, что не знают точной информации, с чем связан приход силовиков в офис.

16 16 комментариев
1351 просмотров

Обыски прошли в рамках уголовного дела, по которому задержан гендиректор Group-IB Илья Сачков, рассказал один из собеседников телеканала RTVI.

Представитель компании также подтвердила РБК, что утром 28 сентября в московской штаб-квартире компании прошли оперативные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня.

Журналисты RTVI отметили, что поздно вечером у здания стояли пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами. Они видели, как человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в автобус, а на проходной в самом здании корреспондентов встретили двое вооруженных мужчин в масках на лице. Они сказали им, что не пустят внутрь и не будут комментировать происходящее в офисе.

Источник телеканала в одной из крупных IT-компаний рассказал, что совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны даже для своих сотрудников. Собеседник RTVI утверждает, что гендиректора задержали утром 28 сентября.

Представитель Group-IB в разговоре с РБК отметила, что не знает точной информации, по какой причине связан приход силовиков в офис компании, а топ-менеджмент и юридические службы «работают над прояснением ситуации».

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

Иван Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.

В июле 2020 года Сачков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Иннополисе назвал риторику страны в отношении киберпреступности в мире — главной проблемой российских компаний в сфере кибербезопасности.

#новости #groupib

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Павел Гросс-Днепров

Обратите внимание на url. 

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16
colorless

Но ведь не 37ой год же, черный воронок не приезжает же! ред.

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1
Gedevan

До 37 года всего 16 лет осталось. 

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0
Илья Шишкунов

А что вообще это за статья, что о не настолько не хотят писать СМИ? 

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1
Роман Ваничкин

Отжимают бизнес наверно опять. Старо как мир в нашей стране.

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4
Артем Бондарев

А вы действительно думаете, что именно люди, которые составляют Главный актив этой компании останутся в компании, если их захватит какой-нибудь силовик?

Может уже хватит, что если обыски, то это значит, что отжимают бизнес?

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1
Gedevan

Вроде за слив какой-то ФСБшной инфы прессуют  ред.

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0
Наталья Смирнова

Поправлю автора Илья Сачков.
Где-то кому-то перешли дорогу, как мне кажется

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3
Петя Иванов

да нет - сачконули где-то, вот и теперь расхлебывают...

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0
Nikitinz
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1
Илья Шишкунов

Ожидаемо после роликов с белорусским блогером хацкером, видимо что-то он таки сдал. 
А лепить статью госизмены даже не государственному служащему, это такая глупость... ред.

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0
Сергей Сетров

По вашему только госслужащие имеют доступ к гостайне? Вы никогда не сталкивались с тем, что госорганы берут компании на подряд например для написания или поддержки софта или БД? При этом у сотрудников должен быть доступ не ниже второго, а у компании лицензии ФСБ

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0
Михаил Б
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0
Igor Kowalski

Небось, сами создавали угрозы и сами с ними боролись.
Ну или Касперскому дорогу перешли.

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–2
Влад Борщ

Ахахахаха))) Накрыли это сучье корумпированное гнездо)

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–2
Игорь

Личные обиды?

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0
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