Путин подписал закон о втором пакете мер по защите от мошенников

И закон о штрафах для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей.Источник: PexelsДокумент, подписанный президентом России, вносит изменения в закон «О связи» и отдельные законодательные акты. Первый пакет аналогичных мер приняли в 2025 году.Среди мер, прописанных во втором пакете, — возможность установить самозапрет на входящие международные звонки, «детские» SIM-карты, ограничение на количество банковских карт на человека — не более 20, механизм возмещения ущерба от мошеннических действий, «красная кнопка» на Госуслугах, создание базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) и прочие.Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу: с 1 сентября 2026 года, 1 марта 2027-го, 1 сентября 2027-го и 1 января 2028 года.Владимир Путин также подписал закон о внесении изменений в КоАП. Он предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за авторизацию с помощью зарубежных сервисов. Сам запрет действует с 2023 года. Речь идёт о кнопках авторизации через Google и Apple ID. Требований к почте, которая используется в качестве логина, нет.Таня БоброваПраво9 июняМаркировка международных звонков, база IMEI устройств и «красная кнопка» на Госуслугах: Госдума приняла второй пакет мер по защите от мошенников Документ включает более 20 инициатив, уточняет ТАСС.#новости #законы