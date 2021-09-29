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Право
Nazigul Jusupova

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT Статьи редакции

Сервис заблокировал два канала издания без возможности восстановления из-за видео о Covid-19.

  • Ведомство направило руководству компании Google, чтобы «в максимально короткие сроки сняли все ограничения» с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today, пишут РБК и «Интерфакс».
  • По данным регулятора, блокировки «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ». Роскомнадзор предупредил о возможном полном или частичном ограничении доступа, если сервис не выполнит требование.
  • Администрация YouTube 28 сентября заблокировала два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления. Об этом на своей странице в Twitter сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

  • В пресс-службе Google ответили «Интерфаксу», что RT DE загрузило контент, нарушающий правила площадки о ложной информации о Covid-19, что привело к приостановке их прав на публикацию видео. Когда авторы пытались обойти ограничения через другой канал, то оба канала были закрыты.

#новости #youtube

3698 просмотров
147 147 комментариев
12
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147 комментариев
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Peter Dmitrienko

Вот из-за какой-то подобной помойки вроде RT все и начнётся.

Ответить
64
Vladimir Osipov

Я вот не понимаю логики. Когда на ютубе запрещают RT - ну и ок. Когда наши "запрещают" (да и то) Дождь  - кровавый диктат.

Это вот то самое "другое, понимать надо"?

Ответить
16
Агнец невинный

ну они запрещают все подемократически, а мы все запрещаем по диктаторски

Ответить
9
Квадратный супер_стар

Спасибо, теперь стало понятнее!

Ответить
2
Игнат Смирнов

На ютубе запретили за откровенную ложь и дезинформацию, а у нас за правду. 

Ответить
6
Этнический ключ

Правда? На "Дожде"?)

Ответить
1
Vladimir Osipov

Правда - понятие относительное в 2к21. Дождь втирает иногда такую дичь, что мех отрастает и начинает шевелится.

Ответить
4
Peter Dmitrienko

Так рт закрыли за коронафейки, притом только после того как те попытались вдовесок наебать площадку.
С дождём аналогия нерабочая:
1) их обвинили в получении иностранных грантов, которые у рт также наличествовали, но, сюрприз, рт за это иноагентами не заклеймили
2) в вашем представлении, вероятно, есть только рт и дождь, Путин или Навальный, для меня вопрос так никогда не стоял и дождь не особенно интересен (хотя и меньшее зло чем рт), т. ч. мимо ред.

Ответить
4
Этнический ключ

 сюрприз, их за это иноагентами не заклеймили

В США RT уже несколько лет зарегистрирован в качестве иностранного агента. Ей богу, лишь бы хуйню спиздануть за плюсики.

Ответить
4
Peter Dmitrienko

В России (речь про неё) рт иноагентом не является, в США - плевать, им это финансовую модель не ломает, они прекрасно живут на наши налоги. ред.

Ответить
0
Этнический ключ

Погоди. Если речь о статусе в России и они живут на наши налоги, о каких иностранных грантах для RT речь?) ред.

Ответить
0
Peter Dmitrienko

То есть, по вашему одно другому мешает?  ред.

Ответить
0
Этнический ключ

Я не понял, о каких грантах речь. Кто нам гранты на пропаганду выдает, интересно. Кто этот добрый союзник, их почти не осталось уже.

Ответить
0
Peter Dmitrienko

Это не ко мне вопрос, спросите у Роскомнадзора, в чьём списке оказался рт: https://rkn.gov.ru/docs/NA_SAJT_20072021.docx ред.

https://rkn.gov.ru/docs/NA_SAJT_20072021.docx
https://rkn.gov.ru/docs/NA_SAJT_20072021.docx
rkn.gov.ru
Ответить
0
user_90123129312

Как минимум дождь, в отличие от помойки, старается пригласить и представителей власти, а не поносит безапелляционно направо и налево опонента языком прокуренного двоечника.

Ответить
2
Vladimir Osipov

И за это можно блокировать. Окей, запишем. Но потом не жалуйтесь с такой логикой, Окей?

