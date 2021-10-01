Роскомнадзор получил доступ к данным абонентов корпоративных тарифов для борьбы с «серыми» SIM-картами Статьи редакции
Операторы обязаны давать информацию о времени и месте звонков и сообщений по запросу регулятора.
- Операторы связи с 1 октября должны предоставлять Роскомнадзору по его запросу данные об абонентах: юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сообщает РБК.
- Роскомнадзор может запрашивать информацию о входящих и исходящих звонках и сообщениях с датой и временем их передачи и местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.
- До этого момента доступ к такой информации был только у правоохранительных органов. Роскомнадзор в пояснительной записке к законопроекту объяснял, что данные нужны для борьбы с «серыми» SIM-картами. Их часто оформляют на юридические лица, бесплатно раздают у торговых центров, а номера попадают к мошенникам. Преступников сложно установить, потому что номера оформлены не на них.
Во время обсуждения законопроекта представители сотовых операторов называли запрашиваемую информацию избыточной. Представитель Минцифры пояснял РБК, что тайна связи будет соблюдаться, потому что Роскомнадзор не получит доступ к содержанию сообщений и звонков.
- Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действует запрет на их продажу вне салонов связи.
Зачем???
И так сделали регистрацию Корп номеров через госуслуги, теперь и это. Ненасытная машина.
UPD. Все, прочитал.
Сбор информации проводится в целях «мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов» ред.
Да здесь на самом деле борьба не с МТС-ами всякими. Тут РКН недовольно тем, что некие компании покупают миллион корпоративных сим-карт и продают их мигрантам, например и всяким неблагонадежным людям на вокзалах безо всяких документов. И в итоге , РКН не может их (и их сообщения в соцсетях, ip и прочее) отслеживать и бесится.
Операторы обязаны давать информацию о времени и месте звонков и сообщений по запросу регулятора.
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