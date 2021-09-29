Как мы сократили этап пресейла с 3 дней до 1 часа с помощью референсов

Раньше, чтобы объяснить клиенту, как будет выглядеть проект, мы делали подачу — брали кусочек информации и собирали прототип. Это было частью пресейла и занимало от 3 дней до ∞. Мы тратили много ресурсов, но не всегда попадали в ожидания клиента. Сейчас же мы используем референсы: около часа тратим на их подбор и намного чаще попадаем в цель.