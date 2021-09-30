4 октября Роскомнадзор составит протокол о повторном нарушении закона и штрафе на Facebook, сообщили «Ведомостям» в регуляторе. Размер определит суд, он может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.



Выручка соцсети в России может составлять 8–12 млрд рублей, оценил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Тогда компанию могут оштрафовать на сумму от 400 млн рублей до 1,2 млрд рублей.

До Facebook в России не применяли оборотные штрафы за подобные нарушения. Санкцию ввели только в декабре 2020 года, рассказал изданию представитель Института развития интернета.

Общая сумма штрафов Facebook превысила 90 млн рублей, у Twitter – 45 млн рублей. Большинство из них — за отказ удалять запрещённую информацию. В августе 2021 года Facebook Twitter и WhatsApp оштрафовали за отказ локализовать пользовательские данные на 15 млн, 17 млн и 4 млн рублей.



Также в октябре Роскомнадзор составит протокол за повторное неудаление информации на Google с наложением оборотных штрафов, сообщили изданию в Роскомнадзоре. Ведомство утверждает, что с 2014 года на YouTube не удалено более 3000 запрещённых материалов.

