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Артур Томилко
Право

Производитель часов Swatch потребовал взыскать с Samsung $170 млн за использование своего дизайна для виртуальных циферблатов

В Samsung сумму называют «чрезмерной».

Источник: Android Central
Источник: Android Central
  • Спор рассматривает суд в Лондоне, пишет FT. Swatch обвиняет Samsung в «присвоении» дизайна. По словам истца, 26 версий виртуальных циферблатов для «умных» часов Samsung имитировали фирменный внешний вид моделей Omega, Tissot и Breguet.
  • В Великобритании и ЕС эти виртуальные циферблаты в период с 2015-го по 2019 год скачали около 160 тысяч раз, утверждает Swatch. Швейцарская компания оценивает ущерб в $170 млн.
  • Юристы Samsung называют требования Swatch «чрезмерными». По их словам, почти все циферблаты, нарушающие авторские права, были бесплатными, а общий доход от загрузок составил чуть более $1000, из которых Samsung получила около $300.
  • Кроме того, дизайны Swatch не использовались в маркетинге, а упомянутые циферблаты были удалены, как только Samsung «узнала о проблеме», добавили представители ответчика.
  • Итоговый размер компенсации определит суд. До этого Samsung уже признали виновной в нарушении прав на товарные знаки Swatch. Несмотря на то, что циферблаты созданы сторонними разработчиками, компания отвечала за процесс их проверки, поясняет FT.

#новости #swatch #samsung

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