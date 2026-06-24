ФНС предъявила претензии более чем 50 компаниям-резидентам «Сколково» из-за применения ИТ-льгот — РБК

Речь об организациях, которые в течение года потеряли право на «сколковские» льготы по налогу на прибыль и попытались воспользоваться льготами для компаний из реестра Минцифры.Фото РБКОб этом РБК рассказали юристы и консультанты. По их словам, с претензиями ФНС столкнулись больше 50 резидентов «Сколково».После истечения срока моратория на налоговые проверки ИТ-компаний в марте 2025 года, налоговая активизировала проверки в отрасли, говорят собеседники издания.В частности, внимание ФНС привлекло применение налоговых льгот. По мнению ведомства, если компания утратила право на освобождение от налога на прибыль как резидент «Сколково», она не может в том же налоговом периоде перейти на льготный режим как ИТ‑компания. Налоговая настаивает на применении полной ставки к прибыли таких компаний.При этом до второй половины 2025 года право резидентов «Сколково» самостоятельно выбирать налоговые льготы «не вызывало сомнений», отмечают консультанты. По их словам, налоговые инспекторы сами советовали подавать уточнённые декларации и при необходимости заявлять о применении «айтишной» ставки.Подход изменился по мере роста дефицита бюджета, полагают собеседники: «Это привело к достаточно креативному перетолкованию правовых норм и выдаче актов камеральных проверок через полгода после завершения сроков на их проведение».С начала 2026 года действует запрет на совмещение отраслевых налоговых льгот и послаблений, предусмотренных для резидентов «Сколково». Но даже если прекращение резидентства и переход на ИТ-льготы произошли до 2026 года, ФНС разрешает применять ИТ-льготы только со следующего налогового периода, объясняют эксперты.По мнению некоторых юристов, позиция налоговой основана на «спорном применении» статьи 284 Налогового кодекса. В ней говорится, что после утраты статуса резидента «Сколково» прибыль компании облагается по общей ставке 25%, «если иное не установлено настоящей статьёй». Однако в ней же содержится пункт, устанавливающий специальную ставку для ИТ-компаний.В ФНС заявили РБК, что контроль за правомерностью применения льгот реализуется на основе «риск‑ориентированного подхода», а до 2026 года ИТ-компании могли применять льготу по своему усмотрению «при отсутствии иных нарушений». Других комментариев в ведомстве не предоставили.Евгения ЕвсееваДеньги18 июняИнвесторы обратились в ЦБ и ФНС из-за «масштабных финансово-налоговых аномалий» у кикшеринга Whoosh Их настораживает статус резидента «Сколково» и дробление платежей за аренду на две части — чтобы формально соответствовать налоговым льготам.#новости #фнс #сколково #налоги