Ответить
–1
Илья М

емнип, приглашения РТ рассылает, в Британии или Германии, например, но никто не идет - это "черная метка" сразу. Раньше шли, а теперь ссут :)

Ответить
0
Leo Uvarov

Если вам нравится продукция RT  - кушайте на здоровье, никто не запрещает.

RT - Breaking news, shows, podcasts
RT is the first Russian 24/7 English-language news channel which brings the Russian view on global…
www.rt.com
Ответить
1
Vladimir Osipov

Кто говорит, что они мне нравятся или я вообще их смотрю?

Ответить
1
Владимир В

Запрещайте Дождь на Рутюбе

Ответить
0
Дмитрий Алексеевич

Блять что за ахинея. Как можно серьёзно сравнивать бан канала на ютубе и фактическое уничтожение СМИ, как это делает плешивый. Ещё и плюсуют такое, пиздец

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Главное, чтобы Франца Фердинанда не убили, а то помню что за этим последовало...

Ответить
2
Квадратный супер_стар

Ютуб для многих важнее Францов и Фердинандов.

Ответить
0
Вперед

Немецкое РТ один из самых популярных новостных ютуб каналов в Германии, когда такой канал удаляют без возможности  восстановления, больше похоже на инфовойну, чем на следование букве закона. (П.с., рт не смотрю)

Ответить
1
Даниил Мельник

Они по этой схеме мае 24 часа, что ли, давали, и начнут. Опять на их сайте и социалках ничего нет, чисто журналистам разослали. 

Ответить
–2
Виктор Булов

Что делает рт в американском Ютуб вообще? Марш на рутуб ред.

Ответить
45
Pavel Voronkov

Свобода слова для избранных?
Что-то я запутался во всех этих ценностях.

Ответить
16
Виктор Булов

На рт очень много свободы слова, выше крыши. И ладно бы они на свои деньги это делали, но ведь они в бюджет лезут

Ответить
5
Вадим Чиняев

и? как это связано с вопросом выше?

Ответить
6
Степан Фадеев

А это про Роскомнадзор вопрос был или про YouTube?

Ответить
0
Вадим Чиняев

Думаю про избирательность демократии. Одна сторона решила, что они несут абсолютную правду, и подымают вой когда блокируют их сервисы или бойцов несущих правду, но при этом сами же занимаются тем же.
В моем идеальном мире я хочу видеть 2 или более версии на события, пусть даже не совпадающих  с политикой партии, пропаганда и тп - уж разберемся сами или нет - пусть создают ответку и разъясняют,  пусть рекламят эту ответку, но не банят альтернативные точки зрения. 

А то как в пословице - или крестик или трусы.

Ответить
7
Степан Фадеев

Значит к Роскомнадзору.

Ответить
0
Даниил Мельник

Как вообще RT соотносится со "свободой слова"?  Я напомню, что это изначально нонсенс - де-факто СМИ правительства России открывает филиалы в других странах и оттуда вещает редакционную повестку своего владельца.
Ну да, есть "Радио Свобода" у нас, но проблема в том, что в случае с США можно хотя бы на какое-то разделение властей, а поэтому чувство меры, то в нашем случае "все всё понимают"...

Ответить
–1
Анатолий Булатов

Радио свобода не меньшая помойка, чем RT :)

Ответить
2
Даниил Мельник

Ну я бы поспорил. Понятно, что тут выбор между шилом и мылом, ну хотя бы у них в редакции все фрики принимают таблетки и имеют нормальный словарный запас...

Ответить
0
Илья М

помимо радио свободы и различных Голосов - есть еще DW, BBC, китайское забыл название.
Солидные государства продвигают свою повесточку за гос деньги и никто не видит в этом проблемы вроде.

