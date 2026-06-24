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Артур Томилко
Право

ФНС предъявила претензии более чем 50 компаниям-резидентам «Сколково» из-за применения ИТ-льгот — РБК

Речь об организациях, которые в течение года потеряли право на «сколковские» льготы по налогу на прибыль и попытались воспользоваться льготами для компаний из реестра Минцифры.

Фото РБК
Фото РБК
  • Об этом РБК рассказали юристы и консультанты. По их словам, с претензиями ФНС столкнулись больше 50 резидентов «Сколково».
  • После истечения срока моратория на налоговые проверки ИТ-компаний в марте 2025 года, налоговая активизировала проверки в отрасли, говорят собеседники издания.
  • В частности, внимание ФНС привлекло применение налоговых льгот. По мнению ведомства, если компания утратила право на освобождение от налога на прибыль как резидент «Сколково», она не может в том же налоговом периоде перейти на льготный режим как ИТ‑компания. Налоговая настаивает на применении полной ставки к прибыли таких компаний.
  • При этом до второй половины 2025 года право резидентов «Сколково» самостоятельно выбирать налоговые льготы «не вызывало сомнений», отмечают консультанты. По их словам, налоговые инспекторы сами советовали подавать уточнённые декларации и при необходимости заявлять о применении «айтишной» ставки.
  • Подход изменился по мере роста дефицита бюджета, полагают собеседники: «Это привело к достаточно креативному перетолкованию правовых норм и выдаче актов камеральных проверок через полгода после завершения сроков на их проведение».
  • С начала 2026 года действует запрет на совмещение отраслевых налоговых льгот и послаблений, предусмотренных для резидентов «Сколково». Но даже если прекращение резидентства и переход на ИТ-льготы произошли до 2026 года, ФНС разрешает применять ИТ-льготы только со следующего налогового периода, объясняют эксперты.
  • По мнению некоторых юристов, позиция налоговой основана на «спорном применении» статьи 284 Налогового кодекса. В ней говорится, что после утраты статуса резидента «Сколково» прибыль компании облагается по общей ставке 25%, «если иное не установлено настоящей статьёй». Однако в ней же содержится пункт, устанавливающий специальную ставку для ИТ-компаний.
  • В ФНС заявили РБК, что контроль за правомерностью применения льгот реализуется на основе «риск‑ориентированного подхода», а до 2026 года ИТ-компании могли применять льготу по своему усмотрению «при отсутствии иных нарушений». Других комментариев в ведомстве не предоставили.
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Источник: Whoosh 

#новости #фнс #сколково #налоги

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