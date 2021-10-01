Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор получил доступ к данным абонентов корпоративных тарифов для борьбы с «серыми» SIM-картами Статьи редакции

Операторы обязаны давать информацию о времени и месте звонков и сообщений по запросу регулятора.

  • Операторы связи с 1 октября должны предоставлять Роскомнадзору по его запросу данные об абонентах: юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сообщает РБК.
  • Роскомнадзор может запрашивать информацию о входящих и исходящих звонках и сообщениях с датой и временем их передачи и местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.
  • До этого момента доступ к такой информации был только у правоохранительных органов. Роскомнадзор в пояснительной записке к законопроекту объяснял, что данные нужны для борьбы с «серыми» SIM-картами. Их часто оформляют на юридические лица, бесплатно раздают у торговых центров, а номера попадают к мошенникам. Преступников сложно установить, потому что номера оформлены не на них.

  • Во время обсуждения законопроекта представители сотовых операторов называли запрашиваемую информацию избыточной. Представитель Минцифры пояснял РБК, что тайна связи будет соблюдаться, потому что Роскомнадзор не получит доступ к содержанию сообщений и звонков.

  • Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действует запрет на их продажу вне салонов связи.

#новость #роскомнадзор #сотоваясвязь

1216 просмотров
6 6 комментариев
5
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430\u044f\u0441\u0432\u044f\u0437\u044c","\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 300123, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 01 Oct 2021 09:33:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Misha Zakarin

Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действует запрет на их продажу вне салонов связи.

Лучше заменить на «запрет на продажу SIM-карт вне салонов связи», а то это самое

Ответить
2
Кирилл Баскус

Зачем???
И так сделали регистрацию Корп номеров через госуслуги, теперь и это. Ненасытная машина.

UPD. Все, прочитал.
Сбор информации проводится в целях «мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов» ред.

Ответить
1
Елена Пирелли

Да здесь на самом деле борьба не с МТС-ами всякими. Тут РКН недовольно тем, что некие компании покупают миллион корпоративных сим-карт и продают их мигрантам, например и всяким неблагонадежным людям на вокзалах безо всяких документов. И в итоге , РКН не может их (и их сообщения в соцсетях, ip и прочее) отслеживать и бесится.

Ответить
0
Конечный цветок

С регистрацией капитан, а лифчик зачем?

Ответить
3
hakhagmon

Пффф, продажники операторов сами их закидывают во все палатки с аксессуарами. Только как правило больше месяца симки не работают, потом просят подтвердить личность

Ответить
0
Конечный цветок

Этого хватит чтобы добежать до канадской границы.

Ответить
2
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Право
Маша Цепелева
Роскомнадзор получил доступ к данным абонентов корпоративных тарифов для борьбы с «серыми» SIM-картами Статьи редакции

Операторы обязаны давать информацию о времени и месте звонков и сообщений по запросу регулятора.

6 6 комментариев
5
Почта России
Как устроен сортировочный центр Почты России

Что происходит с вашей посылкой, когда она поступает на сортировку? Загляните в один из крупнейших логистических центров Почты России.

45 45 комментариев
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
CloudMTS
Необычный взгляд на дата-центр: ASMR-гул 94 000 серверов, 100 километров «кабельного порно» и загадочное путешествие

В одном из культовых фильмов разум главного героя трансформируется в искусственный интеллект и выстраивает самый футуристичный дата-центр, который когда-либо появлялся в кинематографе. Но технологичные ЦОДы бывают не только в кино.

0 Обсудить
1
SkillFactory
Как мы улучшили нессу курсов на 50% и создали свой стандарт качества

Мы постоянно работаем над тем, чтобы курсы были на высоком уровне, а студенты довольны обучением. Непростая задача — сделать качество материалов на всех курсах внутри школы одинаковым. Для этого наши методисты разработали специальный чек-лист — как запустить любой курс в SkillFactory. В статье мы рассказываем, как к этому пришли и что в итоге…

1 1 комментарий
3
Торговля
Seller Den
AliExpress выделит 3,5 млрд на поддержку малого бизнеса в России и сделает доставку для селлеров бесплатной

Это произойдет в рамках главной распродажи года — 11.11, которая для AliExpress имеет гораздо большее значение, чем пресловутая "Черная пятница". А поскольку к сезону больших продаж нужно готовиться заранее, маркетплейс решил заявить обо всем уже сегодня. Поверить в услышанное сложно, но сегодня мы получили информацию лично от пресс-службы…

0 Обсудить
2
SEO
Digital агентство Webit
Дайджест обновлений «Яндекса» и Google: что произошло за 3 квартал 2021

Всем привет! Это наш второй выпуск дайджеста для SEO-специалистов и интернет-маркетологов о том, какие обновления произошли за третий квартал в поисковиках. С первым выпуском нашего дайджеста за 2 квартал можно ознакомиться по ссылке.

1 1 комментарий
IPQuorum
«Фирма Мелодия» открыла сбор инвестиций для выпуска юбилейного альбома группы Стаса Намина “Цветы”

Звукозаписывающая компания «Фирма Мелодия» готовит релиз концертного альбома группы Стаса Намина «Цветы» — «Лучшие песни за 50 лет» на трех DVD-дисках. В релиз войдут видеозаписи с трех юбилейных концертов, а также буклеты с историей группы. Для выпуска альбома «Фирма Мелодия» запустила проект по привлечению инвестиций на краудлендинговой…

1 1 комментарий
1
Приёмная
Андрей Соколов
«Яндекс.Еда» не полностью оплатили мою работу

Начну с того, что я подрабатываю как студент автокурьером в «Яндекс.Еде» как самозанятый. И все бы было хорошо, если бы специалисты «Яндекса» признали косяк в системе, но они решили, что все ок и я — лопух.

60 60 комментариев
44
Финансы
Маша Цепелева
«Тинькофф» начал выдавать кредиты на развитие бизнеса продавцам «Яндекс.Маркета» Статьи редакции

Продавцы смогут получить до 10 млн рублей по ставке — 1% в месяц.

17 17 комментариев
8
Личный опыт
Leah Dotsenko
Утомленные стартапами. Часть 1

Сегодня я не буду рассказывать повести о прекрасной жизни. О выходе моей компании на IPO в 24 года, переезде в Долину, о бесконечной любви масс ко мне и моему продукту и продажи на миллионы после второго месяца выхода продукта. Я просто расскажу свою историю просто для тех, у кого похожий период был или есть.

38 38 комментариев
20
Yandex.Cloud
Страховка от киберрисков, антирутинный сервис для разработчиков и ещё 15 новинок

Итоги Yandex Scale 2021.

Руководитель платформы Yandex.Cloud Алексей Башкеев
7 7 комментариев
11
Больше статей
null