Ответить
1
Даниил Мельник

А, ну если у кого-то другого такое есть(вроде как, так как никаких фактов кроме "есть ещё" нету), то всё нормально. Ведь каждое уважающее себя издание имеет проект по типу "Прекрасная Россия бла-бла-бла", в которое приглашает отъявленных фриков полить помоями опозиционно настроенных людей. У каждого из этих изданий главный редакт в своих социалках обзывается разве что не матом на опозицию.
Меня так радуют всегда прямые сравнения нашей ситуации и других стран. А вы вот лично как относитесь к словам "первого лица" про то, что у нас средний класс это то, у кого полторы минимальных ЗП? Ну он же основывался на зарубежной практике, значит он прав? ред.

Ответить
0
Илья М

А, ну если у кого-то другого такое есть(вроде как, так как никаких фактов кроме "есть ещё" нету)

в смысле, вы не в курсе того что Голос Америки, DW и BBC финансируются из гос бюджета соответствующих стран? :)

Ответить
0
Даниил Мельник

Ну если они финансируются то я в любой момент могу включить BBC и увидеть тоже самое, что на RT, только с повесточкой их правительства? Ещё интересно вот я могу понять, кто повесточку формирует для RT, это АП. А кто вот для других формирует?

Ответить
0
Илья М

вы вопросов назадавали будто я СВР в полном составе :)
Как именно называются люди, определяющие повесточку в США/Британии - я хз. Но вы же не думаете что раздавая весомые деньги - никто не указывает что говорить и как? Такая схема бесконтрольная только в российском распильном кинобизнесе :)

Ответить
0
DmitriyB

"По данным регулятора, блокировки нарушают ключевые принципы свободного распространения информации"
а зачем тогда они сами кучу сайтов заблокировали?

Ответить
37
Евгений Кузовкин
Ответить
25
Максим Мельников

Честно говоря, мне уже порядком поднадоели эти качели - Гугл вытирает об нас ноги и делает, что хочет в российском информационном пространстве, РКН, с другой стороны, что-то пыжится и ничего не делает, чтобы кардинально приструнить охамевшую в край корпорацию. Попкорн что ли достать?

Ответить
–66
Игнат Смирнов

 вытирает об нас ноги и делает, что хочет в российском информационном пространстве

вы хотели сказать, вытирает ноги об пиздаболов и блокирует их в немецком информационном пространстве? 

Ответить
26
Присущий Илья

Ну, на самом деле, кто там пиздабол это зависит от точки зрения 😁  Я думаю, есть достаточно немцев, которые скажут, что RT это правда, а каналы, которые были под партией Меркель - пиздаболы ) 

Ответить
–1
Marina Dv

Куда проще устроить Северную Корею, да?

Ответить
10
NihlistNif .

Ну почему. Китай, который нам любят ставить в пример.

Ответить
5
Marina Dv

У вас своего мнения нет? Вы ориентируется лишь на то, что вам ставят в пример ?)

Ответить
5
Андрей Урусов

Написала Марина, которая знает про Северную Корею по личному опыту

Ответить
0
Marina Dv

Если вы считаете, что жизнь в северной Корее норм и к этому стоит стремится, то мне не о чем с вами разговаривать.

Ответить
2
Murat Oshroev

Вы статью читали или в методичке такой пункт отсутствует?

«YouTube заблокировал «RT DE» и «Der Fehlende Part»» - каналы в германском YouTube. Блокировка за фейковый фильм с фейковыми данными про короновирус. 

Ответить
9
Илья М

если фильм забанен вместе с каналами, то как вы определили "фейковость"? :)

Ответить
3
Александр Трофимов

Так у нас других хостингов нет что ли? Пусть выложат на рутуб пруфы. А так, уверен, в Германии нет отдела по слежению за всеми иностранными изданиями. А на видос сперва жаловались пользователи. 

Ответить
1
Илья М

Так у нас других хостингов нет что ли? Пусть выложат на рутуб пруфы

ваша-то идея здравая.
Просто гражданин уже судебный вердикт вынес "РТ виновен" даже не увидев ролик :)
А на видос сперва жаловались пользователи.

откуда дровишки?
Организовать любое всякое "по просьбам трудящихся" - это в СССР проходили еще 50+ лет назад :)

Ответить
0
NihlistNif .

