Несколько китайских компаний подали в суд на Amazon — магазин заблокировал их из-за мошенничества с отзывами Статьи редакции
Компании не отрицают, что нарушили правила, но утверждают, что Amazon незаконно удерживает их средства.
- Среди подавших иск — компании Sopownic, Slaouwo, Deyixun, Cstech, Recoo Direct, Angelbliss и Tudi, пишет The Verge. Они добиваются возврата средств, которые «незаконно удерживаются Amazon».
- В сентябре издание сообщало, что Amazon заблокировал больше 600 китайских брендов и 3 тысячи аккаунтов продавцов. Они обещали пользователям подарочные карты за положительные отзывы — это нарушает правила онлайн-магазина.
- Компании не отрицают, что нарушили правила. Они утверждают, что из-за блокировки Amazon удерживает «от нескольких сотен до сотен тысяч долларов», принадлежащих продавцам.
- При этом, когда продавцы регистрируются на Amazon, они подписывают соглашение о сотрудничестве по принципу FBA.
- По нему в случае нарушения у Amazon есть «исключительное право» удерживать средства продавцов. Если компания заподозрит мошенничество, она может удержать деньги навсегда.
вот airpods
Wireless Earbuds Bluetooth 5.0 Headphones with aptX Codec Hi-Fi Audio, Deep Bass, Dual CVC 8.0 Noise Cancellation Mic for Clear Calls, USB-C Charging Case, White https://www.amazon.com/dp/B097R2KC8F/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_AMNTR160H0PRV8F6W77X?_encoding=UTF8&psc=1
а вот noname видюха
MAXSUN AMD Radeon RX 550 4GB GDDR5 ITX Computer PC Gaming Video Graphics Card GPU 128-Bit DirectX 12 PCI Express X16 3.0 DVI-D Dual Link, HDMI, DisplayPort https://www.amazon.com/dp/B08VHWFWSD/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_16B9J5VASFBFJ7W0KXDF
Блокировка аккаунта продавца из за отзывов - классика. Алгоритм заблокировал скорее всего. Алгоритм также может заблокировать и отзывы от живых покупателей. На amazone все строже, чем на алике. Так что китайцы сами виноваты, когда стали отзывы накручивать. Все меньше левых схем на амазоне осталось.
Раньше я писал бесполезную ерунду по 100 рублей, а сейчас руковожу агентством, которое пишет тексты для «Яндекса», «Билайн», «Авито» и других крупных компаний. Рассказываю, как так получилось.
На строительство Brooms владельцы планировали потратить 10 млн рублей, но не уложились и в 20 млн.
Что происходит с вашей посылкой, когда она поступает на сортировку? Загляните в один из крупнейших логистических центров Почты России.
Давно от нас здесь не было вестей — это всё потому, что последние пару месяцев вся наша команда (помимо выпуска трёх новых онлайн-курсов) готовила форум, посвященный креативным индустриям и предпринимательству в регионах. Он пройдёт с 1 по 4 октября в Омске. Но будет и онлайн-трансляция двух основных дней программы — 2 и 3 октября. Подключиться к…
Три туриста путешествовали по Мексике. Они не знали друг друга, но по случайности столкнулись с одним и тем же видом мошенничества. Спустя год после поездки, уже в России, туристы получили СМС о покупках, которые они не совершали и не планировали оплачивать.
Итоги Yandex Scale 2021.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы курсы были на высоком уровне, а студенты довольны обучением. Непростая задача — сделать качество материалов на всех курсах внутри школы одинаковым. Для этого наши методисты разработали специальный чек-лист — как запустить любой курс в SkillFactory. В статье мы рассказываем, как к этому пришли и что в итоге…
Google выпустила свой первый мессенджер ещё в 2005 году, но не смогла завоевать рынок и создать успешные продукты. Ars Technica вспомнила историю мессенджеров и соцсетей компании.
Однажды в этом сентябре в приложении «Альфы» во вложенном меню со списком счетов и карт я случайно обнаружил «лишнюю запись» о якобы оформленном в августе мной кредитным счетом и перечислением с него в пользу ООО «МВМ».
Рэпер появился на открытии и подал фанатам «мамины спагетти» в коробочках.
Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.