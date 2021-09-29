Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT Статьи редакции
Сервис заблокировал два канала издания без возможности восстановления из-за видео о Covid-19.
- Ведомство направило руководству компании Google, чтобы «в максимально короткие сроки сняли все ограничения» с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today, пишут РБК и «Интерфакс».
- По данным регулятора, блокировки «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ». Роскомнадзор предупредил о возможном полном или частичном ограничении доступа, если сервис не выполнит требование.
- Администрация YouTube 28 сентября заблокировала два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления. Об этом на своей странице в Twitter сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.
В пресс-службе Google ответили «Интерфаксу», что RT DE загрузило контент, нарушающий правила площадки о ложной информации о Covid-19, что привело к приостановке их прав на публикацию видео. Когда авторы пытались обойти ограничения через другой канал, то оба канала были закрыты.
Так рт закрыли за коронафейки, притом только после того как те попытались вдовесок наебать площадку.
С дождём аналогия нерабочая:
1) их обвинили в получении иностранных грантов, которые у рт также наличествовали, но, сюрприз, рт за это иноагентами не заклеймили
2) в вашем представлении, вероятно, есть только рт и дождь, Путин или Навальный, для меня вопрос так никогда не стоял и дождь не особенно интересен (хотя и меньшее зло чем рт), т. ч. мимо ред.
Это не ко мне вопрос, спросите у Роскомнадзора, в чьём списке оказался рт: https://rkn.gov.ru/docs/NA_SAJT_20072021.docx ред.
Если вам нравится продукция RT - кушайте на здоровье, никто не запрещает.
Думаю про избирательность демократии. Одна сторона решила, что они несут абсолютную правду, и подымают вой когда блокируют их сервисы или бойцов несущих правду, но при этом сами же занимаются тем же.
В моем идеальном мире я хочу видеть 2 или более версии на события, пусть даже не совпадающих с политикой партии, пропаганда и тп - уж разберемся сами или нет - пусть создают ответку и разъясняют, пусть рекламят эту ответку, но не банят альтернативные точки зрения.
А то как в пословице - или крестик или трусы.
Как вообще RT соотносится со "свободой слова"? Я напомню, что это изначально нонсенс - де-факто СМИ правительства России открывает филиалы в других странах и оттуда вещает редакционную повестку своего владельца.
Ну да, есть "Радио Свобода" у нас, но проблема в том, что в случае с США можно хотя бы на какое-то разделение властей, а поэтому чувство меры, то в нашем случае "все всё понимают"...
А, ну если у кого-то другого такое есть(вроде как, так как никаких фактов кроме "есть ещё" нету), то всё нормально. Ведь каждое уважающее себя издание имеет проект по типу "Прекрасная Россия бла-бла-бла", в которое приглашает отъявленных фриков полить помоями опозиционно настроенных людей. У каждого из этих изданий главный редакт в своих социалках обзывается разве что не матом на опозицию.
Меня так радуют всегда прямые сравнения нашей ситуации и других стран. А вы вот лично как относитесь к словам "первого лица" про то, что у нас средний класс это то, у кого полторы минимальных ЗП? Ну он же основывался на зарубежной практике, значит он прав? ред.
Так у нас других хостингов нет что ли? Пусть выложат на рутуб пруфы
ваша-то идея здравая.
Просто гражданин уже судебный вердикт вынес "РТ виновен" даже не увидев ролик :)
А на видос сперва жаловались пользователи.
откуда дровишки?
Организовать любое всякое "по просьбам трудящихся" - это в СССР проходили еще 50+ лет назад :)
Отрицательно, если будет доказано, что фейк. Но сейчас джентльменам верят на слово, да. Можно с Васянами и прочими Гельмутами так поступать, но когда какое-нибудь юрлицо, да ещё из сферы журналистики, неплохо бы судебные решения прикладывать о недостоверности или лживости информации. Иначе попахивает тупой ликвидацией неугодных.
