Регулятор в США запретил Philip Morris и Altria импортировать и продавать Iqos в стране Статьи редакции
Решение вступит в силу через два месяца, компании собираются его оспорить.
- Комиссия по международной торговле США признала, что Iqos нарушает два патента Reynolds American, дочерней компании British American Tobacco, которая производит систему для нагревания табака Glo, вейпы Vype и Vuse, пишет CNBC.
- Запрет на импорт и продажу вступит в силу через два месяца после административной проверки, которую подпишет президент Джо Байден. Philip Morris и Altria сообщили, что обжалуют решение, поскольку считают патенты Reynolds American недействительными.
- British American Tobacco подала аналогичный иск против Philip Morris на нескольких международных рынках. Но суды Великобритании и Греции встали на сторону Philip Morris, отмечает издание.
По данным CNBC, Altria два года назад получила от Philip Morris лицензию на продажу Iqos в США, но компания начала его разработку более десяти лет назад, до выделения Philip Morris International в отдельную компанию.
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