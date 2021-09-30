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Право
Nazigul Jusupova

Регулятор в США запретил Philip Morris и Altria импортировать и продавать Iqos в стране Статьи редакции

Решение вступит в силу через два месяца, компании собираются его оспорить.

  • Комиссия по международной торговле США признала, что Iqos нарушает два патента Reynolds American, дочерней компании British American Tobacco, которая производит систему для нагревания табака Glo, вейпы Vype и Vuse, пишет CNBC.
  • Запрет на импорт и продажу вступит в силу через два месяца после административной проверки, которую подпишет президент Джо Байден. Philip Morris и Altria сообщили, что обжалуют решение, поскольку считают патенты Reynolds American недействительными.
  • British American Tobacco подала аналогичный иск против Philip Morris на нескольких международных рынках. Но суды Великобритании и Греции встали на сторону Philip Morris, отмечает издание.

  • По данным CNBC, Altria два года назад получила от Philip Morris лицензию на продажу Iqos в США, но компания начала его разработку более десяти лет назад, до выделения Philip Morris International в отдельную компанию.

#новости #iqos #philipmorris

1982 просмотров
10 10 комментариев
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10 комментариев
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Юрий Белоножкин

Мы, было, думали, что запрет по причинам вредности. А там старый добрый патентный троллизм. Кликбейт в действии. 

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10
Дмитрий Ковтун

Нет никакого смысла ограничивать импорт и продажу подобных девайсов по причине их вредности. По такой логике уже можно ограничить продажу сигарет, т.к от них пользы тоже не много.
А тут технология защищённая патентом, так что, почему бы и нет?
Имхо

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1
Марк Цукор
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1
Карлионе Дон

Правильно

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1
Test Test

не понял прикола

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0
Fred Han

Сейчас совсем не то сосут, не то что раньше 

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1
Театральный пистолет

Разборки двух гадюк, чей яд старше )))

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1
Сергей Кашин

Вообще я всегда грущу, когда бизнес душат, но тут радуюсь.
Прекрасно понимаю, что люди должны иметь право травить себя сколько угодно и чем угодно, но это не повод упрощать им этот процесс :) ред.

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0
Дмитрий Панин

А в чем усложнение? Статья про то, что айкос нельзя, а гло можно, а они по сути одинаковые.

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1
Карлионе Дон

Согласен

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