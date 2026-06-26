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Таня Боброва
Право

Путин подписал закон о втором пакете мер по защите от мошенников

И закон о штрафах для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fru-ru%2Fphoto%2F37185423%2F&postId=2997619" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>
Источник: Pexels
  • Документ, подписанный президентом России, вносит изменения в закон «О связи» и отдельные законодательные акты. Первый пакет аналогичных мер приняли в 2025 году.
  • Среди мер, прописанных во втором пакете, — возможность установить самозапрет на входящие международные звонки, «детские» SIM-карты, ограничение на количество банковских карт на человека — не более 20, механизм возмещения ущерба от мошеннических действий, «красная кнопка» на Госуслугах, создание базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) и прочие.
  • Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу: с 1 сентября 2026 года, 1 марта 2027-го, 1 сентября 2027-го и 1 января 2028 года.
  • Владимир Путин также подписал закон о внесении изменений в КоАП. Он предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за авторизацию с помощью зарубежных сервисов. Сам запрет действует с 2023 года. Речь идёт о кнопках авторизации через Google и Apple ID. Требований к почте, которая используется в качестве логина, нет.
Таня Боброва
Право
Маркировка международных звонков, база IMEI устройств и «красная кнопка» на Госуслугах: Госдума приняла второй пакет мер по защите от мошенников

Документ включает более 20 инициатив, уточняет ТАСС.

Источник: Kindel Media / Pexels

#новости #законы

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