Гугл святой, рашка-парашка, забыл правила чтоле?

Ответить
–15
true iBegginer

как прокомментируете действия Раша Тудей в немецком информационном пространстве?

Ответить
0
Forgotten Games

Отрицательно, если будет доказано, что фейк. Но сейчас джентльменам верят на слово, да. Можно с Васянами и прочими Гельмутами так поступать, но когда какое-нибудь юрлицо, да ещё из сферы журналистики, неплохо бы судебные решения прикладывать о недостоверности или лживости информации. Иначе попахивает тупой ликвидацией неугодных.

Ответить
4
true iBegginer

РТ может в суде доказать, что её инфа не фейк, и ещё неустойку с Гугла получить.

Ответить
1
Forgotten Games

Я не берусь это утверждать. Для меня важнее сама процедура, чем тот, кто в ней окажется прав.

Ответить
0
Максим Мельников

Коллеги и прочие господа, спасибо за все ваши отрицательные и положительные оценки и комментарии!!!! У меня вопрос в корень - что делать то будете, если YouTube реально прикроют? Жизнь, наверное, закончится))))) А ежели и VC под раздачу попадёт, то как вообще дальше жить? Ну реально - задайте сами себе такой вопрос?

Ответить
0
Михаил Б

Если всю эту западную содомию прикроют, я куплю картой "Мир" платную подписку на РуТюб (надеюсь название поменяют, неужели не нашлось русского слова, обязательно этот тюб надо) и буду смотреть репортажи телеканала "Звезда" об освобождении Польши бойцами Красной Армией в 1939 году.
Но пока не прикрыли буду смотреть содомию конечно.

Ответить
4
Илья М

а ВЦ-то за что?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Дети начнут канючить, что мультики смотреть негде и это адЪ!

Ответить
0
Александр Трофимов

Да юзеры с вц давно про впн хотя бы слышали. 

Ответить
0
Михаил Б

У меня аж березовый сок потек из монитора

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Бутылки подставляй!

Ответить
0
semen matrasov

Скрепу придерживай

Ответить
0
владимир моисеев

Честно говоря мне надоели ваши неадекватные коменты

Ответить
0
Раиль Шакуров

Пипец ты щас сам себя унизил человечек)

Ответить
0
Эдуард Гладышев

об нас ноги

Вы на РТ работаете? Это бы все объяснило...

Ответить
0
Аналитика на Диване

ты хотел сказать в немецком информационном пространстве

Ответить
0
Дмитрий Кузнецов

Это проблемы RT, а не обычных пользователей, РКН уже пытается за счет пользователей ютуба в РФ устраивать шантаж. Мне лично блокировка RT никак не мешает, даже если его заблочат во всем мире.

Ответить
17
Aydar Sultanov

Главное, чтобы не дошло до "мы расстреляем 10% наших граждан, если вы не разблокируете наш пропагандистский канал для немецкоязычной аудитории!".
Хотя хороший способ для какой-нибудь Северной Кореи, странно, что им там не пользуются.

Ответить
2
semen matrasov

Закон Димы Яковлева приняли в ответ на список Магницкого, а это примерно тоже. 

Ответить
2
Евгений Алиев

Заблокируйте Маргариту пожалуйста, она слишком токсичная 

Ответить
12
Roma Kocherga

И Вову

Ответить
0
true iBegginer

У Роскомнадзора есть полномочия по ограничению сервиса в РФ из-за действий(бездействий) сервиса в ДРУГОЙ стране? ред.

Ответить
11
Максим Мельников

Ютуб ограничил действие российских каналов на территории Германии, верно. Но если ограничить деятельность немецких каналов на территории России - вы на какую сторону встанете?

Ответить
–1
true iBegginer

я встану на сторону закона.
если немецкие каналы в РФ ничего не нарушают, то
1) зачем их банить в рф
2) зачем банить ВЕСЬ сервис.

Ответить
16
Максим Мельников

Вы о презумции невиновности что-нибудь знаете? И когда, подскажите, правила YouTube стали законами? ред.

