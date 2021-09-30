Роскомнадзор пригрозил Facebook штрафом за повторное неудаление информации — сумма может превысить миллиард рублей Статьи редакции
Оборотный штраф за то же нарушение грозит и Google.
4 октября Роскомнадзор составит протокол о повторном нарушении закона и штрафе на Facebook, сообщили «Ведомостям» в регуляторе. Размер определит суд, он может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.
- Выручка соцсети в России может составлять 8–12 млрд рублей, оценил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Тогда компанию могут оштрафовать на сумму от 400 млн рублей до 1,2 млрд рублей.
- До Facebook в России не применяли оборотные штрафы за подобные нарушения. Санкцию ввели только в декабре 2020 года, рассказал изданию представитель Института развития интернета.
- Общая сумма штрафов Facebook превысила 90 млн рублей, у Twitter – 45 млн рублей. Большинство из них — за отказ удалять запрещённую информацию. В августе 2021 года Facebook Twitter и WhatsApp оштрафовали за отказ локализовать пользовательские данные на 15 млн, 17 млн и 4 млн рублей.
Также в октябре Роскомнадзор составит протокол за повторное неудаление информации на Google с наложением оборотных штрафов, сообщили изданию в Роскомнадзоре. Ведомство утверждает, что с 2014 года на YouTube не удалено более 3000 запрещённых материалов.
29 сентября Таганский районный суд предоставил Facebook отсрочку для оплаты штрафов. Теперь соцсеть должна заплатить 26 млн рублей за неудаление запрещённой информации до 4 октября.
Всё бы хорошо в вашем сообщении, но...
"В понедельник в Люксембурге начался второй раунд поединка между Еврокомиссией и Google. Американский цифровой гигант оспаривает рекордный штраф в 4,34 млрд евро, наложенный на него в 2018 за злоупотребление доминирующим положением в ЕС через Android. Чтобы оплачивать эту свою операционную систему, уверяет компания, она объединила приложения в пакет, удобный и для потребителя"
А что за информация. Кто решил что она запрещенная. Да и запрещенная информация в одной стране, вполне может быть разрешена в других странах. Почему Роскомнадзор решил что у него есть полномочия вмешиваться в дела других стран? Я бы понял требование скрыть информацию для российских ip. Но удалить. У них нет таких полномочий.
Международные корпорации должны соблюдать законы стран, в которых работают. И здесь интересное наблюдение, когда такие корпорации штрафует Германия, например, то все воспринимают это с одобрением, а когда Россия, то это уже поборы и Путин-вор.
Что угодно приплетут, натянут любые факты, но в этой ситуации фейсбук будет прав, в Роскомнадзор нет.
А речь идет о призывах к суициду, детской порнографии, наркотикам и экстремизме.
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