Коллеги и прочие господа, спасибо за все ваши отрицательные и положительные оценки и комментарии!!!! У меня вопрос в корень - что делать то будете, если YouTube реально прикроют? Жизнь, наверное, закончится))))) А ежели и VC под раздачу попадёт, то как вообще дальше жить? Ну реально - задайте сами себе такой вопрос?
Если всю эту западную содомию прикроют, я куплю картой "Мир" платную подписку на РуТюб (надеюсь название поменяют, неужели не нашлось русского слова, обязательно этот тюб надо) и буду смотреть репортажи телеканала "Звезда" об освобождении Польши бойцами Красной Армией в 1939 году.
Но пока не прикрыли буду смотреть содомию конечно.
На данной площадке множество патриотов и псевдопатриотов, только вы от них сильно отличаетесь — они общаются и оставляют комментарии по тематике площадки в различных материалах, кто-то даже пишет статьи, а вы с первого комментария как начали нелепо продвигать русский мир, так и не можете остановиться.
Тыкать мне не надо - тыкалка ещё не выросла)))) Я сейчас воспользовался любимым приёмом вашей тусовки - обобщил, так сказать человека и сделал выводы, возможно неверные. Но вы же обиделись, правда? Так что вам это тоже наука - прежде чем сделать выводы - неплохо было бы изучить вопрос досконально. ред.
Тыкать мне не надо
Это было образное выражение, что, вроде как, очевидно.
вашей тусовки
И опять. Я когда обращался к вам выше, я писал исключительно про ваши комментарии, не включая ни в какую группу. Вы можете также изучить мои комментарии и написать мне, что я длбб, потому что у меня не комментарии по теме, а хиханьки-хаханьки — это было бы понятно. Но по какому признаку вы меня к какой-то тусовке приписали? И, главное, не ясно к какой. Честно, с такой риторикой вы выглядите не как патриот, а скорее как тролль-провокатор.
а что, они финансируются из бюджета США, как RT из российского?
RT финансируют из федерального бюджета РФ. В 2005—2006 годах руководство телеканала получало оттуда по 30 млн $ ежегодно, в 2007 году — 2,4 млрд рублей[110], в 2008 году — 3,6 млрд рублей (более 100 млн $), в 2009 году планировалось выделить такую же сумму. В 2011—2013 годах на поддержку телеканала было выделено 6,483 млрд рублей[111].
Нужно тут было к родственникам скататься, впервые за долгое время глянул вот эти вот госканалы: орт, россия 1 и нтв. Может еще что было, не обратил внимание.
Так вот, по всем трем ПОСТОЯННО транслируется одинаковые парашные передачи вида: 5-6 мудаков разной степени придурковатости обсуждают тему А. В зависимости от канала (или хз чего) тема А это либо: а) Украина б) Америка ВРАГ в) геополитические успехи РФ. Всё, больше у них тем нет. При этом количество лжи и лицемерия в этих "шоу" зашкаливающее, обычно от "оппозиционной" стороны (Украина, США) есть подставной представитель, который намеренно выставляет себя идиотом, чтобы подыграть пропагандонам. Все это говно крутится с утра до вечера в непрерывном режиме.
Я с удивлением понял, откуда взялись фразы и высказывания некоторых знакомых. И откуда могут взяться тут на VC оголтелые фанатики, обвиняющие США во всех бедах.
Это даже не боты, а просто люди, которые ТВ не выключают, и им уже мозг промыли окончательно.
Так вот, к чему это я. Все эти госканалы такое лютое говнище, что если это на YouTube заблокировали, я всеми руками за. Главное чтобы Гугл не "сдал назад", как с кампанией по выборам.
МИД России предложит российским «компетентным ведомствам» разработать и принять «ответные меры» в отношении видео хостинга YouTube и немецких СМИ
мы уже знаем и эти «компетентные ведомства», и «ответные меры», и догадываемся, чем все закончится - Симоньян заявила, что "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против самого YouTube. ред.
А у RT есть такая надпись в трансляции? В забугорье? Подобная, похожая, с этим же смыслом?
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