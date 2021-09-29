В пресс-службе Google ответили «Интерфаксу», что RT DE загрузило контент, нарушающий правила площадки о ложной информации о Covid-19, что привело к приостановке их прав на публикацию видео. Когда авторы пытались обойти ограничения через другой канал, то оба канала были закрыты.