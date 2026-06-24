YouTube урегулировал иск о формировании зависимости от соцсетей

В иске остаются три ответчика — Instagram*, Snapchat и TikTok.Источник: BloombergУсловия соглашения не раскрыли, пишет Reuters. В Google заявили, что компания продолжит развивать систему возрастных ограничения и инструменты родительского контроля.Иск подавал 16-летний подросток, известный по инициалам R.K.C. Он утверждал, что начал пользоваться соцсетями примерно в восемь лет, после чего столкнулся с зависимостью, потерей сна, депрессией и тревожностью.В этом же иске остаются ещё три ответчика — Instagram*, Snapchat и TikTok. Они должны предстать перед судом в Калифорнии в июле 2026 года.Подобных исков в США — «тысячи», отмечает Reuters. В марте 2026 года присяжные в Калифорнии признали Meta* и Google ответственными по делу о формировании зависимости от соцсетей и обязали их выплатить $3 млн компенсации.Большинство присяжных решили, что обе компании несут ответственность за небрежность при разработке дизайна и управлении платформами, а также за то, что не предупредили о возможной опасности для детей при использовании сервисов.*Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #youtube