Ответить
1
true iBegginer

еще раз. 
1) какие статьи закона РФ нарушил ютуб, что РКН хочет его прикрыть в РФ?
2) Почему Ркн (Росскийский) хочет влиять на информационное поле в ГЕРМАНИИ?

Ответить
12
Максим Мельников

Почему в таком случае на YouTube в России себя вольготно чувствуют немецкие телеканалы и их никто не банит и они точно, как минимум, херачат непроверенную или ложную информацию? Что мешает YouTube забанить их на территории России?  ред.

Ответить
–7
Андрей Калинин

Вы на вопросы то можете ответить? Или только задавать встречные? 

Ответить
5
true iBegginer

Ольгинец нихера не может :) 

Ответить
7
Максим Мельников

Докажите, что я ольгинец

Ответить
–5
Юрий Брильков

Достаточно посмотреть на список ваших комментариев, чтобы определить интересы и "аргументацию"

Ответить
3
Максим Мельников

Вы это сейчас серьёзно? Т.е., если я вас правильно понял, вы, на основе комментариев, делаете вывод, что я какой-то ольгинец и вообще не допускаете мысли, что так может мыслить простой российский человек? Вы точно в России живёте или в ПРБ?

Ответить
1
Человеческий вентилятор

На данной площадке множество патриотов и псевдопатриотов, только вы от них сильно отличаетесь — они общаются и оставляют комментарии по тематике площадки в различных материалах, кто-то даже пишет статьи, а вы с первого комментария как начали нелепо продвигать русский мир, так и не можете остановиться.

Ответить
4
Максим Мельников

Хорош бред нести, я работаю в системной интеграции - что и привело меня на этот ресурс, и при этом являюсь, в лучшем понимании этого слова, патриотом не этой, как вы любите говорить, а своей страны

Ответить
–2
Человеческий вентилятор

 как вы любите говорить

Найдите хоть один мой комментарий, где я использовал термин «эта страна». За языком стоит следить, даже если ты системный интегратор.

Ответить
2
Максим Мельников

Тыкать мне не надо - тыкалка ещё не выросла)))) Я сейчас воспользовался любимым приёмом вашей тусовки - обобщил, так сказать человека и сделал выводы, возможно неверные. Но вы же обиделись, правда? Так что вам это тоже наука - прежде чем сделать выводы - неплохо было бы изучить вопрос досконально. ред.

Ответить
–2
Человеческий вентилятор

 Тыкать мне не надо

Это было образное выражение, что, вроде как, очевидно.
 
 вашей тусовки

И опять. Я когда обращался к вам выше, я писал исключительно про ваши комментарии, не включая ни в какую группу. Вы можете также изучить мои комментарии и написать мне, что я длбб, потому что у меня не комментарии по теме, а хиханьки-хаханьки — это было бы понятно. Но по какому признаку вы меня к какой-то тусовке приписали?  И, главное, не ясно к какой. Честно, с такой риторикой вы выглядите не как патриот, а скорее как тролль-провокатор.

Ответить
0
Leo Uvarov

дураков у нас на сто лет припасено, это факт.

Ответить
0
true iBegginer

если есть ложная информация - блочте.
блочте каналы, но не весь сервис.
сервис ведь не генерирует ложную информацию.

Ответить
0
Максим Мельников

Да ладно, вы серьёзно?))))))

Ответить
–7
true iBegginer

Прохладно)))))

Ответить
3
Максим Мельников

Понятно.... когда заканчиваются аргументы - пишется классика: вы не понимаете, это другое)))))

Ответить
–4
true iBegginer

еще раз))))) 
1) какие статьи закона РФ нарушил ютуб, что РКН хочет его прикрыть в РФ?
2) Почему _Р_кн (Российский) хочет влиять на информационное поле в ГЕРМАНИИ? ред.

Ответить
5
Александр Трофимов

Жалуйся в ютубе с помощью кнопочки. Я вот ни сном ни духом о немецких телеканалах. На вц в приемной и где либо еще тоже статей про такие пока не видел... 
P.S.: у ютуба есть отдел с русскими модерами. 

