Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Приёмная
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Данила Бычков
Право

YouTube урегулировал иск о формировании зависимости от соцсетей

В иске остаются три ответчика — Instagram*, Snapchat и TikTok.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Условия соглашения не раскрыли, пишет Reuters. В Google заявили, что компания продолжит развивать систему возрастных ограничения и инструменты родительского контроля.
  • Иск подавал 16-летний подросток, известный по инициалам R.K.C. Он утверждал, что начал пользоваться соцсетями примерно в восемь лет, после чего столкнулся с зависимостью, потерей сна, депрессией и тревожностью.
  • В этом же иске остаются ещё три ответчика — Instagram*, Snapchat и TikTok. Они должны предстать перед судом в Калифорнии в июле 2026 года.
  • Подобных исков в США — «тысячи», отмечает Reuters. В марте 2026 года присяжные в Калифорнии признали Meta* и Google ответственными по делу о формировании зависимости от соцсетей и обязали их выплатить $3 млн компенсации.
  • Большинство присяжных решили, что обе компании несут ответственность за небрежность при разработке дизайна и управлении платформами, а также за то, что не предупредили о возможной опасности для детей при использовании сервисов.

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #youtube

3