Законы, вступающие в силу в октябре: тесты для неквалифицированных инвесторов, эксперимент с биометрией и другие Статьи редакции
Главные изменения для бизнеса и россиян.
Штрафы за переводы через иностранные электронные кошельки
Отчитываться о переводах через иностранные электронные кошельки без открытия банковского счёта нужно, если их сумма превышает 600 тысяч рублей в год.
С 1 октября за отсутствие или подачу отчётов с опозданием грозит штраф — от 20% до 40% от перечисленной суммы. Например, если вы принимаете оплату услуг на PayPal, а затем переводите деньги на другой кошелёк, а не в банк, нужно в специальном отчёте отразить все поступления на PayPal.
Увеличение максимальной цены контрактов для МСП
Раньше максимальная сумма контракта составляла 400 млн рублей — из-за этого контракт приходилось дробить на несколько мелких. Теперь сумму увеличили до 800 млн рублей. По мнению правительства, это поддержит малый бизнес.
Эксперимент по использованию биометрических данных граждан
С 1 октября россияне смогут самостоятельно загружать свои данные в Единую биометрическую систему — через приложение «Биометрия». Раньше для сдачи биометрии нужно было обращаться в банк.
Благодаря этому можно будет получать услуги дистанционно, например:
- Оплачивать проезд в метро с помощью биометрии — в Москве система работает на всех станциях.
- Получать обслуживание в банках.
- Удалённо заключать договора с операторами связи.
Подключение системно значимых банков к оплате товаров по QR-коду через СБП
Банки обязаны к 1 октября внедрить систему оплаты по QR-коду через систему быстрых платежей — это позволит оплачивать покупки, просто отсканировав код. Среди банков — «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк» и другие.
К этому же сроку банки должны подключить денежные переводы между физлицами по инициативе получателя и переводы от компаний физлицам.
Начало тестов для неквалифицированных инвесторов
Без прохождения тестов неопытные инвесторы не смогут совершать сделки со сложными финансовыми инструментами. Тесты разработал ЦБ, а проходить их нужно у брокеров на сайте или в приложении. Для каждого сервиса тест придётся пройти отдельно, пересдавать можно сколько угодно.
Для каких инструментов и сделок нужно пройти тестирование:
- Иностранные акции, не входящие в индексы из перечня ЦБ.
- Паи закрытых ПИФов — фондов, в которых управляющая компания не обязана выкупать паи.
- Акции, не включенные в котировальные списки — то есть, из третьего уровня листинга Мосбиржи.
- Маржинальные необеспеченные сделки — когда кроме своих денег инвестор использует деньги брокера.
- Производные финансовые инструменты — например, опционы и фьючерсы.
- Договоры РЕПО — когда инвестор продаёт ценные бумаги в залог с обязательством выкупить их в будущем по определённой цене.
- Структурные облигации — доходность по ним зависит от внешних событий, например, от будущей цены актива.
- Облигации со структурным доходом, отвечающие установленным ЦБ требованиям к уровню кредитного рейтинга.
- Облигации российских компаний без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ.
- Облигации российских «дочек» иностранных компаний без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ.
- Иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный Банком России перечень.
Тест не понадобится, если уже есть статус квалифицированного инвестора, либо если инвестор уже совершал сделки с конкретными финансовыми инструментами.
Обязательный контроль переводов
Росфинмониторинг получил право отслеживать все денежные переводы некоммерческим организациям. Раньше под обязательный контроль попадали только переводы из других странх и переводы на сумму больше 100 тысяч рублей.
Также ведомство будет контролировать переводы физлицам и организациям из определённых стран. Они внесены в список Росфинмониторинга с «ограниченным доступом». Какие страны в списке — неизвестно.
Единый счётчик интернет-аудитории
Владельцы телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров должны предоставить возможность анализа их аудитории.
Уполномоченная Роскомнадзором организация должна собирать, анализировать и систематизировать данные об аудитории сайтов. Делать это будут по аналогии с телевидением — например, Mediascope уже анализирует телевизионную аудиторию с 2016 года.
Налоговые уведомления
Налоговая начала рассылать уведомления об уплате налога на имущество, землю и транспорт за 2020 год. Если есть кабинет на сайте ФНС, уведомление придёт туда. В ином случае его пришлют по почте в бумажном варианте.
Заплатить налог нужно до 1 декабря: можно частями и онлайн, а если есть льготы, нужно сообщить в налоговую — тогда сумму пересчитают.
Сентябрь закончился, и за последние две недели у нас накопилось много новостей — от запуска нового портала про финансы до участия в фильме об искусственном интеллекте. Делимся с вами самым интересным в третьем выпуске нашего дайджеста.
С 1 октября 2021 года ФНС начнет штрафовать за сокрытие переводов через иностранные электронные кошельки.
По закону онлайн-кинотеатры должны были бесплатно транслировать телеканалы с 1 октября, но не могут сделать это без платформы.
У любого стартапа есть эти проблемы. Где этих кофаундеров (сооснователей) вообще брать? Они существуют? Или это миф и возможен только найм за бабло? Я сейчас как раз в такой ситуации и мне нужна ваша помощь и совет.
Меня зовут Катя Канева, я патентный поверенный РФ №1685, судебный юрист, консультант по управлению и коуч ICF.
В одном из культовых фильмов разум главного героя трансформируется в искусственный интеллект и выстраивает самый футуристичный дата-центр, который когда-либо появлялся в кинематографе. Но технологичные ЦОДы бывают не только в кино.
Это может быть связано с экспортными ограничениями в США.
Итоги Yandex Scale 2021.
Рост популярности интернет-магазинов привел к усилению активности киберпреступников, мишенью которых становятся доверчивые покупатели и непредусмотрительные онлайн-предприниматели. Многие владельцы интернет-бизнеса заняты коммерцией и пренебрегают мерами безопасности в сети.
С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.