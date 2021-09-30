Подключайтесь к нашему форуму для креативных предпринимателей

Давно от нас здесь не было вестей — это всё потому, что последние пару месяцев вся наша команда (помимо выпуска трёх новых онлайн-курсов) готовила форум, посвященный креативным индустриям и предпринимательству в регионах. Он пройдёт с 1 по 4 октября в Омске. Но будет и онлайн-трансляция двух основных дней программы — 2 и 3 октября. Подключиться к…