Ответить
0
Андрей Урусов

ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ

Ответить
1
true iBegginer

а статьи-то какие?

как блокировка информации на немецком языке влияет на "ПРАВа И СВОБОДы ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"?

Ответить
1
Влад Борщ

С момента регистрации на площадке. У сервиса есть свои правила - либо ты им подчиняешься и регистрируешься, либо идёшь на другой сервис.

Ответить
6
Anton Timofeev

Это не закон, а правила ютуба, с которыми каждый пользователь соглашается при регистрации, раша тудей в том числе. Поставил галочку = подписал договор

Ответить
4
Максим Мельников

Т.е. как с Трампом - частная компания и т.д., верно?

Ответить
2
Murat Oshroev

Опять Трамп?😂

Ответить
0
Leo Uvarov

а что, они финансируются из бюджета США, как RT из российского?

RT финансируют из федерального бюджета РФ. В 2005—2006 годах руководство телеканала получало оттуда по 30 млн $ ежегодно, в 2007 году — 2,4 млрд рублей[110], в 2008 году — 3,6 млрд рублей (более 100 млн $), в 2009 году планировалось выделить такую же сумму. В 2011—2013 годах на поддержку телеканала было выделено 6,483 млрд рублей[111].

RT
RT (ранее Russia Today: с англ. — «Россия сегодня») — российская международная многоязычная сеть…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Владислав Егоров

Да Голос Америки и Радио Свобода финансируются из бюджета США.

Ответить
0
Герман Воронов

Нужно тут было к родственникам скататься, впервые за долгое время глянул вот эти вот госканалы: орт, россия 1 и нтв. Может еще что было, не обратил внимание.
Так вот, по всем трем ПОСТОЯННО транслируется одинаковые парашные передачи вида: 5-6 мудаков разной степени придурковатости обсуждают тему А. В зависимости от канала (или хз чего) тема А это либо: а) Украина б) Америка ВРАГ в) геополитические успехи РФ. Всё, больше у них тем нет. При этом количество лжи и лицемерия в этих "шоу" зашкаливающее, обычно от "оппозиционной" стороны (Украина, США) есть подставной представитель, который намеренно выставляет себя идиотом, чтобы подыграть пропагандонам. Все это говно крутится с утра до вечера в непрерывном режиме.
Я с удивлением понял, откуда взялись фразы и высказывания некоторых знакомых. И откуда могут взяться тут на VC оголтелые фанатики, обвиняющие США во всех бедах.
Это даже не боты, а просто люди, которые ТВ не выключают, и им уже мозг промыли окончательно.
Так вот, к чему это я. Все эти госканалы такое лютое говнище, что если это на YouTube заблокировали, я всеми руками за. Главное чтобы Гугл не "сдал назад", как с кампанией по выборам.

Ответить
4
Александр _

Есть такое. Я вообще не понимаю, как адекватный человек может это смотреть.

Ответить
1
Максим Мельников

А вы откуда, если не секрет? Я просто не совсем понял смысл вашего коммента....

Ответить
–2
Roma Kocherga

Дак Максимка умом-то слабенький. Конечно не понял

Ответить
0
Александр Курбатов

Если общество не может отстаивать свои права, то такое общество нименуемо государство будет выжимать все больше и больше, закручивать гайки все больше и больше. Ну так везде же в мире.

Ответить
4
Кирилл Фотькин

Меня тут Тиндер забанил без объяснения причин. Роскомнадзор, не хочешь его за это заблочить?)  ред.

Ответить
2
Александр _

Ах, Моська, знать, она сильна, что лает на слона ;)
РКН только воздух сотрясает, не сможет он заблокировать ютуб. Вернее, технически сможет, а потом сверху начнутся свистопляски, как так - у бонз ютуб не работает :)

Ответить
0
Владислав Егоров

Можно создать специальный апп-стор "Березка", в котором распределять разлоченные версии заграничных приложений для номенклатуры и их семей.

