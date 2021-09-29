Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции
Общая сумма штрафов в России — 39 млн рублей.
- Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в двух нарушениях по ч.4 ст.13.41 КоАП, пишет ТАСС.
- За отказ удалять запрещённый контент Google получила штрафы на 29,5 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Всего с начала года компанию оштрафовали на 32,5 млн рублей.
- Общая сумма штрафов в России — 39 млн рублей.
“По хорошему Google должен удалять из выдачи некоторые гос-сайты”
Уже 🤣:
https://t.co/46OriYYDXX ред.
Компания планирует начать продажи в 2023 году, а к 2030 году — сделать все свои автомобили электрическими.
Среди других обновлений — распознавание модели и технических характеристик машин и подсказки для решения уравнений.
Раньше, чтобы объяснить клиенту, как будет выглядеть проект, мы делали подачу — брали кусочек информации и собирали прототип. Это было частью пресейла и занимало от 3 дней до ∞. Мы тратили много ресурсов, но не всегда попадали в ожидания клиента. Сейчас же мы используем референсы: около часа тратим на их подбор и намного чаще попадаем в цель.
Безос также получит серебряную медаль от Маска.
В этом материале расскажем о современном аналитическом инструменте – платформе Loginom. В нашей статье вы узнаете, как можно автоматизировать анализ данных, легко консолидировать данные из разных источников, быстро настроить ETL-процедуры, избавиться от рутинных расчетов, улучшить производительность и качество анализа. Если Вы — аналитик,…
Мультфильмы учили быть смелыми и добрыми, ценить дружбу и помогать слабым. Но если в детстве мы считывали только самые прямые посылы, то, став взрослыми, увидели все многообразие отсылок и режиссерского юмора.
7 октября в 19:00 состоится RamblerMeetup&Python – лучшие практики и свежие инсайты про нейросети, эмбеддинги пользователей с помощью PyTorch внутри Docker'а, биндинги на Rust вместо С для приложений, а также вечная классика Python vs Scala. Спикеры – эксперты Python-разработки Rambler&Co.
Накануне в офисе компании прошли обыски.
LinkedIn тестирует возможность монетизации виртуальных событий, происходящих на своей платформе. В перспективе на этом сможет зарабатывать как сама компания, так и ее пользователи.
Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.
Когда все переходят в онлайн, непросто сказать что-то новое и полезное об облачных технологиях. Но успешные истории не отменяют реальность, в которой периодически возникает «ошибка выжившего». Переход в облако — это не поездка в ИТ-диснейленд.