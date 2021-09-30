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Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор пригрозил Facebook штрафом за повторное неудаление информации — сумма может превысить миллиард рублей Статьи редакции

Оборотный штраф за то же нарушение грозит и Google.

  • 4 октября Роскомнадзор составит протокол о повторном нарушении закона и штрафе на Facebook, сообщили «Ведомостям» в регуляторе. Размер определит суд, он может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.

  • Выручка соцсети в России может составлять 8–12 млрд рублей, оценил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Тогда компанию могут оштрафовать на сумму от 400 млн рублей до 1,2 млрд рублей.
  • До Facebook в России не применяли оборотные штрафы за подобные нарушения. Санкцию ввели только в декабре 2020 года, рассказал изданию представитель Института развития интернета.
  • Общая сумма штрафов Facebook превысила 90 млн рублей, у Twitter – 45 млн рублей. Большинство из них — за отказ удалять запрещённую информацию. В августе 2021 года Facebook Twitter и WhatsApp оштрафовали за отказ локализовать пользовательские данные на 15 млн, 17 млн и 4 млн рублей.

  • Также в октябре Роскомнадзор составит протокол за повторное неудаление информации на Google с наложением оборотных штрафов, сообщили изданию в Роскомнадзоре. Ведомство утверждает, что с 2014 года на YouTube не удалено более 3000 запрещённых материалов.

  • 29 сентября Таганский районный суд предоставил Facebook отсрочку для оплаты штрафов. Теперь соцсеть должна заплатить 26 млн рублей за неудаление запрещённой информации до 4 октября.

#новость #facebook

764 просмотров
40 40 комментариев
1
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40 комментариев
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Роман Ваничкин

Люди бизнес развили, работают в рамках международных моралей, а узколобые, бездарные, бесталантливые пустышки доить их пытаются. "Я тупой, но сильный. Делись давай!".

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6
Denis Kulish

Да ладно вам, какие международные морали. Они обязаны подчиняться  локальным законам страны, если хотят в ней зарабатывать. Точно также, как делают это в любой другой «просвящённой» стране. ред.

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1
Алексей Никитенко

Цифровые 90-ые. 😀

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0
- -

Ну вот рутракер как-то живет кладя на роскомнадзор.

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0
Роман Ваничкин

Он живёт вне зоны их досягаемости.
Для Google такой подход наверно неприбылен, и скорее всего они не хотят выглядеть как "шпана" (не пытаюсь никого оскорбить), работающая вещающая через vpn.

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0
Никита Орлов

Всё бы хорошо в вашем сообщении, но...

"В понедельник в Люксембурге начался второй раунд поединка между Еврокомиссией и Google. Американский цифровой гигант оспаривает рекордный штраф в 4,34 млрд евро, наложенный на него в 2018 за злоупотребление доминирующим положением в ЕС через Android. Чтобы оплачивать эту свою операционную систему, уверяет компания, она объединила приложения в пакет, удобный и для потребителя"

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0
leha2014 leha2014

гопник 

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2
Павел Куранов

А из чего складываются суммы штрафов?
Есть какие-то расценки?)

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1
Nadir Abdullaev

Казна пустеет милорд, суммы штрафов скалдываются из «авось прокатит и заплатят»

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3
leha2014 leha2014

конечно пустеет иза друзей сказочного.может их рожи закрыть?

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0
leha2014 leha2014

понты и все.

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1
Сладкий Бубалех

Может округлили кол-во всех комментариев за год, в которых на ютубе обоссали плешивого и приравняли один за доллар

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0
- -

Следующим этапом наверное будет заявление Роскомнадзора, что в случае неудаления запрещенной информации, каждый десятый гражданин ЕС и США, находящийся на территории РФ будет посажен на бутылку.

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1
Михаил Б

Нет, обычно другой подход: еcли фейсбук не удалит запрещенную информацию, каждый десятый житель Воронежа будет посажен на бутылку.

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3
Сладкий Бубалех

😂

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0
Сладкий Бубалех

До этого не дойдет. Поставка долларов сразу прекратится + санкции, и пукинские дружки сами на бутылку полезут, лишь бы их и их семейки не банили на загнивающем

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0
- -

Судя по происходящему скорее выступит какой-нибудь еврокомиссар, скажет что сажание на бутылку является историко-культурной особенностью России и мировое сообщество должно уважать традиции других народов. ред.

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Судя по тому, что за опозиционно-«экстримистскую» деятельность в России сажают куда более чаще (оценочное суждение), то вряд ли))

Ответить
0
Dimitri

Посадят на бутылку только Россиян. Это же классика. Заблокируют в России YouTube например за то что забанили канал парашу тудей в Германии.

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0
Александр Ненадо

А что за информация. Кто решил что она запрещенная. Да и запрещенная информация в одной стране, вполне может быть разрешена в других странах.  Почему Роскомнадзор решил что у него есть полномочия вмешиваться в дела других стран? Я бы понял требование скрыть информацию для российских ip. Но удалить. У них нет таких полномочий.

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1
leha2014 leha2014

у нас клали на конституцию

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0
Сладкий Бубалех

К этому и ведут, мол, удалять не хотят, поэтому мы вас, раиссяне, бережно ограничим от ютуба целиком 😉

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0
Red Boy

Почалось, YouTube, Google, кто дальше Инстаграм?

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Дальше надо уезжать из этой страны, это концлагерь по сути

Ответить
2
Виктор Булов

Инстаграм это и есть Фейсбук из заголовка

Ответить
0
Евгений Ларин

Тебя заставят путена любить

Ответить
0
Alexandr Shkuriin

Можете пожалуйста поведать, что именно Роспотреб требует от фейсбука удалить? Посты какой темы? Политической? Я постоянно вижу «требуют удалить, требуют удалить» а что удалить-то?)

Ответить
0
- -

Там все как в старом анекдоте: Сантехник Иванов, после фразы: "Вся система прогнила! Всю систему надо менять!", был приговорён к высшей мере наказания.

Ответить
2
Olesya Sukhinina

Больше интересно они хоть копейку заплатят этим попрошайкам или в рот компот 😂😂

Ответить
0
leha2014 leha2014

роскомбомж пора менять название .

Ответить
1
vlad nep

Какой же сюр! 😅

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Ержан, вставай

Ответить
0
Misha Zakarin

Ну хоть Reels успели запустить, хоть какая-то копеечка будет после оплаты всех квитков от РКН

Ответить
0
Виктор Булов

Триллиард триллионов

Ответить
0
Igor Igor

Роскомпобор это Газпром 2021 года для бюджета РФ

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Такой же убыточный))

Ответить
0
Radna

Надо валить ребята отсюда, я выбрал Канаду, 2 года Bachelor's degree и по окончанию виза на 3 года с разрежением на работу, а дальше проще простого.

Ответить
0
Театральный пистолет

А два года в канаде жить на что?

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0
Александр У

Гайки закручивают.

Ответить
0
Алексей Дымов

 Международные корпорации должны соблюдать законы стран, в которых работают. И здесь интересное наблюдение, когда такие корпорации штрафует Германия, например, то все воспринимают это с одобрением, а когда Россия, то это уже поборы и Путин-вор. 
Что угодно приплетут, натянут любые факты, но в этой ситуации фейсбук будет прав, в Роскомнадзор нет. 
А речь идет о призывах к суициду, детской порнографии, наркотикам и экстремизме. 
Но, конечно, все местные будут считать, что это нарушение свободы слова

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–1
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