Ответить
1
Evgeniy Zorin

МИД России предложит российским «компетентным ведомствам» разработать и принять «ответные меры» в отношении видео хостинга YouTube и немецких СМИ

мы уже знаем и эти «компетентные ведомства», и «ответные меры», и догадываемся, чем все закончится - Симоньян заявила, что "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против самого YouTube. ред.

Ответить
1
Илья М

в России запретят DW

годная идея, помойка же с двойными стандартами.

Ответить
–1
Никита Марушков

Интересно как долго мы проживём в шаге от блокировки Ютуба прежде, чем этот шаг сделаем...?

Ответить
1
Сергей S.L.

Наконец-то нормальная новость на сайте, посвящённому стартапам!

Ответить
0
Vladimir Chyorniy

Право-очень-славный интернет

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

Удивительно, как интерес какого-то российского ТВ канала в Германии ставиться выше чем интересы россиян. Значит не просто канал, а инструмент влияния и довольно таки сильный...

Ответить
0
Илья М

это ж гос канал, никто не скрывал вроде?
представьте что в РФ вдруг запретят ВВС или DW - вот такая же хрень случилась.

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

Вижу под такой новостью вы уже работаете и пишите оправдание властям, работайте дальше Илья

Ответить
–2
Илья М

так наши власти еще ничего не сделали.
Я, по идее, если кремлебот - должен их клеймить за бездействие :)
З.Ы. я вот тоже могу поинтересоваться почему украинский гражданин с утра пораньше набрасывает под новостью, которая Украину вовсе не касается? На зарплате на Банковской сидите? :) ред.

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

Вы это тоже иногда пишите, но акуратно

Ответить
0
Dmitri Petrov

.. Первая ИнфоВойна началась.... Ура товарищи... В бой за родину...

Ответить
0
Максим Мельников

А вы Кибальчиш или Плохиш - хочу уточнить?

Ответить
0
Dmitri Petrov

.. Я сам за себя...😀на группы не делюсь

Ответить
0
Максим Мельников

Ну вы же понимаете, что на войне в стороне не отсидеться? Или не понимаете этого? Так вот вам уже не я вопрос задам - на чьей вы стороне? Что делать то будете?

Ответить
–1
Dmitri Petrov

Тем кто задаст-отвечу.. А не тут

Ответить
0
Genio Genio

Какой—то трындец, все запретить, все урезать, содрать, а альтернатива есть? Блогеров кто будет кормить? 

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Илья М

Блогеров кто будет кормить?

на фабрики пусть идут или БАМ достраивать, а то ж заводы стоят, одни блогеры кругом :)
На планете где-то 600млн. блогеров емнип - на кой хрен нам столько плесени?

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Руслан Ніколаєнко

Угу

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Артем Якимов

Только YouTube не получиться. Вся ecosystem google полетит.

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Эдуард Гладышев

Чего это, все эти годы ТСПУ для чего ставили?

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Артем Якимов

Так это была запланированная вечеринка? Типа YouTube это телек 2.0 и его надо закрыть.

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Человеческий вентилятор

Вспоминается свинья, которой Илон Маск имплантировал в мозг чип.

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Askar Seitov

За свободу слова говорят, а сами грозят заблокировать 🤣 Диссонанс

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Александр А.

У нас МИД не для простых граждан работает, а на пропаганду. Или там впрягаться за оружейного барона Бута, чудесным образом не имевшим совершенно никакого отношения к торговле российским оружием, начиная с начала 90-х годов. ред.

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Эдуард Гладышев

Вообще, почему деньги налогоплательщиков тратятся на вещание ТВ в Германии? В РФ некуда деньги тратить? Так нет, вроде есть куда...

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Михаил Макаров

Опять сливной бачок.. 

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Genio Genio

А у RT есть такая надпись в трансляции? В забугорье? Подобная, похожая, с этим же смыслом? 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. ред.

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Михаил Ефименко
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Александр Сергеевич

То есть Россия грозит ютубу блокировкой за то, что запретила срать в мозг немецкой аудитории? Забавно получается))

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