Власти обсуждают условное «разделение» отделений «Почты России» на коммерчески эффективные и социальные — РБК

Госдума уже поддержала в первом чтении законопроект о мерах помощи почтовому оператору.Источник: «Яндекс Карты»Сделать все отделения «Почты России» прибыльными невозможно, поэтому их целесообразно разделить на те, которые способны генерировать доходы, и те, что выполняют социальную функцию, рассказал источник РБК, знакомый с обсуждением модернизации почтового оператора.Для второй группы планируют снижать издержки, в том числе за счёт введения гибкого графика работы, найма самозанятых и других мер, добавил собеседник. Закрытие таких отделений не рассматривают.23 июня 2026 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект о поддержке «Почты России». Среди инициатив — «оптимизация» графиков работы отделений, создание цифровых почтовых ящиков для обмена юридически значимыми документами, монополия компании на реализацию почтовых марок, получение квитанций через Госуслуги и прочие.По словам источника РБК, власти также планируют докапитализировать «Почту России» и реструктурировать её долг — и за счёт этого покрыть примерно половину долговых обязательств. По итогам 2025 года чистый долг компании составлял 127 млрд рублей, уточняет издание. Без него оператор уже бы показывал чистую прибыль в 2-3 млрд рублей, утверждает источник.В 2025 году выручка «Почты России» по российским стандартам бухгалтерской отчётности составила 215 млрд рублей (-1,8% год к году), а чистый убыток — 18,7 млрд рублей (-9%).В компании связывали непростое финансовое положение с высокой социальной нагрузкой: по словам главы «Почты» Михаила Волкова, около 27 тысяч отделений находятся в сельских и удалённых населённых пунктах и не приносят денег.Евгения ЕвсееваПраво8 июняВ Госдуму внесли законопроект о поддержке «Почты России» — без положений о маркетплейсах и лицензиях для почтовых операторов Его доработали с «учётом предложений бизнеса и профильных ведомств». #новости #почтароссии