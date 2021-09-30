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Право
Евгения Евсеева

Несколько китайских компаний подали в суд на Amazon — магазин заблокировал их из-за мошенничества с отзывами Статьи редакции

Компании не отрицают, что нарушили правила, но утверждают, что Amazon незаконно удерживает их средства.

  • Среди подавших иск — компании Sopownic, Slaouwo, Deyixun, Cstech, Recoo Direct, Angelbliss и Tudi, пишет The Verge. Они добиваются возврата средств, которые «незаконно удерживаются Amazon».
  • В сентябре издание сообщало, что Amazon заблокировал больше 600 китайских брендов и 3 тысячи аккаунтов продавцов. Они обещали пользователям подарочные карты за положительные отзывы — это нарушает правила онлайн-магазина.
  • Компании не отрицают, что нарушили правила. Они утверждают, что из-за блокировки Amazon удерживает «от нескольких сотен до сотен тысяч долларов», принадлежащих продавцам.
  • При этом, когда продавцы регистрируются на Amazon, они подписывают соглашение о сотрудничестве по принципу FBA.
  • По нему в случае нарушения у Amazon есть «исключительное право» удерживать средства продавцов. Если компания заподозрит мошенничество, она может удержать деньги навсегда.

#новость #amazon

758 просмотров
15 15 комментариев
3
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15 комментариев
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Wild Cat

Amazon - это не их TaoBao или AliBaba Group., где можно купить AirPods Pro "Original 100%" за 2000 руб. или видеокарты от noName-компаний из подвалов Китая.

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18
Иван Шеметов

и теперь можно бабки не отдавать?

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–1
Wild Cat

Иван, так Китайцы же сами при заходе на платформу подписали соглашение, что если будут мошенничать, обманывать покупателей, то Амазон вправе заблокировать такие компании с удержанием средств, что справедливо, так как заработаны средства путём обмана таких же простых покупателей, как Вы сами.

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20
sAINT Linux

Если бы на Амазоне тебя обманули бы эти китайские компании, коих набилось больше 3000 штук и все они мошенничали и обманывали пользователей и простых покупателей, то ты бы наверное сказал, что Амазон правильно поступил с такими)))

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15
shiva

можно. и нужно.

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1
Павел Морозов

Если ты Амазон, то можно

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0
Vadim Semenov ‏⚡☟

вот airpods 
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–2
Юрий Белоножкин

Это не AirPods, это Kaloxi.

Но, к слову, AirPods за 2000 руб на Али я тоже сходу не нашёл. ред.

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2
Владимир С

Блокировка аккаунта продавца из за отзывов - классика. Алгоритм заблокировал скорее всего. Алгоритм также может заблокировать и отзывы от живых покупателей. На amazone все строже, чем на алике. Так что китайцы сами виноваты, когда стали отзывы накручивать. Все меньше левых схем на амазоне осталось.

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2
Лев Щенин

Ну что, жители холодной северной страны?
Американо-китайская война начинается?
Кто победит в конце ?
(жаль, что до сих пор нет сервиса "Взлетит-Не взлетит" на сайте VC) ред.

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1
Zoom Yoop

И ставки ред.

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1
Termit Development

Китайскую панду лучше не пинать!

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0
Константин Рогов

...а то упадет с дерева и будет лежать в грязи ред.

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3
Dimitri

Китайской панда на Амазоне уже давно на люлей  напрашивается. Они там такую дичь вытворяют. Не только в США, но и в ЕС.

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2
Nikolay Bonapartov

Amazon очень жёсткая по отношению к продавцам площадка. Там за любой неосторожный пук можно словить бан и лишиться своих средств. И хрен что докажешь.

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0
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