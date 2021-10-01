Главные изменения для бизнеса и россиян.

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Штрафы за переводы через иностранные электронные кошельки

Отчитываться о переводах через иностранные электронные кошельки без открытия банковского счёта нужно, если их сумма превышает 600 тысяч рублей в год.

С 1 октября за отсутствие или подачу отчётов с опозданием грозит штраф — от 20% до 40% от перечисленной суммы. Например, если вы принимаете оплату услуг на PayPal, а затем переводите деньги на другой кошелёк, а не в банк, нужно в специальном отчёте отразить все поступления на PayPal.

Увеличение максимальной цены контрактов для МСП

Раньше максимальная сумма контракта составляла 400 млн рублей — из-за этого контракт приходилось дробить на несколько мелких. Теперь сумму увеличили до 800 млн рублей. По мнению правительства, это поддержит малый бизнес.

Эксперимент по использованию биометрических данных граждан

С 1 октября россияне смогут самостоятельно загружать свои данные в Единую биометрическую систему — через приложение «Биометрия». Раньше для сдачи биометрии нужно было обращаться в банк.

Благодаря этому можно будет получать услуги дистанционно, например:

Оплачивать проезд в метро с помощью биометрии — в Москве система работает на всех станциях.

Получать обслуживание в банках.

Удалённо заключать договора с операторами связи.

Подключение системно значимых банков к оплате товаров по QR-коду через СБП

Банки обязаны к 1 октября внедрить систему оплаты по QR-коду через систему быстрых платежей — это позволит оплачивать покупки, просто отсканировав код. Среди банков — «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк» и другие.

К этому же сроку банки должны подключить денежные переводы между физлицами по инициативе получателя и переводы от компаний физлицам.

Начало тестов для неквалифицированных инвесторов

Без прохождения тестов неопытные инвесторы не смогут совершать сделки со сложными финансовыми инструментами. Тесты разработал ЦБ, а проходить их нужно у брокеров на сайте или в приложении. Для каждого сервиса тест придётся пройти отдельно, пересдавать можно сколько угодно.

Для каких инструментов и сделок нужно пройти тестирование:

Иностранные акции, не входящие в индексы из перечня ЦБ.

Паи закрытых ПИФов — фондов, в которых управляющая компания не обязана выкупать паи.

Акции, не включенные в котировальные списки — то есть, из третьего уровня листинга Мосбиржи.

Маржинальные необеспеченные сделки — когда кроме своих денег инвестор использует деньги брокера.

Производные финансовые инструменты — например, опционы и фьючерсы.

Договоры РЕПО — когда инвестор продаёт ценные бумаги в залог с обязательством выкупить их в будущем по определённой цене.

Структурные облигации — доходность по ним зависит от внешних событий, например, от будущей цены актива.

Облигации со структурным доходом, отвечающие установленным ЦБ требованиям к уровню кредитного рейтинга.

Облигации российских компаний без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ.

Облигации российских «дочек» иностранных компаний без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ.

Иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный Банком России перечень.

Тест не понадобится, если уже есть статус квалифицированного инвестора, либо если инвестор уже совершал сделки с конкретными финансовыми инструментами.

Обязательный контроль переводов

Росфинмониторинг получил право отслеживать все денежные переводы некоммерческим организациям. Раньше под обязательный контроль попадали только переводы из других странх и переводы на сумму больше 100 тысяч рублей.

Также ведомство будет контролировать переводы физлицам и организациям из определённых стран. Они внесены в список Росфинмониторинга с «ограниченным доступом». Какие страны в списке — неизвестно.

Единый счётчик интернет-аудитории

Владельцы телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров должны предоставить возможность анализа их аудитории.

Уполномоченная Роскомнадзором организация должна собирать, анализировать и систематизировать данные об аудитории сайтов. Делать это будут по аналогии с телевидением — например, Mediascope уже анализирует телевизионную аудиторию с 2016 года.

Налоговые уведомления

Налоговая начала рассылать уведомления об уплате налога на имущество, землю и транспорт за 2020 год. Если есть кабинет на сайте ФНС, уведомление придёт туда. В ином случае его пришлют по почте в бумажном варианте.