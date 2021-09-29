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Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции

Общая сумма штрафов в России — 39 млн рублей.

  • Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в двух нарушениях по ч.4 ст.13.41 КоАП, пишет ТАСС.
  • За отказ удалять запрещённый контент Google получила штрафы на 29,5 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Всего с начала года компанию оштрафовали на 32,5 млн рублей.
  • Общая сумма штрафов в России — 39 млн рублей.

#новость #google

775 просмотров
10 10 комментариев
2
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10 комментариев
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Viktor de Sceptic

По хорошему Google должен удалять из выдачи некоторые гос-сайты по причине коррупции и мошенничества против граждан РФ

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9
Розарио Агро

“По хорошему Google должен удалять из выдачи некоторые гос-сайты”

Уже 🤣:
https://t.co/46OriYYDXX ред.

Russia threatens to block YouTube after site…
Russia has threatened to ban YouTube and block German news media websites after the US site…
t.co
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0
Андрей Прокофьев

Удалять - штраф, не удалять - штраф.

Загоняли они Гугл уже со всех сторон.

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4
Test Test

Когда уже будут статьи в стиле, гугл оштрафовал суд москвы за коррупцию или что-то в этом духе..

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2
Aleks Fox

когда корпорации будут править миром. В 2077г короче

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5
Murat Oshroev

Мне кажется, Гугл выше этого ) 

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0
Лёха Макаров

А говорил что России будет трудно поднять свою экономику.... Легко!

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2
Елена Кучерявенко

Че-то сегодня все сервисы гугла тормозят жутко. Они случайно не начали его "замедлять"?

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0
Руслан Ніколаєнко

по Гуглу и России у меня только такая картинка в голове:

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0
Сергей Перевозчиков

Деньги пошли на развитие Яндекса.

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0
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